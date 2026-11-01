Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ливерпуль — Арсенал учрашуви 1 ноябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 18. Гакпо К., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 42. Ньони Т., 4. ван Дейк В., 7. Виртц Ф.
Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.
Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М., 41. Райс Д., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис К.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Изоҳлар 0
…