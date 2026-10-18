Криштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилди

·51·Дунё
Криштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду янги премиум минерал сув брендини яратиш учун шахсий маблағларидан 10 миллион евро сармоя киритди.
  • Ушбу лойиҳада унинг тенг ҳуқуқли ҳамкори Португалиянинг Оутеиринҳо компаниялар гуруҳи бўлиб, у ҳам 10 миллион евро йўналтирган, умумий инвестиция ҳажми 20 миллион еврога етган.

Жаҳон футболи юлдузи ва тадбиркор Криштиану Роналду ўзининг бизнес империясини кенгайтиришда давом этмоқда. Португалиянинг нуфузли SIC Noticias нашри берган хабарга кўра, 41 ёшли футболчи янги премиум минерал сув брендини яратиш ва ишлаб чиқариш учун шахсий маблағларидан 10 миллион евро сармоя киритди.

Лойиҳада унинг тенг ҳуқуқли ҳамкори сифатида Португалиянинг йирик саноат гиганти — Outeirinho компаниялар гуруҳи иштирок этмоқда.

20 миллион евролик умумий инвестиция ва 50/50 улуш

Янги бизнес лойиҳаси улкан молиявий қамровга эга бўлиб, томонлар харажатларни тенг тақсимлади:

  • Инвестициялар тақсимоти: Outeirinho гуруҳи ҳам лойиҳага 10 миллион евро маблағ йўналтирган бўлиб, умумий бошланғич инвестиция ҳажми 20 миллион еврога етказилди;

  • Тенг шериклик: Ушбу битим доирасида Криштиану Роналду янги корхонанинг роппа-роса 50 фоизлик улушига эга бўлди;

  • Италиялик дизайнерлар жалб этилди: Янги бренд концепцияси ва шиша дизайнини ишлаб чиқиш Италиянинг машҳур дизайн студияларидан бирига топширилган.

2027 йилда глобал бозорга чиқиш ва янги иш ўринлари

Янги сув бренди бўйича аниқ стратегик режалар белгилаб олинган:

  • Заводнинг ишга тушиши: Энг сўнгги технологиялар билан жиҳозланган сувни қадоқлаш заводини қуриб битказиш ҳамда маҳсулотни сотувга чиқариш 2027 йил охирига мўлжалланган;

  • Халқаро экспорт: Маҳсулот дастлаб Португалия ички бозорига, сўнгра глобал халқаро савдо тармоқларига етказиб берилади;

  • Португалия бозоридаги етакчи ҳамкор: Таъкидлаш жоизки, Outeirinho компанияси айни дамда Португалия ичимлик суви бозорининг нақ 45 фоизини назорат қилади. Янги завод эвазига ҳудудда яна бир неча ўнлаб қўшимча иш ўринлари яратилиши кутилмоқда.

Роналду ва соғлом турмуш тарзи: Ursu9 тажрибаси

Криштианунинг сув бизнесига қизиқиши бежиз эмас:

  • Машҳур Ursu9 лойиҳаси: Роналду 2023 йилнинг июнь ойида Мадрид шаҳрида минерал ишқорли сув бренди ҳисобланган Ursu9 ни оммага расман тақдим этган ва унинг ҳаммуассисига айланган эди;

  • Соғлом одатлар тарғиботи: Доимо соғлом овқатланиш, спорт ва табиий тоза сув истеъмолини тарғиб қилиб келадиган футболчи учун бу йўналиш унинг шахсий бренди ва фалсафасига тўлиқ мос келади.

Янги бренднинг ишга туширилиши Роналдунинг футболчилик фаолиятидан кейинги даврда ҳам йирик бизнес саҳнасида муваффақиятли одимлашини таъминлаши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуOuteirinhoUrsu9минерал сув бренди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?15 август 00:40Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашдиРоналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди10 август 10:19 Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)6 август 06:22Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқда3 сентябр 14:38Роналду ва Жоржинанинг махфий никоҳ шартномаси тафсилотлари ошкор бўлдиРоналду ва Жоржинанинг махфий никоҳ шартномаси тафсилотлари ошкор бўлди24 август 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди