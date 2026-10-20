Кутилмаган жазо: Криштиану Роналду терма жамоа лагерини тарк этгани учун жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналдуни жамоа лагерини рухсациз тарк этгани учун 30 кунлик футболдан четлатди ва 255 евро жаримага тортди.
- Бу интизомий қарор Миллатлар лигасида Данияга қарши ўйин олдидан юз берган тушунарсиз вазият сабабли қабул қилинди.
Португалия миллий жамоаси атрофида кутилмаган ва шов-шувли можаро юзага келди. Мамлакатнинг нуфузли Record нашри берган хабарга кўра, Португалия футбол федерацияси (FPF) миллий жамоа сардори ва етакчиси Криштиану Роналдуни расман 30 кунлик муддатга футболдан четлатиш (дисквалификация) бўйича қарор қабул қилди.
Бундан ташқари, интизомий қўмита тартиб-қоидаларни бузиб, жамоа ихтиёрини рухсатсиз тарк этган 41 ёшли ҳужумчига нисбатан 255 евро миқдорида рамзий жарима ҳам қўллаган.
«Лагерни ташлаб кетди»: Воқеа аслида қандай юз берган эди?
Ушбу мисли кўрилмаган интизомий қарорга Миллатлар лигаси доирасида юз берган тушунарсиз вазият сабаб бўлган:
Дания билан ўйин олдидан демарш: Воқеа Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида Данияга қарши кечган баҳс (4:2) арафасида рўй берган. Роналду муҳим тўқнашув олдидан кутилмаганда миллий жамоа қароргоҳини тарк этиб кетган;
Бош мураббийнинг позицияси: Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш жамоа ичида ҳеч қандай келишмовчилик ёки низо йўқлигини матбуотга очиқлаган бўлса-да, амалда вазият анча кескинлашгани ойдинлашди;
Ярашув музокаралари: Олинган хабарларга кўра, Жезуш юзага келган тушунмовчиликларни бартараф этиш ва муносабатларни тиклаш мақсадида юлдуз футболчи билан алоҳида юзма-юз учрашув ўтказишга розилик билдирган.
Роналдунинг миллий жамоадаги бетакрор тарихи
Криштиану Роналдунинг терма жамоадан четлатилиши бутун дунё футбол жамоатчилиги учун кутилмаган зарба бўлди:
23 йиллик садоқат: Форвард 2003 йилдан буён узлуксиз равишда Португалия миллий жамоаси шарафини ҳимоя қилиб, миллий рекордларни янгилаб келмоқда;
Тарихий совринлар: У миллий терма жамоа либосида 2016 йилда Европа чемпиони бўлган ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини боши узра баланд кўтарган;
Келажак мавҳумлиги: 30 кунлик дисквалификация Роналдунинг терма жамоадаги кейинги фаолияти ва бош мураббий Жорже Жезуш билан бўлажак ҳамкорлиги қай даражада давом этиши бўйича қатор саволларни юзага келтирмоқда.
Изоҳлар 0
…