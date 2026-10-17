Вильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Вильярреал — Эльче учрашуви 17 октябр, 19:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 11. Ахомач И., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 2. Коста Л., 8. Фойт Х. (капитан), 3. Фримен А., 16. Масия К., 10. Молейро А., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.
Вильярреал захирадагилари: 5. Диатта А., 27. Эль-Жмили Н., 28. Гайтан Х., 18. Гейе П., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 20. Ромеро К., 24. Салиба Н., 12. Вейга Р.
Вильярреал бош мураббийи: Перес И.
Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М., 8. Агуадо М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 24. Осорио А., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.
Эльче захирадагилари: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 29. Хуари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 9. Понсе Э., 5. Редондо Солари Ф., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.
Эльче бош мураббийи: Анселми М.
Изоҳлар 0
…