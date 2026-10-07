УЕФА Миллатлар лигаси 4-турида Кейн Чехияни “ранжитди”, Модрич жамоаси эса ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 4-турида Испания Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳида пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Англия эса Гарри Кейннинг дубли эвазига Чехияни 3:0 ҳисобида йирик ҳисобда таслим этди.
- Швейсария ҳам Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида ютиб, ўз гуруҳида биринчи ўринга кўтарилди.
Европада УЕФА Миллатлар лигаси мусобақасининг 4-тур беллашувлари бўлиб ўтди. Қитъа грандлари иштирокидаги учрашувлар кескин курашлар, муҳим иродали ғалабалар ва кутилган йирик ҳисоблар билан ёдда қолди.
Амалдаги чемпион Испания сафарда Хорватия тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, ўз гуруҳидаги мутлақ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Англия ва Швейцария терма жамоалари эса рақиблари дарвозасига жавобсиз 3 тадан тўп киритиб, йирик ҳисобли ғалабаларни расмийлаштирди.
Хорватия — Испания 1:2: Микель Меринодан «камбэк» ва дубль
Турнинг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Хорватия ўз майдонида Испанияни қабул қилди:
Перишичнинг тезкор голи: Ўйиннинг 17-дақиқасидаёқ тажрибали Иван Перишич мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Захирадан тушган қаҳрамон: Иккинчи бўлимда Алекс Баэна ўрнига майдонга тушган Микель Мерино учрашув қаҳрамонига айланди. У 61 ва 88-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, Испанияга муҳим ғалабани тақдим этди (2:1);
Гуруҳдаги ҳолат: 4 та ўйиндан сўнг 12 очко тўплаган Луис де ла Фуэнте шогирдлари 1-ўринни мустаҳкам эгаллаб турибди. 3 очкога эга Хорватия эса 3-поғонада қолди.
Таркиблар:
Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Вускович, Сутало, Ковачич (Пашалич, 88), Модрич (Петар Сучич, 66), Влашич (Батурина, 71), Перишич, Якич, Матанович.
Испания: Симон, Пубил, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Родри (Субименди, 71), Педри (Пино, 87), Олмо (Фермин Лопес, 71), Баэна (Мерино, 46), Оярсабал, Ямал (Мунос, 78).
Англия — Чехия 3:0: Ҳарри Кейннинг навбатдаги бенуқсон ўйини
«Уэмбли»да кечган беллашувда инглизлар чехиялик меҳмонларга ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Автогол ва Кейннинг бенефиси: 27-дақиқада чехияликлар ҳимоячиси Цоуфал ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйган бўлса, 40 ва 57-дақиқаларда жамоа сардори Ҳарри Кейн дублни расмийлаштирди;
Жадвал: Бу ғалабадан сўнг Англия ўз ҳисобидаги очколарни 9 тага етказиб, 2-ўринда бормоқда. Чехия эса бирорта ҳам очко жамғара олмай, 4-поғонани банд этиб турибди.
Таркиблар:
Англия: Пикфорд, Трент, Ҳолл (Гиббс-Уайт, 72), Куанса, Геҳи (Брэнтуэйт, 63), Андерсон (Гарнер, 63), Люис-Скелли, Рожерс, Эзе, Беллингҳэм (Нгумоҳа, 73), Кейн (Калверт-Люин, 82).
Чехия: Горничек, Гранач, Слама, Витик, Цоуфал (Кричфалуши, 84), Лингр (Радоста, 46), Крал, Шулц, Садилек, Надери, Амброс.
Швейцария — Шимолий Македония 3:0: Ишончли 100 фоизлик натижа
Швейцария миллий жамоаси ҳам ўз гуруҳида хатосиз ҳаракат қилишда давом этмоқда:
Ўйин бориши: Фабиан Ридернинг 43-дақиқадаги голи ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда майдонга тушган Манзамби (74) ва Дан Ндой (81) ҳисобни йирик кўринишга келтирди;
Кўрсаткич: 12 очко тўплаган Швейцария гуруҳ пешқадамига айланган бўлса, 0 очколи Шимолий Македония аутсайдер сифатида сўнгги поғонада қолмоқда.
4-турнинг бошқа учрашувлари натижалари:
Шотландия – Словения 1:2
Голлар: Кристи (31) – Матко (56), Штурм (71).
Мезбонлар сафида Райан Кристи ҳисобни очганига қарамай, Словения иккинчи бўлимда Матко ва Штурмнинг голлари эвазига сафарда иродали ғалабани илиб кетди.
Молдова – Словакия 0:4
Голлар: Стрелец (8), Суслов (44), Ҳанско (60), Ҳараслин (75). Словаклар сафарда рақиби устидан тўлиқ устунлик қилиб, 4 та жавобсиз тўп киритди.
Люксембург – Болгария 0:2
Голлар: Балов (19), Илиев (34). Болгария термаси биринчи бўлимнинг ўзидаёқ масалани ҳал қилиб қўйди.
Миллатлар лигасида навбатдаги тур беллашувлари ноябрь ойида давом эттирилади ва унда плей-офф йўлланмаси ҳамда қуйи дивизионга тушиб кетиш хавфи остида турган терма жамоаларнинг тақдирига узил-кесил ойдинлик киритилади.
Изоҳлар 0
…