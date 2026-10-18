Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Лугано»
- Швейсария кубогининг 1/16 финалида «Пули»ни сафарда 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов учрашувнинг 80-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
- Голлар муаллифлари Маркес (дубл), Алиоски (пеналти) ва Келвин бўлди. Ушбу ғалаба «Лугано»ни мусобақанинг 1/8 финал босқичига олиб чиқди.
Швейцария кубогининг 1/16 финал босқичи доирасида сафарда баҳс олиб борган «Лугано» клуби қуйи лига вакили «Пули» жамоаси устидан 4:0 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Ушбу учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳам эътиборга молик бўлди — Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси, ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов баҳснинг иккинчи бўлимида захирадан ўйинга қўшилиб, жамоасининг йирик ғалабасини мустаҳкамлашда қатнашди.
Маркесдан дубль ва биринчи бўлимдагиёқ ҳал бўлган масала
«Лугано» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда тўлиқ устунликни ўз қўлига олди:
5-дақиқада тезкор гол: Ўйиннинг 5-дақиқасидаёқ ҳужумчи Маркес ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
Алиоскидан пенальти: 16-дақиқада «Лугано» 11 метрлик жарима зарбаси тепиш ҳуқуқига эга бўлди ва Элдин Алиоски имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Биринчи бўлимдаги нуқта: Ҳакам томонидан биринчи бўлимга қўшиб берилган 5-дақиқада Келвин рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йириклаштирди — 0:3;
56-дақиқадаги дубль: Иккинчи бўлим бошида, 56-дақиқада Маркес ўзининг учрашувдаги иккинчи голини уриб, дублини нишонлади ва якуний 0:4 ҳисобини ўрнатди.
Беҳруз Каримовнинг майдонга тушиши
Учрашув тақдири узил-кесил ҳал бўлгач, мураббийлар штаби асосий футболчиларга дам бериб, ёшларга имконият яратди:
80-дақиқадаги алмаштириш: Баҳснинг 80-дақиқасида ўйин қаҳрамони Маркес ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов майдонга ташланди;
Ишончли ҳаракат: Каримов қолган вақт давомида ҳимоя чизиғида тартибли ҳаракат қилиб, рақибнинг тасалли берувчи гол уришига йўл қўймади ва дарвоза дахлсизлигини сақлашга ҳисса қўшди.
Ўйин баённомаси
Швейцария кубоги. 1/16 финал
«Пули» — «Лугано» 0:4
Голлар: Маркес (5, 56), Алиоски (16 пен), Келвин (45+5).
«Лугано»: Баллмос, Келвин, Алиоски, Кендучи, Бичсел, Бекҳэм Кастро, Пиҳлстрём (Аждин, 57), Маркес (Каримов, 80), Монкада (Ажети, 72), Занотти (Карбоне, 56), Беҳренс.
Сафардаги йирик ғалаба «Лугано»ни мусобақанинг кейинги 1/8 финал босқичига ишонч билан олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…