УЕФА Миллатлар лигаси 4-турида Кейн Чехияни “ранжитди”, Модрич жамоаси эса ютқазди

·10·Спорт
УЕФА Миллатлар лигаси 4-турида Кейн Чехияни “ранжитди”, Модрич жамоаси эса ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Миллатлар лигасининг 4-турида Испания Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳида пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Англия эса Гарри Кейннинг дубли эвазига Чехияни 3:0 ҳисобида йирик ҳисобда таслим этди.
  • Швейсария ҳам Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида ютиб, ўз гуруҳида биринчи ўринга кўтарилди.

Европада УЕФА Миллатлар лигаси мусобақасининг 4-тур беллашувлари бўлиб ўтди. Қитъа грандлари иштирокидаги учрашувлар кескин курашлар, муҳим иродали ғалабалар ва кутилган йирик ҳисоблар билан ёдда қолди.

Амалдаги чемпион Испания сафарда Хорватия тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, ўз гуруҳидаги мутлақ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Англия ва Швейцария терма жамоалари эса рақиблари дарвозасига жавобсиз 3 тадан тўп киритиб, йирик ҳисобли ғалабаларни расмийлаштирди.

Хорватия — Испания 1:2: Микель Меринодан «камбэк» ва дубль

Турнинг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Хорватия ўз майдонида Испанияни қабул қилди:

  • Перишичнинг тезкор голи: Ўйиннинг 17-дақиқасидаёқ тажрибали Иван Перишич мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Захирадан тушган қаҳрамон: Иккинчи бўлимда Алекс Баэна ўрнига майдонга тушган Микель Мерино учрашув қаҳрамонига айланди. У 61 ва 88-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, Испанияга муҳим ғалабани тақдим этди (2:1);

  • Гуруҳдаги ҳолат: 4 та ўйиндан сўнг 12 очко тўплаган Луис де ла Фуэнте шогирдлари 1-ўринни мустаҳкам эгаллаб турибди. 3 очкога эга Хорватия эса 3-поғонада қолди.

Таркиблар:

  • Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Вускович, Сутало, Ковачич (Пашалич, 88), Модрич (Петар Сучич, 66), Влашич (Батурина, 71), Перишич, Якич, Матанович.

  • Испания: Симон, Пубил, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Родри (Субименди, 71), Педри (Пино, 87), Олмо (Фермин Лопес, 71), Баэна (Мерино, 46), Оярсабал, Ямал (Мунос, 78).

Англия — Чехия 3:0: Ҳарри Кейннинг навбатдаги бенуқсон ўйини

«Уэмбли»да кечган беллашувда инглизлар чехиялик меҳмонларга ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Автогол ва Кейннинг бенефиси: 27-дақиқада чехияликлар ҳимоячиси Цоуфал ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйган бўлса, 40 ва 57-дақиқаларда жамоа сардори Ҳарри Кейн дублни расмийлаштирди;

  • Жадвал: Бу ғалабадан сўнг Англия ўз ҳисобидаги очколарни 9 тага етказиб, 2-ўринда бормоқда. Чехия эса бирорта ҳам очко жамғара олмай, 4-поғонани банд этиб турибди.

Таркиблар:

  • Англия: Пикфорд, Трент, Ҳолл (Гиббс-Уайт, 72), Куанса, Геҳи (Брэнтуэйт, 63), Андерсон (Гарнер, 63), Люис-Скелли, Рожерс, Эзе, Беллингҳэм (Нгумоҳа, 73), Кейн (Калверт-Люин, 82).

  • Чехия: Горничек, Гранач, Слама, Витик, Цоуфал (Кричфалуши, 84), Лингр (Радоста, 46), Крал, Шулц, Садилек, Надери, Амброс.

Швейцария — Шимолий Македония 3:0: Ишончли 100 фоизлик натижа

Швейцария миллий жамоаси ҳам ўз гуруҳида хатосиз ҳаракат қилишда давом этмоқда:

  • Ўйин бориши: Фабиан Ридернинг 43-дақиқадаги голи ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда майдонга тушган Манзамби (74) ва Дан Ндой (81) ҳисобни йирик кўринишга келтирди;

  • Кўрсаткич: 12 очко тўплаган Швейцария гуруҳ пешқадамига айланган бўлса, 0 очколи Шимолий Македония аутсайдер сифатида сўнгги поғонада қолмоқда.

4-турнинг бошқа учрашувлари натижалари:

  • Шотландия – Словения 1:2

    Голлар: Кристи (31) – Матко (56), Штурм (71).

    Мезбонлар сафида Райан Кристи ҳисобни очганига қарамай, Словения иккинчи бўлимда Матко ва Штурмнинг голлари эвазига сафарда иродали ғалабани илиб кетди.

  • Молдова – Словакия 0:4

    Голлар: Стрелец (8), Суслов (44), Ҳанско (60), Ҳараслин (75). Словаклар сафарда рақиби устидан тўлиқ устунлик қилиб, 4 та жавобсиз тўп киритди.

  • Люксембург – Болгария 0:2

    Голлар: Балов (19), Илиев (34). Болгария термаси биринчи бўлимнинг ўзидаёқ масалани ҳал қилиб қўйди.

Миллатлар лигасида навбатдаги тур беллашувлари ноябрь ойида давом эттирилади ва унда плей-офф йўлланмаси ҳамда қуйи дивизионга тушиб кетиш хавфи остида турган терма жамоаларнинг тақдирига узил-кесил ойдинлик киритилади.

УЕФА Миллатлар лигиХорватияИспанияАнглия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортдиЖорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортдиКеча 18:06Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!4 октябр 00:51Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалариДе Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари3 октябр 07:12Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!27 сентябр 23:12Луис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечадиЛуис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечадиКеча 00:18Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайдиГвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди30 сентябр 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?