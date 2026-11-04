Фенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн

·50·Спорт
Фенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Фенербахче — Ливерпуль учрашуви 4 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Фенербахче бошланғич таркиби: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 21. Пепра К., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 91. Канте Н., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 9. Лукаку Р., 17. Кахведжи И.

Фенербахче захирадагилари: 7. Актюркоглу К., 70. Айдын О., 13. Четин Т., 14. Демир Й. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 22. Мержан Л., 77. Мимович О., 18. Мулдур М., 19. Мурики В., 45. Нене Д.

Фенербахче бош мураббийи: Куйт Д.

Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 2. Гомес Дж., 5. Жаке Ж., 4. ван Дейк В. (капитан), 21. Цимикас К., 10. Мак Аллистер А., 42. Ньони Т., 23. Муньос В., 8. Собослаи Д., 73. Нгумоха Р., 29. Баркола Б.

Ливерпуль захирадагилари: 33. Араухо Р., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 18. Гакпо К., 9. Исак А., 6. Керкез М., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Виртц Ф., 28. Вудман Ф.

Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
2
Ливерпуль ўйинчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
1
Ромелу Лукаку (Фенербахче) рақибига қарши жуда кескин курашга киришди ва ҳакам ҳуштагини чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
22:47
Ўйинни Ливерпул бошлаб беради.
22:46
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
22:45
Бугунги ўйинни Клеман Тюрпен бошқариб боради.
22:45
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
22:45
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли дақиқаларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўрнашиб олинг ва завқланинг.
ФенербахчеЛиверпульЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:31Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:52Мейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкинМейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкин2 июн 13:56Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 20:18Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози