Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Ливерпуль — Вильярреал учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 18. Гакпо К., 38. Гравенберх Р., 5. Жаке Ж., 67. Кумас Л., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К., 4. ван Дейк В. (капитан).
Ливерпуль захирадагилари: 29. Баркола Б., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 2. Гомес Дж., 9. Исак А., 6. Керкез М., 94. Лаффи М., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Виртц Ф., 28. Вудман Ф.
Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.
Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С. (капитан), 18. Гейе П., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 24. Салиба Н., 12. Вейга Р.
Вильярреал захирадагилари: 11. Ахомач И., 2. Коста Л., 5. Диатта А., 27. Эль-Жмили Н., 8. Фойт Х., 3. Фримен А., 28. Гайтан Х., 1. Луис Жуниор, 16. Масия К., 7. Морено Х., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.
Вильярреал бош мураббийи: Перес И.
Изоҳлар 0
…