ЖЧ-2026 олдидан фавқулодда янгилик: Разамбек Жамалов Остонага бормайдиган бўлди
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қиладиган эркин кураш бўйича Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолганда Ўзбекистон терма жамоаси қайдномасида кутилмаган ўзгаришлар амалга оширилди.
Бирлашган дунё кураши (UWW) рўйхатига киритилган дастлабки таркиб қайта кўриб чиқилиб, иккита муҳим вазн тоифасида янги номлар тасдиқланди. Мухлислар учун энг катта янгилик — Олимпия ўйинлари ғолиби, терма жамоа етакчиларидан бири Разамбек Жамалов бўлажак дунё биринчилигида иштирок этмайди.
Таркибдаги асосий ўзгаришлар: Жамалов ва Поёнов ўрнига кимлар боради?
Мураббийлар штаби қарори билан икки вазн тоифасида қуйидаги ротациялар расмийлаштирилди:
-74 кг вазн тоифасида: Дастлаб рўйхатдан жой олган Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Разамбек Жамалов ўрнига ёш ва умидли полвон Жавоҳир Чўлибоев Ўзбекистон шарафини ҳимоя қиладиган бўлди;
-97 кг вазн тоифасида: Шерзод Поёнов ўрнини Боймурод Азимов эгаллади ва жаҳон аренасида куч синашиш имкониятига эга бўлди.
Ўзбекистон терма жамоасининг тўлиқ ва янгиланган таркиби:
Остона гиламларида мамлакатимиз шаънини қуйидаги эркин курашчилар ҳимоя қилади:
-57 кг: Асадбек Саидтўраев
-61 кг: Ғуломжон Абдуллаев
-65 кг: Машрабжон Узоқов
-70 кг: Шаҳзодбек Ярашев
-74 кг: Жавоҳир Чўлибоев
-79 кг: Мирзо Ҳайитов
-86 кг: Бобур Исломов
-97 кг: Боймурод Азимов
-125 кг: Сардорбек Холматов
Мусобақа қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Манзил: Остона шаҳри, Қозоғистон;
Саналар: 24 октябрдан 1 ноябргача бўлган кунларда бўлиб ўтади.
Кучли рақобат ва янгиланган таркиб билан мундиалга йўл олаётган ўзбек полвонлари учун мазкур жаҳон биринчилиги жиддий синов ва муҳим тажриба майдонига айланади.
Изоҳлар 0
…