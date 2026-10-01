Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмади

·31·Спорт
Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенса ва бош мураббий Жорже Жезуш Криштиану Роналдуни жамоага қайтариш учун Копенҳаген аеропортига шахсан борган бўлса-да, футболчи ўз қароридан қайтмади.
  • Оғир суҳбатларга қарамай, Роналду миллий жамоани тарк этиш қарорини ўзгартирмади ва ўз самолёти билан Мадридга учиб кетди.
  • ФПФ интизом кодексига кўра, Роналду бир ойдан олти ойгача дисквалификация қилиниши ва жаримага тортилиши мумкин.

Португалия миллий жамоаси атрофидаги можаро кутилмаган ва драматик тус олмоқда. Дания билан бўлажак муҳим Миллатлар лигаси баҳси олдидан лагерни тарк этган 41 ёшли сардор Криштиану Роналдуни ортга қайтариш учун мамлакат футбол раҳбарияти сўнгги дақиқагача курашган.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри берган эксклюзив хабарга кўра, бош мураббий Жорже Жезуш ҳамда Португалия футбол федерацияси (FPF) президенти Педру Проэнса Роналдунинг ортидан шахсан Копенҳаген халқаро аэропортига йўл олишган.

Танҳо самолёт ва ортга қайтарилмаган қарор

Маълумотларга қараганда, делегация раҳбарлари ҳужумчини миллий жамоа ихтиёрида қолишга ва келишмовчиликларни четга суриб туришга ундаган. Аммо юзма-юз кечган оғир суҳбатга қарамай, Роналду ўз позициясида қатъий туриб олган ва жамоага қайтишни очиқчасига рад этган:

  • Парвоз жадвали: Роналдунинг шахсий самолёти маҳаллий вақт билан тахминан 22:15 да Копенҳагенга келиб қўнган.

  • Мадрид сари парвоз: Аэропортдаги самарасиз музокаралардан сўнг, соат 23:35 да ҳаво кемаси бортида футболчи билан Испания пойтахти сари парвоз қилган. У ердан сардор Саудия Арабистонига жўнаб кетиши кутилмоқда.

6 ойлик дисквалификация хавфи ва мухлисларнинг иккига бўлиниши

Бу шов-шувли демарш ортидан юлдуз ҳужумчини оғир оқибатлар кутиб турибди. FPF интизом кодексига биноан, жамоа ихтиёрини ўзбошимчалик билан ташлаб кетган футболчи бир ойдан олти ойгача майдонга тушиш ҳуқуқидан маҳрум этилиши ва молиявий жаримага тортилиши мумкин.

Айни пайтда жамоатчиликнинг бу воқеага муносабати бир хил эмас:

  • Бир гуруҳ мухлислар сардорнинг 20 йиллик хизматини эслаб, мураббий Жорже Жезушнинг Норвегия билан ўйинда уни 30 дақиқа қизитиб, майдонга туширмаганини ҳурматсизлик сифатида баҳоламоқда;

  • Иккинчи томон эса миллий манфаатлар ва жамоа интизоми ҳар қандай шахсдан устун эканини таъкидлаб, Роналдунинг муҳим ўйин олдидан сафни ташлаб кетганини очиқчасига хиёнат сифатида танқид қилмоқда.

Раҳбариятнинг аэропортга бориб ялиниши ҳам самара бермагани Роналдунинг миллий либосдаги 234 ўйин ва 146 голлик рекорди шу нуқтада якун топиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни деярли ҳақиқатга айлантирмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерацияси (FPF)ДанияМиллатлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкинБугун 11:57Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБугун 07:07«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиКеча 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди