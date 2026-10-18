Криштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду янги премиум минерал сув брендини яратиш учун шахсий маблағларидан 10 миллион евро сармоя киритди.
- Ушбу лойиҳада унинг тенг ҳуқуқли ҳамкори Португалиянинг Оутеиринҳо компаниялар гуруҳи бўлиб, у ҳам 10 миллион евро йўналтирган, умумий инвестиция ҳажми 20 миллион еврога етган.
Жаҳон футболи юлдузи ва тадбиркор Криштиану Роналду ўзининг бизнес империясини кенгайтиришда давом этмоқда. Португалиянинг нуфузли SIC Noticias нашри берган хабарга кўра, 41 ёшли футболчи янги премиум минерал сув брендини яратиш ва ишлаб чиқариш учун шахсий маблағларидан 10 миллион евро сармоя киритди.
Лойиҳада унинг тенг ҳуқуқли ҳамкори сифатида Португалиянинг йирик саноат гиганти — Outeirinho компаниялар гуруҳи иштирок этмоқда.
20 миллион евролик умумий инвестиция ва 50/50 улуш
Янги бизнес лойиҳаси улкан молиявий қамровга эга бўлиб, томонлар харажатларни тенг тақсимлади:
Инвестициялар тақсимоти: Outeirinho гуруҳи ҳам лойиҳага 10 миллион евро маблағ йўналтирган бўлиб, умумий бошланғич инвестиция ҳажми 20 миллион еврога етказилди;
Тенг шериклик: Ушбу битим доирасида Криштиану Роналду янги корхонанинг роппа-роса 50 фоизлик улушига эга бўлди;
Италиялик дизайнерлар жалб этилди: Янги бренд концепцияси ва шиша дизайнини ишлаб чиқиш Италиянинг машҳур дизайн студияларидан бирига топширилган.
2027 йилда глобал бозорга чиқиш ва янги иш ўринлари
Янги сув бренди бўйича аниқ стратегик режалар белгилаб олинган:
Заводнинг ишга тушиши: Энг сўнгги технологиялар билан жиҳозланган сувни қадоқлаш заводини қуриб битказиш ҳамда маҳсулотни сотувга чиқариш 2027 йил охирига мўлжалланган;
Халқаро экспорт: Маҳсулот дастлаб Португалия ички бозорига, сўнгра глобал халқаро савдо тармоқларига етказиб берилади;
Португалия бозоридаги етакчи ҳамкор: Таъкидлаш жоизки, Outeirinho компанияси айни дамда Португалия ичимлик суви бозорининг нақ 45 фоизини назорат қилади. Янги завод эвазига ҳудудда яна бир неча ўнлаб қўшимча иш ўринлари яратилиши кутилмоқда.
Роналду ва соғлом турмуш тарзи: Ursu9 тажрибаси
Криштианунинг сув бизнесига қизиқиши бежиз эмас:
Машҳур Ursu9 лойиҳаси: Роналду 2023 йилнинг июнь ойида Мадрид шаҳрида минерал ишқорли сув бренди ҳисобланган Ursu9 ни оммага расман тақдим этган ва унинг ҳаммуассисига айланган эди;
Соғлом одатлар тарғиботи: Доимо соғлом овқатланиш, спорт ва табиий тоза сув истеъмолини тарғиб қилиб келадиган футболчи учун бу йўналиш унинг шахсий бренди ва фалсафасига тўлиқ мос келади.
Янги бренднинг ишга туширилиши Роналдунинг футболчилик фаолиятидан кейинги даврда ҳам йирик бизнес саҳнасида муваффақиятли одимлашини таъминлаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…