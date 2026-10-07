Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш, Криштиану Роналдуънинг ўзига нисбатан қилган оғир айбловларига нисбатан илк бор жамоатчиликка изоҳ берди.
- 72 ёшли мутахассис, Роналдуънинг мураббий томонидан берилган ваъдалар бузилгани сабабли жамоани тарк этгани ҳақидаги баёнотини ўқиб чиқишини маълум қилди.
- Бу келишмовчилик Криштиану Роналдуънинг 18 йиллик фаолиятида илк бор Норвегияга қарши ўйинда захирада қолиши ортидан юзага келган.
Португалия миллий жамоаси атрофидаги очиқ зиддият ва жамоа сардори Криштиану Роналдунинг шов-шувли интервьюси ортидан бош мураббий Жорже Жезуш илк бор жамоатчилик қаршисида кўриниш берди. 72 ёшли тажрибали мутахассис миллий жамоа ихтиёрини ўзбошимчалик билан тарк этган форварднинг оғир айбловларига нисбатан қисқа ва совуққонлик билан жавоб қайтарди.
Эслатиб ўтамиз, Роналду ўзининг кенг қамровли баёнотида бош мураббий томонидан берилган ваъдалар қайта-қайта бузилганини, шу сабабли терма лагерида ортиқ қололмаганини очиқ-ойдин таъкидлаган эди.
Леириядан қайтган мураббий: «Ҳозир баёнотни ўқийман»
SMTV телеканали мухбирлари 72 ёшли бош мураббийни ўйин кузатувидан сўнг уйига қайтаётган пайтда тўхтатиб, юзага келган кескин вазият бўйича изоҳ олишга ҳаракат қилди:
Қисқа ва эҳтиёткор жавоб: «Мен Леирияда 21 ёшгача бўлган футболчилар миллий жамоасининг баҳсини кўрдим. Ҳозир баёнотни ўқийман, айтадиган гапим йўқ», — дея жавоб берди Жезуш;
Босим ва сукунат: Португалия футболининг икки йирик фигураси ўртасидаги бу очиқ тўқнашув бутун мамлакат матбуотини оёққа турғизган бир пайтда, мураббий расмий баҳо беришни кечиктиришни маъқул кўрди.
Можаро илдизи: 18 йиллик тарихда илк бор захирада қолиш
Криштиану Роналду ва бош мураббий ўртасидаги келишмовчиликлар Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши кечган драматик баҳсдан сўнг олий нуқтасига етган эди:
18 йилда илк марта: Ушбу ўйинда 41 ёшли афсонавий тўпурар 18 йил ичида илк бор Португалия термасининг расмий беллашувини тўлиқ захира ўриндиғида ўтказди;
Бузилган ваъда: Роналду мураббий ундан 30 дақиқа ўйнашга тайёр туришни сўрагани, бироқ иккинчи бўлим давомида қизиш машқларини бажарган бўлса-да, майдонга туширилмагани ва берилган сўзда турилмаганини билдирган;
30 сентябрдаги кетиш: Оқибатда Криштиану 30 сентябрь куни жамоа қароргоҳини тарк этиб, барча масъулиятни ўз зиммасига олган ва ҳар қандай дисквалификацияни ўташга шайлигини эълон қилган.
Айни пайтда Португалия футбол федерацияси ва жамоатчилик Жорже Жезушнинг Роналду мурожаатини тўлиқ ўрганиб чиққанидан кейин берадиган расмий жавобини ҳамда жамоа сардорининг тақдири бўйича якуний тўхтамни диққат билан кутмоқда.
Изоҳлар 0
…