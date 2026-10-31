Ковентри — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

·38·Спорт
Ковентри — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ковентри — Сандерленд учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ковентри бошланғич таркиби: 19. Рашуорт К., 14. Авонийи Т., 3. Дасилва Дж., 34. Гбохо И., 12. Мфуни С., 2. Пиннок Э., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 29. Торп В., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.

Ковентри захирадагилари: 25. Бентли Д., 49. Шериф С., 6. Граймс М., 38. Хамер Г., 20. Кеслер-Хейден К., 22. Латибодьер Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 9. Симмс Э., 23. Томас-Асанте Б.

Ковентри бош мураббийи: Лэмпард Ф.

Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 15. Алдерете О., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 13. О'Ниен Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Жака Г. (капитан).

Сандерленд захирадагилари: 29. Ахока Ж., 4. Дансо К., 31. Эллборг М., 39. Фофана М., 18. Исидор У., 6. Метали Д., 12. Менье Т., 37. Та Би Ж., 7. Талби К.

Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
5
Ковентри томонидан амалга оширилган стандарт вазиятдан сўнг, тўп ҳимоячилардан бири томонидан осонлик билан эгаллаб олинди.
3
Сандерленд футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
1
Биринчи бўлим бошланди.
20:01
Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқиб келишди! Ўйинни Сандерленд бошлаб беради.
20:00
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Саймон Хупер.
20:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон маълум бўлди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўриб чиқишингиз мумкин.
20:00
Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
КовентриСандерлендАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мармушнинг дебют голи: «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ковентри»ни мағлуб этдиМармушнинг дебют голи: «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ковентри»ни мағлуб этди20 октябр 06:48Тоттенхэм — Ковентри: таркиблар ва жонли матнТоттенхэм — Ковентри: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:52Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКовентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн12 октябр 22:34Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матнСандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:30Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди22 август 07:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози