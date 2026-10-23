ЖЧ-2026 олдидан фавқулодда янгилик: Разамбек Жамалов Остонага бормайдиган бўлди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 олдидан фавқулодда янгилик: Разамбек Жамалов Остонага бормайдиган бўлди

Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қиладиган эркин кураш бўйича Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолганда Ўзбекистон терма жамоаси қайдномасида кутилмаган ўзгаришлар амалга оширилди.

Бирлашган дунё кураши (UWW) рўйхатига киритилган дастлабки таркиб қайта кўриб чиқилиб, иккита муҳим вазн тоифасида янги номлар тасдиқланди. Мухлислар учун энг катта янгилик — Олимпия ўйинлари ғолиби, терма жамоа етакчиларидан бири Разамбек Жамалов бўлажак дунё биринчилигида иштирок этмайди.

Таркибдаги асосий ўзгаришлар: Жамалов ва Поёнов ўрнига кимлар боради?

Мураббийлар штаби қарори билан икки вазн тоифасида қуйидаги ротациялар расмийлаштирилди:

  • -74 кг вазн тоифасида: Дастлаб рўйхатдан жой олган Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Разамбек Жамалов ўрнига ёш ва умидли полвон Жавоҳир Чўлибоев Ўзбекистон шарафини ҳимоя қиладиган бўлди;

  • -97 кг вазн тоифасида: Шерзод Поёнов ўрнини Боймурод Азимов эгаллади ва жаҳон аренасида куч синашиш имкониятига эга бўлди.

Ўзбекистон терма жамоасининг тўлиқ ва янгиланган таркиби:

Остона гиламларида мамлакатимиз шаънини қуйидаги эркин курашчилар ҳимоя қилади:

  • -57 кг: Асадбек Саидтўраев

  • -61 кг: Ғуломжон Абдуллаев

  • -65 кг: Машрабжон Узоқов

  • -70 кг: Шаҳзодбек Ярашев

  • -74 кг: Жавоҳир Чўлибоев

  • -79 кг: Мирзо Ҳайитов

  • -86 кг: Бобур Исломов

  • -97 кг: Боймурод Азимов

  • -125 кг: Сардорбек Холматов

Мусобақа қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

  • Манзил: Остона шаҳри, Қозоғистон;

  • Саналар: 24 октябрдан 1 ноябргача бўлган кунларда бўлиб ўтади.

Кучли рақобат ва янгиланган таркиб билан мундиалга йўл олаётган ўзбек полвонлари учун мазкур жаҳон биринчилиги жиддий синов ва муҳим тажриба майдонига айланади.

Эркин курашЖаҳон чемпионатиРазамбек ЖамаловЎзбекистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиШаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилди19 сентябр 10:13 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!3 август 06:09Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)12 июл 12:22Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби11 сентябр 08:11Шоҳжаҳон Эргашевдан шов-шувли баёнот: “Ҳаммангиз билан навбатма-навбат уришаман"Шоҳжаҳон Эргашевдан шов-шувли баёнот: “Ҳаммангиз билан навбатма-навбат уришаман"Бугун 09:13Конференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олдиКонференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олдиБугун 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди