Разамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этди
Ўзбекистонлик эркин курашчи, Париж–2024 Олимпиада чемпиони Разамбек Жамалов Грузияда ўтаётган нуфузли РАФ турнирида ғолибликни қўлга киритди. Ҳамюртимиз финалда америкалик Жаррет Жакесга қарши кескин беллашув ўтказди.
Ҳал қилувчи баҳс тақдири сўнгги очколаргача ноаниқ бўлиб турди, аммо Жамалов яна бир бор катта мусобақаларда босим остида ҳам совуққонликни сақлай олишини кўрсатди.
Финал кескин кураш остида ўтди
Разамбек Жамалов турнир давомида ишончли ҳаракат қилиб, финалгача етиб борди.
Ҳал қилувчи беллашувда унга АҚШ вакили Жаррет Жакес рақиблик қилди. Кураш муросасиз ва тенг кечди.
Якунда ўзбекистонлик спортчи 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг бош совринига эга чиқди.
Олимпиада чемпиони яна ўз савиясини кўрсатди
Разамбек Жамалов Париж–2024 Олимпиадасида чемпионликни қўлга киритганидан кейин ҳам юқори натижаларни давом эттирмоқда.
Грузиядаги мазкур ғалаба унинг халқаро майдондаги нуфузини янада мустаҳкамлади ва кейинги йирик мусобақалар олдидан яхши тайёргарлик белгиси бўлди.
Ўзбекистон учун навбатдаги олтин натижа
Жамаловнинг ғалабаси Ўзбекистон кураш мактаби учун яна бир муҳим ютуқ бўлди.
Айниқса, финалда кучли америкалик рақиб устидан қозонилган ғалаба ҳамюртимизнинг техник ва руҳий жиҳатдан юқори даражада эканини кўрсатди.
Энди асосий эътибор Разамбек Жамаловнинг навбатдаги халқаро мусобақаларда ҳам ушбу суръатни сақлаб қолишига қаратилади.
…