6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин

·14·Спорт
6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинини сабабсиз тарк этгани учун 1 ойдан 6 ойгача дисквалификация ва 500 дан 1000 еврогача жаримага тортилиши мумкин.
  • Португалия футбол федерацияси (ФПФ) интизом низомига кўра, бундай ҳолатлар учун белгиланган жазо айнан шулардан иборат.
  • Ушбу воқеа мухлислар ва жамоатчилик орасида турли фикрларни келтириб чиқарган.

Португалия миллий жамоаси атрофидаги можаро ҳуқуқий ва интизомий жазолар даражасига кўтарилмоқда. «Ан-Наср» ҳужумчиси ва терма жамоа сардори Криштиану Роналду Данияга қарши муҳим баҳс арафасида лагерни ўзбошимчалик билан тарк этгани сабаб расмий жазога тортилиши мумкин.

41 ёшли футболчининг бу қарори бош мураббий Жорже Жезуш билан Норвегияга қарши баҳсда майдонга тушмаганидан сўнг келиб чиққан кескин низо натижаси бўлгани хабар қилинган эди. Бироқ бу хатти-ҳаракат Португалия футбол федерацияси (FPF) томонидан жазосиз қолмаслиги эҳтимоли жуда юқори.

Низомдаги аниқ банд: 1 ойдан 6 ойгача дисквалификация

Португалия футбол федерациясининг расмий интизом низомида миллий жамоа йиғинини сабабсиз тарк этиш ҳолатлари учун қатъий чекловлар белгилаб қўйилган:

«Терма жамоага чақирув олган футболчи жамоа йиғинини ўзбошимчалик билан тарк этса ёки ҳурматли сабабсиз равишда машғулот, ўйин ёки миллий термалар иштирокидаги бошқа тадбирга (ёки FPF ёки Португалия шарафини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳар қандай чора-тадбирга) келмаса, у бир ойдан олти ойгача бўлган муддатга майдонга тушиш ҳуқуқидан маҳрум этилади».

Ҳужжатга кўра, футболчига мажбурий тақиқдан ташқари рамзий молиявий жазо ҳам назарда тутилган:

  • Молиявий санкция: Ўйинчига 5 дан 10 гача ҳисоблаш бирлиги миқдорида жарима солинади.

  • Сумма миқдори: Ҳозирги кунда бир бирлик 102 евро этиб белгилангани сабабли, жарима миқдори тахминан 500 дан 1000 еврогача бўлган суммани ташкил этади.

Мухлислар ва жамоатчилик муносабати иккига бўлинди

Роналдунинг бу қарори жаҳон футболида катта баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди. Йиллар давомида миллий жамоанинг бош қаҳрамони бўлиб келган сардорга нисбатан бу гал жамоатчиликнинг фикри бир хил эмас.

Кўплаб мухлислар ва экспертлар ҳатто энг буюк футболчи ҳам жамоа интизомидан, мураббий ва мамлакат манфаатларидан устун бўлолмаслигини таъкидлаб, Роналдунинг йиғинни ташлаб кетганини очиқ танқид остига олмоқда.

Агар FPF ўз низоми талабларини тўлиқ кучга киритса, бу дисквалификация Роналдунинг нафақат миллий термадаги, балки умуман расмий баҳслардаги иштирокига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Футболчининг ўзи ҳозирча расмий тартиб-интизом суриштирувлари борасида баёнот бермаган.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерацияси (FPF)Португалия миллий жамоасиАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБугун 07:07«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиБугун 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Бугун 06:45Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтдиЖоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди27 сентябр 22:12Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди