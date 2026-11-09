Тбилисида ўзбек ММАчилари: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон 8 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тбилиси шаҳрида ўтказилган аралаш жанг санъатлари бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси жами 8 та медални қўлга киритди.
- Катталар терма жамоаси 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 7-ўринни эгаллади.
- Ёшлар ўртасидаги баҳсларда эса вакилларимиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медали билан дунё бўйича 5-ўринни банд этди.
Грузия пойтахти Тбилиси шаҳрида Халқаро аралаш жанг санъатлари федерацияси (IMMAF) шафелигида катталар ва ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати ўз якунига етди.
Бир ҳафта давом этган мазкур нуфузли мусобақада сайёрамизнинг 60 давлатидан ташриф буюрган 800 нафардан ортиқ энг кучли яккакураш усталари баҳс олиб борди. Дунёнинг етакчи жангчилари билан кечган кескин тўқнашувларда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари юқори маҳорат намойиш этиб, якунда 8 та медални (2 та олтин, 3 та кумуш, 3 та бронза) делегациямиз ҳисобига ёзиб қўйди.
Катталар терма жамоаси: Шоҳсупада 7-ўрин ва олтин медаль
Ўзбекистоннинг асосий (катталар) терма жамоаси мусобақада 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалига сазовор бўлиб, умумжамоа ҳисобида дунё бўйича кучли еттиликка (7-ўрин) кирди:
Ўғилой Жуманова (79,4 кг) — Жаҳон чемпиони: Қатъиятли жанглар ўтказган ҳамюртимиз вазн тоифасида тенгсиз деб топилиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва олтин медални қўлга киритди;
Мустафо Кадамов (61,2 кг) — Кумуш медаль: Кескин финал баҳсида вице-чемпионликни расмийлаштирди;
Жанобиддин Сатторов (83,9 кг) — Бронза медаль: Оғир вазн тоифасида шоҳсупадан жой олди.
Ёшлар ўртасида (U-20) дунёда 5-ўрин ва ўзбекча финал
Ёшлар ўртасидаги беллашувлар янада муросасиз ва ёрқин лаҳзаларга бой бўлди. Вакилларимиз 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медали билан дунёнинг 60 мамлакати орасида 5-ўринни эгаллади:
Тарихий ўзбекча финал: 79,4 кг вазн тоифасида финал тўқнашуви икки нафар ўзбекистонлик спортчи ўртасида кечди. Олтин медаль учун жангда Хуршидахон Розиқова жамоадоши Нилуфар Ўроловадан устун келиб, жаҳон чемпионига айланди, Ўролова эса кумуш медаль соҳиби бўлди;
Дониёр Қувондиқов (88,4 кг): Жамоа ғазнасига кумуш медаль қўшди;
Фирдавс Атамуратов (61,2 кг) ва Ферузбек Пайзиев (93 кг): Мусобақанинг бронза медалларига эга чиқди.
Ўзбекистон спортчиларининг натижалари ва медаллар статистикаси
Тоифа
Спортчи
Вазн тоифаси
Медаль
Умумжамоа ўрни
Катталар
Ўғилой Жуманова
79,4 кг
Олтин
7-ўрин
Катталар
Мустафо Кадамов
61,2 кг
Кумуш
Катталар
Жанобиддин Сатторов
83,9 кг
Бронза
Ёшлар (U-20)
Хуршидахон Розиқова
79,4 кг
Олтин
5-ўрин
Ёшлар (U-20)
Нилуфар Ўролова
79,4 кг
Кумуш
Ёшлар (U-20)
Дониёр Қувондиқов
88,4 кг
Кумуш
Ёшлар (U-20)
Фирдавс Атамуратов
61,2 кг
Бронза
Ёшлар (U-20)
Ферузбек Пайзиев
93,0 кг
Бронза
Умумжамоа кўрсаткичлари: Пешқадам ким бўлди?
Тбилисидаги жаҳон чемпионатида кутилганидек, Россия терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Россиялик спортчилар ёшлар баҳсларида 12 та олтин, 3 та кумуш, 9 та бронза, катталар ўртасида эса 9 та олтин, 1 та кумуш ва 5 та бронза — умумий ҳисобда 40 та медаль жамғаришга муваффақ бўлди.
Ўзбекистонлик жангчиларнинг мазкур нуфузли аренадаги 8 та медали миллий аралаш яккакурашлар мактабининг халқаро майдонда йил сайин мавқеи ошиб бораётганини яна бир карра исботлади.
Изоҳлар 0
…