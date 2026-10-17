Вильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Вильярреал — Эльче: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги ВильярреалЭльче учрашуви 17 октябр, 19:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Вильярреал бошланғич таркиби: 25. Гулачи П., 11. Ахомач И., 23. Кардона С., 14. Комесанья С., 2. Коста Л., 8. Фойт Х. (капитан), 3. Фримен А., 16. Масия К., 10. Молейро А., 21. Олувасейи Т., 22. Перес А.

Вильярреал захирадагилари: 5. Диатта А., 27. Эль-Жмили Н., 28. Гайтан Х., 18. Гейе П., 1. Луис Жуниор, 9. Микаутадзе Г., 7. Морено Х., 15. Моуриньо С., 6. Наварро П., 20. Ромеро К., 24. Салиба Н., 12. Вейга Р.

Вильярреал бош мураббийи: Перес И.

Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М., 8. Агуадо М., 2. Буба Сангаре, 21. Сепеда Л., 23. Чуст В., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 24. Осорио А., 3. Ревиво Р., 11. Валера Х., 12. Вильяр Г.

Эльче захирадагилари: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 29. Хуари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 14. Нино Ф., 9. Понсе Э., 5. Редондо Солари Ф., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Эльче бош мураббийи: Анселми М.

ВильярреалЭльчеИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзолади20 август 19:34Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?17 август 15:24«Барселона» янги мавсумни 4:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлади«Барселона» янги мавсумни 4:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлади25 июл 09:33Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...15 июн 20:46Илк баҳсда 5:0: «Барселона» сафарда «Эльче»ни янчиб ташлади (видео)Илк баҳсда 5:0: «Барселона» сафарда «Эльче»ни янчиб ташлади (видео)24 август 07:36Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...