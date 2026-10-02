«ЖЧ бизни бутунлай ўзгартирди»: Беҳруз Каримов миллий жамоадаги ёшлар инқилоби ҳақида

·10·Спорт
«ЖЧ бизни бутунлай ўзгартирди»: Беҳруз Каримов миллий жамоадаги ёшлар инқилоби ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурия устидан 4:1 ҳисобида қозонилган ғалабадан сўнг Беҳруз Каримов миллий терма жамоада ёшлар инқилоби юз берганини ва Жаҳон чемпионати тажрибаси жамоани бутунлай ўзгартирганини таъкидлади.
  • Ёшартирилган жамоада рақобат кескин ошган, бу эса футболчиларнинг мотивацияси ва иштиёқини кучайтирган.
  • Каримов, шунингдек, океанортидаги ЖЧдан олинган тажрибани Осиё кубогида қўллаш ва Жанубий Корея каби кучли рақиблардан ўрганиш муҳимлигини қайд этди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияга қарши баҳсда 4:1 ҳисобида ёрқин зафар қучиб, мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини тақдим этди! Учрашувдан сўнг жамоанинг ишончли ҳимоячиси Беҳруз Каримов очиқ интервю бериб, термадаги янги авлоднинг кутилмаган шиддати, океанортида ўтган Жаҳон чемпионати берган бебаҳо сабоқлар ва олдинда турган қитъа гранди — Жанубий Кореяга қарши ҳал қилувчи синов ҳақида тўлқинланиб гапирди. Хўш, ёшартирилган миллий термамиз қандай қилиб рақибларни кетма-кет таслим этмоқда ва Осиё кубоги олдидан қандай режалар тузилди?

Сурия устидан ғалаба ва миллий жамоадаги янги тўлқин

Беҳруз Каримов жамоадаги ички муҳит ва рақобат кескин ошганини алоҳида қайд этди:

  • Махсус тактик режа: Рақиб ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиниб, майдонга фақат ғалаба мақсадида тушилгани ўз натижасини берди;

  • Ёшларнинг шиддатли мотивацияси: Жамоа сафи сезиларли даражада ёшартирилгани футболчиларнинг кўзида олов ёқди;

  • Рақобат майдони кенгайди: Нафақат термага жалб этилганлар, балки миллий жамоага номзод бўлган бошқа ёш истеъдодлар ҳам ўзларини кўрсатиш учун тинимсиз меҳнат қилмоқда;

  • Тўхташ йўқ: Кейинги баҳсларда ҳам рақибнинг кимлигидан қатъи назар, худди шундай муросасиз кураш давом этади.

ЖЧ тажрибаси ва Осиё кубоги сари юриш

«Океанортида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида етарлича тажриба тўплаб келдик ва Худо хоҳласа, бу тажрибаларни ишлатиб, етарли натижаларни кўрдик. Энди Осиё кубогига яхши тайёргарлик олиб боряпмиз. Жанубий Корея — етарлича кучли миллий жамоа ва улардан ҳам кўп нарсалар ўрганса бўлади», — дея таъкидлади ҳимоячи.

Мундиал баҳсларида дунёнинг энг сара жамоаларига қарши тўпланган катта тажриба футболчиларимиздаги руҳий ишончни кескин даражада оширган.

Беҳруз Каримов интервюсининг асосий урғулари

Йўналиш / Мавзу

Футболчининг хулосаси

Бўлажак мақсад ва истиқбол

Сурияга қарши баҳс (4:1)

«Жиддий тайёрландик ва ғалаба учун чиқдик»

Ҳар бир рақибни чуқур ўрганишда давом этиш

Жамоадаги ёшлар

«Жамоа ёшарган, етарлича мотивация ва иштиёқ бор»

Асосий таркиб учун соғлом ва кучли рақобат

Мундиал самараси

«Океанортидаги ЖЧдан катта тажриба олдик»

Бу тажрибани Осиё кубогида тўлиқ ишга солиш

Жанубий Кореяга қарши ўйин

Рақиб жуда кучли ва ундан кўп нарса ўрганиш мумкин

Грандга қарши жиддий қаршилик кўрсатиш

Сизнингча, Жаҳон чемпионатида тобланган ва ёшартирилган янги миллий термамиз Жанубий Кореяни енгиб, Осиёда тенгсиз эканини исботлай оладими? Беҳруз Каримовнинг ўйинига қандай баҳо берасиз?

Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг ушбу қайноқ интервюсини барча футбол ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!

Ўзбекистон миллий термаБеҳруз КаримовСурияга қарши 4:1Осиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)17 сентябр 20:02Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер13 сентябр 00:555000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади5000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади21 август 19:35Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари21 август 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди