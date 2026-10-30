Вильярреал — Эспаньол: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Вильярреал — Эспаньол учрашуви 31 октябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 16. Масия К., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 12. Вейга Р.
Вильярреал захирадагилари: 2. Коста Л., 27. Эль-Жмили Н., 3. Фримен А., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 21. Олувасейи Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А., 20. Ромеро К., 30. Тидиан Тиам К.
Вильярреал бош мураббийи: Перес И.
Эспаньол бошланғич таркиби: 1. Фортуно А., 26. Бауса Р., 6. Кабрера Л., 16. Дркушич В., 23. Эль-Хилали О., 8. Экспосито, 9. Фернандес Р., 28. Эрнандес Х., 21. Инохо Р., . Сантьяго А., 15. Сарагоса Б.
Эспаньол бош мураббийи: Гарсия С.
Изоҳлар 0
…