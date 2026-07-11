Разамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этди

·40·Спорт
Разамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этди

Ўзбекистонлик эркин курашчи, Париж–2024 Олимпиада чемпиони Разамбек Жамалов Грузияда ўтаётган нуфузли РАФ турнирида ғолибликни қўлга киритди. Ҳамюртимиз финалда америкалик Жаррет Жакесга қарши кескин беллашув ўтказди.

Ҳал қилувчи баҳс тақдири сўнгги очколаргача ноаниқ бўлиб турди, аммо Жамалов яна бир бор катта мусобақаларда босим остида ҳам совуққонликни сақлай олишини кўрсатди.

Финал кескин кураш остида ўтди

Разамбек Жамалов турнир давомида ишончли ҳаракат қилиб, финалгача етиб борди.

Ҳал қилувчи беллашувда унга АҚШ вакили Жаррет Жакес рақиблик қилди. Кураш муросасиз ва тенг кечди.

Якунда ўзбекистонлик спортчи 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг бош совринига эга чиқди.

Олимпиада чемпиони яна ўз савиясини кўрсатди

Разамбек Жамалов Париж–2024 Олимпиадасида чемпионликни қўлга киритганидан кейин ҳам юқори натижаларни давом эттирмоқда.

Грузиядаги мазкур ғалаба унинг халқаро майдондаги нуфузини янада мустаҳкамлади ва кейинги йирик мусобақалар олдидан яхши тайёргарлик белгиси бўлди.

Ўзбекистон учун навбатдаги олтин натижа

Жамаловнинг ғалабаси Ўзбекистон кураш мактаби учун яна бир муҳим ютуқ бўлди.

Айниқса, финалда кучли америкалик рақиб устидан қозонилган ғалаба ҳамюртимизнинг техник ва руҳий жиҳатдан юқори даражада эканини кўрсатди.

Энди асосий эътибор Разамбек Жамаловнинг навбатдаги халқаро мусобақаларда ҳам ушбу суръатни сақлаб қолишига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКуртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКеча, 23:51Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиМайамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиКеча, 23:49Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиХаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиКеча, 23:131285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолатКеча, 22:27Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиКеча, 22:1925 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиКеча, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди