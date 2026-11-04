Вильярреал — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

·1·Спорт
Вильярреал — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Вильярреал — ПСЖ учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 3. Фримен А., 15. Моуриньо С., 12. Вейга Р., 20. Ромеро К., 14. Комесанья С. (капитан), 16. Масия К., 18. Гейе П., 17. Бьюкенен Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А.

Вильярреал захирадагилари: 23. Кардона С., 2. Коста Л., 27. Эль-Жмили Н., 28. Гайтан Х., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 6. Наварро П., 21. Олувасейи Т.

Вильярреал бош мураббийи: Перес И.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 24. Маюлу С., 14. Дуэ Д.

ПСЖ захирадагилари: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 33. Заир-Эмери У.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.

ВильярреалПСЖЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:52ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:01Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этдиЭрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этди15 октябр 12:54Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?15 октябр 11:49Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Хвича Кварацхелия ПСЖнинг тарихий ғалабасидан кейин нималар деди?Хвича Кварацхелия ПСЖнинг тарихий ғалабасидан кейин нималар деди?31 май 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози