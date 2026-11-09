Тбилисида ўзбек ММАчилари: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон 8 та медални қўлга киритди

·45·Спорт
Тбилисида ўзбек ММАчилари: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон 8 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тбилиси шаҳрида ўтказилган аралаш жанг санъатлари бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси жами 8 та медални қўлга киритди.
  • Катталар терма жамоаси 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 7-ўринни эгаллади.
  • Ёшлар ўртасидаги баҳсларда эса вакилларимиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медали билан дунё бўйича 5-ўринни банд этди.

Грузия пойтахти Тбилиси шаҳрида Халқаро аралаш жанг санъатлари федерацияси (IMMAF) шафелигида катталар ва ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати ўз якунига етди.

Бир ҳафта давом этган мазкур нуфузли мусобақада сайёрамизнинг 60 давлатидан ташриф буюрган 800 нафардан ортиқ энг кучли яккакураш усталари баҳс олиб борди. Дунёнинг етакчи жангчилари билан кечган кескин тўқнашувларда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари юқори маҳорат намойиш этиб, якунда 8 та медални (2 та олтин, 3 та кумуш, 3 та бронза) делегациямиз ҳисобига ёзиб қўйди.

Катталар терма жамоаси: Шоҳсупада 7-ўрин ва олтин медаль

Ўзбекистоннинг асосий (катталар) терма жамоаси мусобақада 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалига сазовор бўлиб, умумжамоа ҳисобида дунё бўйича кучли еттиликка (7-ўрин) кирди:

  • Ўғилой Жуманова (79,4 кг) — Жаҳон чемпиони: Қатъиятли жанглар ўтказган ҳамюртимиз вазн тоифасида тенгсиз деб топилиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва олтин медални қўлга киритди;

  • Мустафо Кадамов (61,2 кг) — Кумуш медаль: Кескин финал баҳсида вице-чемпионликни расмийлаштирди;

  • Жанобиддин Сатторов (83,9 кг) — Бронза медаль: Оғир вазн тоифасида шоҳсупадан жой олди.

Ёшлар ўртасида (U-20) дунёда 5-ўрин ва ўзбекча финал

Ёшлар ўртасидаги беллашувлар янада муросасиз ва ёрқин лаҳзаларга бой бўлди. Вакилларимиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медали билан дунёнинг 60 мамлакати орасида 5-ўринни эгаллади:

  • Тарихий ўзбекча финал: 79,4 кг вазн тоифасида финал тўқнашуви икки нафар ўзбекистонлик спортчи ўртасида кечди. Олтин медаль учун жангда Хуршидахон Розиқова жамоадоши Нилуфар Ўроловадан устун келиб, жаҳон чемпионига айланди, Ўролова эса кумуш медаль соҳиби бўлди;

  • Дониёр Қувондиқов (88,4 кг): Жамоа ғазнасига кумуш медаль қўшди;

  • Фирдавс Атамуратов (61,2 кг) ва Ферузбек Пайзиев (93 кг): Мусобақанинг бронза медалларига эга чиқди.

Ўзбекистон спортчиларининг натижалари ва медаллар статистикаси

Тоифа

Спортчи

Вазн тоифаси

Медаль

Умумжамоа ўрни

Катталар

Ўғилой Жуманова

79,4 кг

Олтин

7-ўрин

Катталар

Мустафо Кадамов

61,2 кг

Кумуш

Катталар

Жанобиддин Сатторов

83,9 кг

Бронза

Ёшлар (U-20)

Хуршидахон Розиқова

79,4 кг

Олтин

5-ўрин

Ёшлар (U-20)

Нилуфар Ўролова

79,4 кг

Кумуш

Ёшлар (U-20)

Дониёр Қувондиқов

88,4 кг

Кумуш

Ёшлар (U-20)

Фирдавс Атамуратов

61,2 кг

Бронза

Ёшлар (U-20)

Ферузбек Пайзиев

93,0 кг

Бронза

Умумжамоа кўрсаткичлари: Пешқадам ким бўлди?

Тбилисидаги жаҳон чемпионатида кутилганидек, Россия терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Россиялик спортчилар ёшлар баҳсларида 12 та олтин, 3 та кумуш, 9 та бронза, катталар ўртасида эса 9 та олтин, 1 та кумуш ва 5 та бронза — умумий ҳисобда 40 та медаль жамғаришга муваффақ бўлди.

Ўзбекистонлик жангчиларнинг мазкур нуфузли аренадаги 8 та медали миллий аралаш яккакурашлар мактабининг халқаро майдонда йил сайин мавқеи ошиб бораётганини яна бир карра исботлади.

IMMAFАралаш яккакурашларЖаҳон чемпионатиЎзбекистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 олдидан фавқулодда янгилик: Разамбек Жамалов Остонага бормайдиган бўлдиЖЧ-2026 олдидан фавқулодда янгилик: Разамбек Жамалов Остонага бормайдиган бўлди23 октябр 09:19Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)19 сентябр 11:44Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?