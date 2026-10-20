Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн

·6·Спорт
Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ЛиверпульВильярреал учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 18. Гакпо К., 38. Гравенберх Р., 5. Жаке Ж., 67. Кумас Л., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К., 4. ван Дейк В. (капитан).

Ливерпуль захирадагилари: 29. Баркола Б., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 2. Гомес Дж., 9. Исак А., 6. Керкез М., 94. Лаффи М., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Виртц Ф., 28. Вудман Ф.

Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.

Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С. (капитан), 18. Гейе П., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 24. Салиба Н., 12. Вейга Р.

Вильярреал захирадагилари: 11. Ахомач И., 2. Коста Л., 5. Диатта А., 27. Эль-Жмили Н., 8. Фойт Х., 3. Фримен А., 28. Гайтан Х., 1. Луис Жуниор, 16. Масия К., 7. Морено Х., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.

Вильярреал бош мураббийи: Перес И.

ЛиверпульВильярреалЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ван Дейк 17 ёшли Нгумоханинг "PSJ"га қарши ўйинига ишонч билдирдиВан Дейк 17 ёшли Нгумоханинг "PSJ"га қарши ўйинига ишонч билдирди28 апрел 20:12«Ливерпуль» жамоаси YeCHL чорак финалида «PSJ»га мағлуб бўлди«Ливерпуль» жамоаси YeCHL чорак финалида «PSJ»га мағлуб бўлди28 апрел 18:11Арни Слот «PSJ» билан бўладиган ўйинга Нгумоҳа ва Салоҳни асосий таркибда тушириши кутилмоқдаАрни Слот «PSJ» билан бўладиган ўйинга Нгумоҳа ва Салоҳни асосий таркибда тушириши кутилмоқда28 апрел 17:59Флориан Виртц «Ливерпуль»ни Чемпионлар лигасига чиқишга чақирдиФлориан Виртц «Ливерпуль»ни Чемпионлар лигасига чиқишга чақирди28 апрел 17:56«Ливерпуль» Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун «Кристал Пэлас» билан ўйнайди«Ливерпуль» Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун «Кристал Пэлас» билан ўйнайди25 апрел 04:20Вильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матнВильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матн17 октябр 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди