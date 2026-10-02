«ЖЧ бизни бутунлай ўзгартирди»: Беҳруз Каримов миллий жамоадаги ёшлар инқилоби ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сурия устидан 4:1 ҳисобида қозонилган ғалабадан сўнг Беҳруз Каримов миллий терма жамоада ёшлар инқилоби юз берганини ва Жаҳон чемпионати тажрибаси жамоани бутунлай ўзгартирганини таъкидлади.
- Ёшартирилган жамоада рақобат кескин ошган, бу эса футболчиларнинг мотивацияси ва иштиёқини кучайтирган.
- Каримов, шунингдек, океанортидаги ЖЧдан олинган тажрибани Осиё кубогида қўллаш ва Жанубий Корея каби кучли рақиблардан ўрганиш муҳимлигини қайд этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияга қарши баҳсда 4:1 ҳисобида ёрқин зафар қучиб, мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини тақдим этди! Учрашувдан сўнг жамоанинг ишончли ҳимоячиси Беҳруз Каримов очиқ интервю бериб, термадаги янги авлоднинг кутилмаган шиддати, океанортида ўтган Жаҳон чемпионати берган бебаҳо сабоқлар ва олдинда турган қитъа гранди — Жанубий Кореяга қарши ҳал қилувчи синов ҳақида тўлқинланиб гапирди. Хўш, ёшартирилган миллий термамиз қандай қилиб рақибларни кетма-кет таслим этмоқда ва Осиё кубоги олдидан қандай режалар тузилди?
Сурия устидан ғалаба ва миллий жамоадаги янги тўлқин
Беҳруз Каримов жамоадаги ички муҳит ва рақобат кескин ошганини алоҳида қайд этди:
Махсус тактик режа: Рақиб ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиниб, майдонга фақат ғалаба мақсадида тушилгани ўз натижасини берди;
Ёшларнинг шиддатли мотивацияси: Жамоа сафи сезиларли даражада ёшартирилгани футболчиларнинг кўзида олов ёқди;
Рақобат майдони кенгайди: Нафақат термага жалб этилганлар, балки миллий жамоага номзод бўлган бошқа ёш истеъдодлар ҳам ўзларини кўрсатиш учун тинимсиз меҳнат қилмоқда;
Тўхташ йўқ: Кейинги баҳсларда ҳам рақибнинг кимлигидан қатъи назар, худди шундай муросасиз кураш давом этади.
ЖЧ тажрибаси ва Осиё кубоги сари юриш
«Океанортида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида етарлича тажриба тўплаб келдик ва Худо хоҳласа, бу тажрибаларни ишлатиб, етарли натижаларни кўрдик. Энди Осиё кубогига яхши тайёргарлик олиб боряпмиз. Жанубий Корея — етарлича кучли миллий жамоа ва улардан ҳам кўп нарсалар ўрганса бўлади», — дея таъкидлади ҳимоячи.
Мундиал баҳсларида дунёнинг энг сара жамоаларига қарши тўпланган катта тажриба футболчиларимиздаги руҳий ишончни кескин даражада оширган.
Беҳруз Каримов интервюсининг асосий урғулари
Йўналиш / Мавзу
Футболчининг хулосаси
Бўлажак мақсад ва истиқбол
Сурияга қарши баҳс (4:1)
«Жиддий тайёрландик ва ғалаба учун чиқдик»
Ҳар бир рақибни чуқур ўрганишда давом этиш
Жамоадаги ёшлар
«Жамоа ёшарган, етарлича мотивация ва иштиёқ бор»
Асосий таркиб учун соғлом ва кучли рақобат
Мундиал самараси
«Океанортидаги ЖЧдан катта тажриба олдик»
Бу тажрибани Осиё кубогида тўлиқ ишга солиш
Жанубий Кореяга қарши ўйин
Рақиб жуда кучли ва ундан кўп нарса ўрганиш мумкин
Грандга қарши жиддий қаршилик кўрсатиш
Сизнингча, Жаҳон чемпионатида тобланган ва ёшартирилган янги миллий термамиз Жанубий Кореяни енгиб, Осиёда тенгсиз эканини исботлай оладими? Беҳруз Каримовнинг ўйинига қандай баҳо берасиз?
Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг ушбу қайноқ интервюсини барча футбол ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…