Вильярреал — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Вильярреал — ПСЖ учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 3. Фримен А., 15. Моуриньо С., 12. Вейга Р., 20. Ромеро К., 14. Комесанья С. (капитан), 16. Масия К., 18. Гейе П., 17. Бьюкенен Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А.
Вильярреал захирадагилари: 23. Кардона С., 2. Коста Л., 27. Эль-Жмили Н., 28. Гайтан Х., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 6. Наварро П., 21. Олувасейи Т.
Вильярреал бош мураббийи: Перес И.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 24. Маюлу С., 14. Дуэ Д.
ПСЖ захирадагилари: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 33. Заир-Эмери У.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Изоҳлар 0
…