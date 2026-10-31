Ковентри — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ковентри — Сандерленд учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ковентри бошланғич таркиби: 19. Рашуорт К., 14. Авонийи Т., 3. Дасилва Дж., 34. Гбохо И., 12. Мфуни С., 2. Пиннок Э., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 29. Торп В., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.
Ковентри захирадагилари: 25. Бентли Д., 49. Шериф С., 6. Граймс М., 38. Хамер Г., 20. Кеслер-Хейден К., 22. Латибодьер Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 9. Симмс Э., 23. Томас-Асанте Б.
Ковентри бош мураббийи: Лэмпард Ф.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 15. Алдерете О., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 13. О'Ниен Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Жака Г. (капитан).
Сандерленд захирадагилари: 29. Ахока Ж., 4. Дансо К., 31. Эллборг М., 39. Фофана М., 18. Исидор У., 6. Метали Д., 12. Менье Т., 37. Та Би Ж., 7. Талби К.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Изоҳлар 0
…