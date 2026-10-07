Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?

·3·Спорт
Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш, Криштиану Роналдуънинг ўзига нисбатан қилган оғир айбловларига нисбатан илк бор жамоатчиликка изоҳ берди.
  • 72 ёшли мутахассис, Роналдуънинг мураббий томонидан берилган ваъдалар бузилгани сабабли жамоани тарк этгани ҳақидаги баёнотини ўқиб чиқишини маълум қилди.
  • Бу келишмовчилик Криштиану Роналдуънинг 18 йиллик фаолиятида илк бор Норвегияга қарши ўйинда захирада қолиши ортидан юзага келган.

Португалия миллий жамоаси атрофидаги очиқ зиддият ва жамоа сардори Криштиану Роналдунинг шов-шувли интервьюси ортидан бош мураббий Жорже Жезуш илк бор жамоатчилик қаршисида кўриниш берди. 72 ёшли тажрибали мутахассис миллий жамоа ихтиёрини ўзбошимчалик билан тарк этган форварднинг оғир айбловларига нисбатан қисқа ва совуққонлик билан жавоб қайтарди.

Эслатиб ўтамиз, Роналду ўзининг кенг қамровли баёнотида бош мураббий томонидан берилган ваъдалар қайта-қайта бузилганини, шу сабабли терма лагерида ортиқ қололмаганини очиқ-ойдин таъкидлаган эди.

Леириядан қайтган мураббий: «Ҳозир баёнотни ўқийман»

SMTV телеканали мухбирлари 72 ёшли бош мураббийни ўйин кузатувидан сўнг уйига қайтаётган пайтда тўхтатиб, юзага келган кескин вазият бўйича изоҳ олишга ҳаракат қилди:

  • Қисқа ва эҳтиёткор жавоб: «Мен Леирияда 21 ёшгача бўлган футболчилар миллий жамоасининг баҳсини кўрдим. Ҳозир баёнотни ўқийман, айтадиган гапим йўқ», — дея жавоб берди Жезуш;

  • Босим ва сукунат: Португалия футболининг икки йирик фигураси ўртасидаги бу очиқ тўқнашув бутун мамлакат матбуотини оёққа турғизган бир пайтда, мураббий расмий баҳо беришни кечиктиришни маъқул кўрди.

Можаро илдизи: 18 йиллик тарихда илк бор захирада қолиш

Криштиану Роналду ва бош мураббий ўртасидаги келишмовчиликлар Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши кечган драматик баҳсдан сўнг олий нуқтасига етган эди:

  • 18 йилда илк марта: Ушбу ўйинда 41 ёшли афсонавий тўпурар 18 йил ичида илк бор Португалия термасининг расмий беллашувини тўлиқ захира ўриндиғида ўтказди;

  • Бузилган ваъда: Роналду мураббий ундан 30 дақиқа ўйнашга тайёр туришни сўрагани, бироқ иккинчи бўлим давомида қизиш машқларини бажарган бўлса-да, майдонга туширилмагани ва берилган сўзда турилмаганини билдирган;

  • 30 сентябрдаги кетиш: Оқибатда Криштиану 30 сентябрь куни жамоа қароргоҳини тарк этиб, барча масъулиятни ўз зиммасига олган ва ҳар қандай дисквалификацияни ўташга шайлигини эълон қилган.

Айни пайтда Португалия футбол федерацияси ва жамоатчилик Жорже Жезушнинг Роналду мурожаатини тўлиқ ўрганиб чиққанидан кейин берадиган расмий жавобини ҳамда жамоа сардорининг тақдири бўйича якуний тўхтамни диққат билан кутмоқда.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия миллий жамоасиМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари2 октябр 22:19"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди1 октябр 15:53«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди1 октябр 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?1 октябр 06:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?