Фенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Фенербахче — Ливерпуль учрашуви 4 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фенербахче бошланғич таркиби: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 21. Пепра К., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 91. Канте Н., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 9. Лукаку Р., 17. Кахведжи И.
Фенербахче захирадагилари: 7. Актюркоглу К., 70. Айдын О., 13. Четин Т., 14. Демир Й. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 22. Мержан Л., 77. Мимович О., 18. Мулдур М., 19. Мурики В., 45. Нене Д.
Фенербахче бош мураббийи: Куйт Д.
Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 2. Гомес Дж., 5. Жаке Ж., 4. ван Дейк В. (капитан), 21. Цимикас К., 10. Мак Аллистер А., 42. Ньони Т., 23. Муньос В., 8. Собослаи Д., 73. Нгумоха Р., 29. Баркола Б.
Ливерпуль захирадагилари: 33. Араухо Р., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 18. Гакпо К., 9. Исак А., 6. Керкез М., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Виртц Ф., 28. Вудман Ф.
Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.
Изоҳлар 0
…