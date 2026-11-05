Реал Сосьедад — Лион: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Реал Сосьедад — Лион учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 13. Марреро У., 2. Арамбуру Ж., 5. Зубелдиа И., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 7. Барренечеа А., 4. Горрочатеги Ж., 21. Ҳеррера Й., 11. Гедеш Г., 9. Оскарссон О., 10. Оярсабал М. (капитан).
Реал Сосьедад захирадагилари: 22. Форт Ҳ., 14. Кубо Т., 28. Лебарбье А., 29. Марчал А., 15. Марин П., 6. Мартин Ж., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 16. Пачеко Ж., 1. Ремиро А., 24. Сучич Л., 8. Турриентес Б.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 16. Абнер, 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 8. Толиссо К. (капитан), 26. Будаш К., 18. Мера К., 11. Накамура К.
Лион захирадагилари: 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 32. Гомес Родригес А., 46. Гонсалвес Т., 44. Ҳамдани А., 85. Камара Н., 22. Мата К., 99. Нартей Н., 3. Тальяфико Н.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
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