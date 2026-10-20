Кутилмаган жазо: Криштиану Роналду терма жамоа лагерини тарк этгани учун жазоланди

·91·Спорт
Кутилмаган жазо: Криштиану Роналду терма жамоа лагерини тарк этгани учун жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналдуни жамоа лагерини рухсациз тарк этгани учун 30 кунлик футболдан четлатди ва 255 евро жаримага тортди.
  • Бу интизомий қарор Миллатлар лигасида Данияга қарши ўйин олдидан юз берган тушунарсиз вазият сабабли қабул қилинди.

Португалия миллий жамоаси атрофида кутилмаган ва шов-шувли можаро юзага келди. Мамлакатнинг нуфузли Record нашри берган хабарга кўра, Португалия футбол федерацияси (FPF) миллий жамоа сардори ва етакчиси Криштиану Роналдуни расман 30 кунлик муддатга футболдан четлатиш (дисквалификация) бўйича қарор қабул қилди.

Бундан ташқари, интизомий қўмита тартиб-қоидаларни бузиб, жамоа ихтиёрини рухсатсиз тарк этган 41 ёшли ҳужумчига нисбатан 255 евро миқдорида рамзий жарима ҳам қўллаган.

«Лагерни ташлаб кетди»: Воқеа аслида қандай юз берган эди?

Ушбу мисли кўрилмаган интизомий қарорга Миллатлар лигаси доирасида юз берган тушунарсиз вазият сабаб бўлган:

  • Дания билан ўйин олдидан демарш: Воқеа Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида Данияга қарши кечган баҳс (4:2) арафасида рўй берган. Роналду муҳим тўқнашув олдидан кутилмаганда миллий жамоа қароргоҳини тарк этиб кетган;

  • Бош мураббийнинг позицияси: Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш жамоа ичида ҳеч қандай келишмовчилик ёки низо йўқлигини матбуотга очиқлаган бўлса-да, амалда вазият анча кескинлашгани ойдинлашди;

  • Ярашув музокаралари: Олинган хабарларга кўра, Жезуш юзага келган тушунмовчиликларни бартараф этиш ва муносабатларни тиклаш мақсадида юлдуз футболчи билан алоҳида юзма-юз учрашув ўтказишга розилик билдирган.

Роналдунинг миллий жамоадаги бетакрор тарихи

Криштиану Роналдунинг терма жамоадан четлатилиши бутун дунё футбол жамоатчилиги учун кутилмаган зарба бўлди:

  • 23 йиллик садоқат: Форвард 2003 йилдан буён узлуксиз равишда Португалия миллий жамоаси шарафини ҳимоя қилиб, миллий рекордларни янгилаб келмоқда;

  • Тарихий совринлар: У миллий терма жамоа либосида 2016 йилда Европа чемпиони бўлган ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини боши узра баланд кўтарган;

  • Келажак мавҳумлиги: 30 кунлик дисквалификация Роналдунинг терма жамоадаги кейинги фаолияти ва бош мураббий Жорже Жезуш билан бўлажак ҳамкорлиги қай даражада давом этиши бўйича қатор саволларни юзага келтирмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерацияси (FPF)Миллатлар лигасиДисквалификация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмадиАэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмади1 октябр 13:136 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин1 октябр 11:57Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Криштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?7 октябр 13:00Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия