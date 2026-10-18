Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди

·70·Спорт
Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Лугано»
  • Швейсария кубогининг 1/16 финалида «Пули»ни сафарда 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов учрашувнинг 80-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
  • Голлар муаллифлари Маркес (дубл), Алиоски (пеналти) ва Келвин бўлди. Ушбу ғалаба «Лугано»ни мусобақанинг 1/8 финал босқичига олиб чиқди.

Швейцария кубогининг 1/16 финал босқичи доирасида сафарда баҳс олиб борган «Лугано» клуби қуйи лига вакили «Пули» жамоаси устидан 4:0 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Ушбу учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳам эътиборга молик бўлди — Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси, ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов баҳснинг иккинчи бўлимида захирадан ўйинга қўшилиб, жамоасининг йирик ғалабасини мустаҳкамлашда қатнашди.

Маркесдан дубль ва биринчи бўлимдагиёқ ҳал бўлган масала

«Лугано» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда тўлиқ устунликни ўз қўлига олди:

  • 5-дақиқада тезкор гол: Ўйиннинг 5-дақиқасидаёқ ҳужумчи Маркес ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • Алиоскидан пенальти: 16-дақиқада «Лугано» 11 метрлик жарима зарбаси тепиш ҳуқуқига эга бўлди ва Элдин Алиоски имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Биринчи бўлимдаги нуқта: Ҳакам томонидан биринчи бўлимга қўшиб берилган 5-дақиқада Келвин рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йириклаштирди — 0:3;

  • 56-дақиқадаги дубль: Иккинчи бўлим бошида, 56-дақиқада Маркес ўзининг учрашувдаги иккинчи голини уриб, дублини нишонлади ва якуний 0:4 ҳисобини ўрнатди.

Беҳруз Каримовнинг майдонга тушиши

Учрашув тақдири узил-кесил ҳал бўлгач, мураббийлар штаби асосий футболчиларга дам бериб, ёшларга имконият яратди:

  • 80-дақиқадаги алмаштириш: Баҳснинг 80-дақиқасида ўйин қаҳрамони Маркес ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов майдонга ташланди;

  • Ишончли ҳаракат: Каримов қолган вақт давомида ҳимоя чизиғида тартибли ҳаракат қилиб, рақибнинг тасалли берувчи гол уришига йўл қўймади ва дарвоза дахлсизлигини сақлашга ҳисса қўшди.

Ўйин баённомаси

Швейцария кубоги. 1/16 финал

«Пули» — «Лугано» 0:4

Голлар: Маркес (5, 56), Алиоски (16 пен), Келвин (45+5).

  • «Лугано»: Баллмос, Келвин, Алиоски, Кендучи, Бичсел, Бекҳэм Кастро, Пиҳлстрём (Аждин, 57), Маркес (Каримов, 80), Монкада (Ажети, 72), Занотти (Карбоне, 56), Беҳренс.

Сафардаги йирик ғалаба «Лугано»ни мусобақанинг кейинги 1/8 финал босқичига ишонч билан олиб чиқди.

ЛуганоПулиШвейцария кубогиБеҳруз Каримов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)17 сентябр 20:02Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер13 сентябр 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...