Роналду федерациядан жазони юмшатишни сўради — ПФФ кутилмаган жавоб қайтарди

·49·Спорт
Роналду федерациядан жазони юмшатишни сўради — ПФФ кутилмаган жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия футбол федерациясига (ФПФ) мурожаат қилиб, ўзига қўлланилган бир ойлик дисквалификацияни енгиллаштиришни сўраган.
  • У ўз илтимосномасида «футбол ривожига қўшган улкан ҳиссаси» ва «спортдаги хизматлари»ни асос қилиб кўрсатган, аммо «иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга қўшган ҳал қилувчи ҳиссаси» деган важини ФПФ рад этган.

Португалия миллий жамоаси атрофидаги можароли воқеалар янги босқичга чиқди. Мамлакатнинг нуфузли Record нашри маълумотларига кўра, терма жамоа сардори Криштиану Роналду Португалия футбол федерациясига (FPF) расман мурожаат қилиб, ўзига нисбатан қўлланилган бир ойлик дисквалификацияни енгиллаштиришни сўраган.

Юлдуз ҳужумчи ўз илтимосномасида жазо чорасини юмшатиш учун муҳим асосларни келтириб ўтган.

Роналду келтирган 3 та важ ва Федерациянинг кескин жавоби

Криштиану Роналду интизомий қўмитага ўз хатти-ҳаракатлари бўйича жазони қисқартириш мақсадида учта асосий далилни тақдим этди:

  • «Футбол ривожига қўшган улкан ҳиссаси»: Кўп йиллик фаолияти ва жаҳон футболидаги нуфузи;

  • «Спортдаги хизматлари»: Миллий терма жамоа сафида қўлга киритилган тарихий ютуқлар ва совринлар;

  • «Иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга қўшган ҳал қилувчи ҳиссаси»: Ички суриштирув жараёнида ҳамкорлик қилгани.

Федерация қарори: FPF дастлабки иккита далилни — футболчининг улкан хизматларини тўлиқ эътироф этди ва инобатга олди. Бироқ учинчи важ қатъиян рад этилди. Федерация ўз баёнотида: «Фактларнинг катта қисми очиқ манбаларда мавжуд бўлгани боис, узоқ ва мураккаб тергов ўтказишга умуман зарурат йўқ эди», — дея таъкидлади.

Можаро илдизи: Жезуш билан келишмовчилик

Эслатиб ўтамиз, ушбу кескин санкцияларга Миллатлар лигаси доирасидаги баҳс сабаб бўлган эди:

  • Захирада қолиш ва лагердан кетиш: Бош мураббий Жорже Жезуш Норвегияга қарши кечган ўйинда (2:1) форвардни майдонга туширмагач, «Ан-Наср» юлдузи жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этган;

  • Бир ойлик четлатиш: Ушбу хатти-ҳаракати учун FPF футболчини 30 кунга дисквалификация қилган ва рамзий 255 евро миқдорида жаримага тортганди.

Ноябрь ойида терма жамоага қайтиш имконияти

Дисквалификация кучда қолаётганига қарамай, Роналду мухлислари учун ижобий янгиликлар ҳам пайдо бўлмоқда:

  • Миллий жамоадан чақирув: Чекловларга қарамасдан, юлдуз ҳужумчининг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган миллий жамоа йиғини ва расмий учрашувларига чақирилиш эҳтимоли жуда юқори;

  • Ярашув эҳтимоли: Бош мураббий Жорже Жезуш ва Роналду ўртасидаги муносабатлар юмшаб, жамоа манфаати йўлида муросага келиниши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиДисквалификацияЖезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйдиПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди11 октябр 09:02Роналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи борРоналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи бор10 октябр 19:54Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди5 октябр 07:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия