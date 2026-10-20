Роналду федерациядан жазони юмшатишни сўради — ПФФ кутилмаган жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия футбол федерациясига (ФПФ) мурожаат қилиб, ўзига қўлланилган бир ойлик дисквалификацияни енгиллаштиришни сўраган.
- У ўз илтимосномасида «футбол ривожига қўшган улкан ҳиссаси» ва «спортдаги хизматлари»ни асос қилиб кўрсатган, аммо «иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга қўшган ҳал қилувчи ҳиссаси» деган важини ФПФ рад этган.
Португалия миллий жамоаси атрофидаги можароли воқеалар янги босқичга чиқди. Мамлакатнинг нуфузли Record нашри маълумотларига кўра, терма жамоа сардори Криштиану Роналду Португалия футбол федерациясига (FPF) расман мурожаат қилиб, ўзига нисбатан қўлланилган бир ойлик дисквалификацияни енгиллаштиришни сўраган.
Юлдуз ҳужумчи ўз илтимосномасида жазо чорасини юмшатиш учун муҳим асосларни келтириб ўтган.
Роналду келтирган 3 та важ ва Федерациянинг кескин жавоби
Криштиану Роналду интизомий қўмитага ўз хатти-ҳаракатлари бўйича жазони қисқартириш мақсадида учта асосий далилни тақдим этди:
«Футбол ривожига қўшган улкан ҳиссаси»: Кўп йиллик фаолияти ва жаҳон футболидаги нуфузи;
«Спортдаги хизматлари»: Миллий терма жамоа сафида қўлга киритилган тарихий ютуқлар ва совринлар;
«Иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга қўшган ҳал қилувчи ҳиссаси»: Ички суриштирув жараёнида ҳамкорлик қилгани.
Федерация қарори: FPF дастлабки иккита далилни — футболчининг улкан хизматларини тўлиқ эътироф этди ва инобатга олди. Бироқ учинчи важ қатъиян рад этилди. Федерация ўз баёнотида: «Фактларнинг катта қисми очиқ манбаларда мавжуд бўлгани боис, узоқ ва мураккаб тергов ўтказишга умуман зарурат йўқ эди», — дея таъкидлади.
Можаро илдизи: Жезуш билан келишмовчилик
Эслатиб ўтамиз, ушбу кескин санкцияларга Миллатлар лигаси доирасидаги баҳс сабаб бўлган эди:
Захирада қолиш ва лагердан кетиш: Бош мураббий Жорже Жезуш Норвегияга қарши кечган ўйинда (2:1) форвардни майдонга туширмагач, «Ан-Наср» юлдузи жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этган;
Бир ойлик четлатиш: Ушбу хатти-ҳаракати учун FPF футболчини 30 кунга дисквалификация қилган ва рамзий 255 евро миқдорида жаримага тортганди.
Ноябрь ойида терма жамоага қайтиш имконияти
Дисквалификация кучда қолаётганига қарамай, Роналду мухлислари учун ижобий янгиликлар ҳам пайдо бўлмоқда:
Миллий жамоадан чақирув: Чекловларга қарамасдан, юлдуз ҳужумчининг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган миллий жамоа йиғини ва расмий учрашувларига чақирилиш эҳтимоли жуда юқори;
Ярашув эҳтимоли: Бош мураббий Жорже Жезуш ва Роналду ўртасидаги муносабатлар юмшаб, жамоа манфаати йўлида муросага келиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…