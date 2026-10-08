Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?

·80·Спорт
Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси лагерини ўзбошимчалик билан тарк этгани сабабли, Португалия футбол федерацияси унга нисбатан молиявий жарима ёки 1 ойдан 6 ойгача дисквалификация қўллаши мумкин.
  • 500 дан 1020 еврогача бўлган жарима Роналду учун рамзий бўлса-да, дисквалификация жиддийроқ жазо ҳисобланади.
  • Федерация раҳбарияти ушбу вазиятни расмий жазо даражасигача олиб чиқмасдан, дипломатик йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилиши мумкин.

Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик ортидан юлдуз футболчининг жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этиши катта ҳуқуқий ва интизомий баҳсларни келтириб чиқарди. Ҳужумчи жамоа базасидан кетгач, миллий федерация регламентига кўра унга нисбатан қандай жазо чоралари қўлланилиши мумкинлиги ҳақидаги савол кун тартибига чиқди.

Португалия футбол федерациясининг расмий интизом кодексига мувофиқ, терма жамоа аъзосининг машғулот йиғинини узрли сабабсиз тарк этиши қатъий жазоланадиган қоидабузарлик ҳисобланади.

Регламентда нималар кўзда тутилган? Молиявий ва спорт санкциялари

Федерация низомида бу каби хатти-ҳаракатлар учун икки турдаги жазо аниқ белгилаб қўйилган:

  • Молиявий жарима: Тартиб-интизом кодексига биноан, терма ихтиёридан рухсатсиз кетган футболчига нисбатан 500 евродан 1 020 еврогача миқдорда жарима белгиланади;

  • Ўйинлардан четлатиш (дисквалификация): Молиявий томондан ташқари, анча жиддий спорт жазоси мавжуд — агар футболчи лагерни узрли сабабсиз тарк этгани расман тасдиқланса, у мусобақалардан 1 ойдан 6 ойгача бўлган муддатга тўлиқ четлатилиши мумкин.

Юлдузга нисбатан регламент тўлиқ қўлланадими?

Ҳозирда футбол жамоатчилиги ва экспертларни ягона савол қизиқтирмоқда: Португалия футбол федерацияси ўз тарихидаги энг буюк шахсга нисбатан қоидаларни сўзсиз ижро эта оладими?

  • Молиявий жазонинг рамзийлиги: 500 дан 1000 еврогача бўлган жарима Саудия Арабистонида фаолият юритаётган Роналду даражасидаги мултимиллионер учун рамзий маънога эга бўлиб, ҳеч қандай молиявий қийинчилик туғдирмайди;

  • Дисквалификация хавфи ва муроса: Бироқ 6 ойгача муддатга дисквалификация қилиш масаласи анча мураккаб. Бундай қарор мамлакат футболидаги ички бўлинишни янада чуқурлаштириши мумкинлиги сабабли, раҳбарият воқеани расмий жазо даражасигача олиб чиқмасдан, «икки томонлама келишув» ёки юмшоқроқ дипломатик формула билан ёпишга ҳаракат қилиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

Федерация интизом қўмитасининг ушбу ҳолат бўйича қабул қиладиган қарори миллий жамоада қонун устуворлиги шахсий мақом ва рекордлардан устун ёки устун эмаслигини кўрсатиб берувчи принципиал имтиҳон бўлади.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиПортугалия футбол федерациясидисквалификация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди4 октябр 21:56Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлди4 октябр 01:01Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиКеча 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?