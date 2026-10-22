Лиллестрём — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Лиллестрём — Реал Сосьедад учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лиллестрём бошланғич таркиби: 12. Далберг П., 3. Оттесен С., 5. Фосс С., 28. Габриэльсен Р. (капитан), 26. Пэйнтсил И., 29. Ибрахимай И., 21. Оттоссон Ф., 14. Нихейм Г., 22. Басси Д., 10. Олсен Т., 20. Феликс Ва.
Лиллестрём захирадагилари: 25. Аканжи С., 7. Альперуд Л., 11. Элькер Ф., 8. Гулбрандсен Ф., 1. Хагеруп С., 17. Китолано Э., 47. Кристиансен С., 18. Кригард К., 16. Мелланд Ҳ., 15. Нордҳ Г., 2. Рангер Л.
Лиллестрём бош мураббийи: Одегаард Ҳ.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 13. Марреро У., 5. Зубелдиа И., 19. Сарр М., 6. Мартин Ж., 17. Гомес С., 14. Кубо Т., 4. Горрочатеги Ж., 18. Солер К., 11. Гедеш Г., 24. Сучич Л., 10. Оярсабал М. (капитан).
Реал Сосьедад захирадагилари: 7. Барренечеа А., 22. Форт Ҳ., 28. Лебарбье А., 29. Марчал А., 15. Марин П., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Ж., 1. Ремиро А., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
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