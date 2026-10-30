Вильярреал — Эспаньол: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
Вильярреал — Эспаньол: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги ВильярреалЭспаньол учрашуви 31 октябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 17. Бьюкенен Т., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 16. Масия К., 9. Микаутадзе Г., 10. Молейро А., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 12. Вейга Р.

Вильярреал захирадагилари: 2. Коста Л., 27. Эль-Жмили Н., 3. Фримен А., 13. Гомес Р., 1. Луис Жуниор, 21. Олувасейи Т., 19. Пепе Н., 22. Перес А., 20. Ромеро К., 30. Тидиан Тиам К.

Вильярреал бош мураббийи: Перес И.

Эспаньол бошланғич таркиби: 1. Фортуно А., 26. Бауса Р., 6. Кабрера Л., 16. Дркушич В., 23. Эль-Хилали О., 8. Экспосито, 9. Фернандес Р., 28. Эрнандес Х., 21. Инохо Р., . Сантьяго А., 15. Сарагоса Б.

Эспаньол бош мураббийи: Гарсия С.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
21🟨
Рафел Бауса (Эспаньол) рақибини йиқитгани учун огоҳлантирилди. Хосе Санчес осон қарор қабул қилиши керак эди.
19
Эспаньол бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, ҳимоячилар тўпни майдоннинг нариги томонига узоқлаштиришди.
18🔁
Иньиго Перес учун муаммолар, чунки Жерар Морено энди ўйнай олмайди. Унинг жароҳати жуда жиддий ва унинг ўрнига Николя Пепе (Вильярреал) майдонга тушмоқда.
16
Рафел Бауса (Эспаньол) рақибини тўпга эга чиқишига йўл қўймаслик учун очиқчасига ушлаб қолди ва ҳакам дарҳол ўйинни тўхтатди.
15
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган ажойиб тўсиш Эспаньол томонидан тепилган бурчак зарбасидан ҳеч қандай наф чиқмаслигини англатади.
13
Вильярреал тезкорлик билан бурчак зарбасини қисқа пас орқали амалга оширди.
11
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш Вильярреал учун бурчак зарбасидан ҳеч қандай хавф чиқмаслигини англатади.
9
Вильярреал майдон марказида ажойиб назорат ва аниқ паслар орқали ўйинни бошқармоқда.
6
Ажойиб ҳимоя! Алехандро Сантяго (Эспаньол) пастлаб келган тўпни қабул қилиб олди, аммо ҳимоячилардан бири тезда тўпни олиб қўйгани учун у ҳеч нарса қилишга улгурмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Вильярреал дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
3
Хосе Санчес ўйинни тўхтатди. Эспаньол футболчиларидан бири тўпни эгаллаб олганди, аммо унинг ҳаракати қоидага зид деб топилди.
3
Роберто Фернандес (Эспаньол) жарима майдончасига узатилган тўпга етиб бориш учун бор кучини ишга солди, аммо тўпга ета олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Вильярреал дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда старт олди.
01:00
Ўйинчилар майдонда ва Вильярреал учрашувни бошлаб беради.
01:00
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб Хосе Санчес тайинланди.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
01:00
Салом ва бизнинг бўлажак ўйин бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
ВильярреалЭспаньолИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эспаньол — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнЭспаньол — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн17 октябр 15:48Вильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матнВильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матн17 октябр 18:09Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:5290-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди17 октябр 19:18Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди11 октябр 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди