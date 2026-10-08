Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси лагерини ўзбошимчалик билан тарк этгани сабабли, Португалия футбол федерацияси унга нисбатан молиявий жарима ёки 1 ойдан 6 ойгача дисквалификация қўллаши мумкин.
- 500 дан 1020 еврогача бўлган жарима Роналду учун рамзий бўлса-да, дисквалификация жиддийроқ жазо ҳисобланади.
- Федерация раҳбарияти ушбу вазиятни расмий жазо даражасигача олиб чиқмасдан, дипломатик йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилиши мумкин.
Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик ортидан юлдуз футболчининг жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этиши катта ҳуқуқий ва интизомий баҳсларни келтириб чиқарди. Ҳужумчи жамоа базасидан кетгач, миллий федерация регламентига кўра унга нисбатан қандай жазо чоралари қўлланилиши мумкинлиги ҳақидаги савол кун тартибига чиқди.
Португалия футбол федерациясининг расмий интизом кодексига мувофиқ, терма жамоа аъзосининг машғулот йиғинини узрли сабабсиз тарк этиши қатъий жазоланадиган қоидабузарлик ҳисобланади.
Регламентда нималар кўзда тутилган? Молиявий ва спорт санкциялари
Федерация низомида бу каби хатти-ҳаракатлар учун икки турдаги жазо аниқ белгилаб қўйилган:
Молиявий жарима: Тартиб-интизом кодексига биноан, терма ихтиёридан рухсатсиз кетган футболчига нисбатан 500 евродан 1 020 еврогача миқдорда жарима белгиланади;
Ўйинлардан четлатиш (дисквалификация): Молиявий томондан ташқари, анча жиддий спорт жазоси мавжуд — агар футболчи лагерни узрли сабабсиз тарк этгани расман тасдиқланса, у мусобақалардан 1 ойдан 6 ойгача бўлган муддатга тўлиқ четлатилиши мумкин.
Юлдузга нисбатан регламент тўлиқ қўлланадими?
Ҳозирда футбол жамоатчилиги ва экспертларни ягона савол қизиқтирмоқда: Португалия футбол федерацияси ўз тарихидаги энг буюк шахсга нисбатан қоидаларни сўзсиз ижро эта оладими?
Молиявий жазонинг рамзийлиги: 500 дан 1000 еврогача бўлган жарима Саудия Арабистонида фаолият юритаётган Роналду даражасидаги мултимиллионер учун рамзий маънога эга бўлиб, ҳеч қандай молиявий қийинчилик туғдирмайди;
Дисквалификация хавфи ва муроса: Бироқ 6 ойгача муддатга дисквалификация қилиш масаласи анча мураккаб. Бундай қарор мамлакат футболидаги ички бўлинишни янада чуқурлаштириши мумкинлиги сабабли, раҳбарият воқеани расмий жазо даражасигача олиб чиқмасдан, «икки томонлама келишув» ёки юмшоқроқ дипломатик формула билан ёпишга ҳаракат қилиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
Федерация интизом қўмитасининг ушбу ҳолат бўйича қабул қиладиган қарори миллий жамоада қонун устуворлиги шахсий мақом ва рекордлардан устун ёки устун эмаслигини кўрсатиб берувчи принципиал имтиҳон бўлади.
Изоҳлар 0
…