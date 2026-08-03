Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!
Туркиянинг Кожаели шаҳрида ўтказилган халқаро турнирда Ўзбекистон еркин кураш терма жамоаси аъзолари Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев ўз вазн тоифаларида олтин медални қўлга киритди. Мусобақанинг 61 кг вазн тоифасида қатнашган Ғуломжон Абдуллаев қозоғистонлик Аллан Oraлбекни, 74 кг вазнда курашган Разамбек Джамалов еса еронлик Али Карампурини мағлуб етиб чемпион бўлди.
Ўзбекистон эркин кураш терма жамоаси Туркияда ўтаётган халқаро турнирда икки карра чемпионликни қўлга киритди. Париж Олимпиадаси совриндорлари Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев финалда ҳам рақибларига имконият қолдирмади.
Яна икки вакилимиз совриндорлар сафидан жой олди. Натижада Ўзбекистон делегацияси икки кунлик баҳслардан кейин 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида кучли учликка кирди.
Олимпиада қаҳрамонлари яна шоҳсупада
Кожаэли шаҳри 31 июль — 2 август кунлари Ҳасан Гемичи ва Газанфер Билге хотирасига бағишланган халқаро турнирга мезбонлик қилди. Эркин ва юнон-рум кураши бўйича ташкил этилган мусобақада 16 мамлакатдан спортчилар қатнашиб, жами 20 вазн тоифасида медаллар учун курашди.
Ўзбекистон жамоасининг асосий умидлари бўлган Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев ўз мақомини яна бир бор тасдиқлади.
Париж-2024 Олимпиадасида Джамалов 74 кг вазн тоифасида олтин, Абдуллаев эса 57 кгда бронза медалини қўлга киритган эди.
Ғуломжон Абдуллаев қозоғистонлик рақибни енгди
Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида 61 кг вазн тоифасида гиламга чиқди. У финалгача бўлган босқичларни муваффақиятли ўтиб, олтин медаль учун ҳал қилувчи беллашувда Қозоғистон вакили Аллан Оралбекка қарши курашди.
Ўзбекистонлик полвон финалда ҳам устунликни қўлдан бермади ва рақибини мағлуб этиб, турнир чемпионига айланди.
Абдуллаев учун ушбу натижа айниқса аҳамиятли. У одатда 57 кг вазнда курашиб келган бўлса-да, 2026 йилги Осиё чемпионатида ҳам 61 кгда бронза медалини қўлга киритган эди.
Разамбек Джамалов эронлик полвондан устун келди
74 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Разамбек Джамалов финалда Эрон вакили Али Карампур билан тўқнашди.
Олимпиада чемпиони ҳал қилувчи беллашувда ўз маҳорати ва тажрибасини намойиш этиб, рақибини мағлубиятга учратди. Шу тариқа у Ўзбекистон делегацияси ҳисобига иккинчи олтин медални қўшиб қўйди.
Джамалов Париж Олимпиадасида ҳам айнан 74 кг вазн тоифасида барча рақибларини енгиб, чемпионликка эришган. Унинг Кожаэлида яна шу вазнда ғолиб чиқиши муҳим мусобақалар олдидан юқори формада эканини кўрсатди.
Ярашевга кумуш, Саидтўраевга бронза
Ўзбекистоннинг яна икки вакили шоҳсупага кўтарилди.
70 кг вазнда иштирок этган Шаҳзодбек Ярашев финалгача етиб борди. У олтин медаль учун баҳсда молдовалик Василе Диаконга имкониятни бой бериб, кумуш медалга сазовор бўлди.
57 кг вазн тоифасида гиламга чиққан Асадбек Саидтўраев эса бронза медалини қўлга киритди.
Ўзбекистонликларнинг натижалари:
Курашчи
Вазн
Натижа
Ғуломжон Абдуллаев
61 кг
Олтин
Разамбек Джамалов
74 кг
Олтин
Шаҳзодбек Ярашев
70 кг
Кумуш
Асадбек Саидтўраев
57 кг
Бронза
Полвонлар қанча мукофот олди?
Турнир ташкилотчилари медаль соҳиблари учун пул мукофотларини ҳам белгилаган:
чемпионларга — 1 000 евро;
кумуш медаль соҳибларига — 750 евро;
бронза медаль эгаларига — 500 евро.
Шунга кўра, тўрт нафар ўзбекистонлик полвоннинг умумий мукофот пули 3 250 еврони ташкил этди.
Жамолов ва Абдуллаев 1 000 евродан, Ярашев 750 евро, Саидтўраев эса 500 евро мукофот олди.
Ўзбекистон кучли учликка кирди
Тақдим этилган икки кунлик натижалар бўйича Ўзбекистон эркин кураш терма жамоаси:
2 та олтин;
1 та кумуш;
1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида 3-ўринда бораётган эди.
Туркия 4 та олтин, 1 та кумуш ва 14 та бронза билан пешқадамлик қилган. Эрон жамоаси эса 2 та олтин, 4 та кумуш ҳамда 5 та бронза медали билан иккинчи поғонада жойлашган.
Бу жамоавий кўрсаткич мусобақанинг икки кунидан кейинги оралиқ ҳолат эканини инобатга олиш керак.
Олимпиадачилар ишончни оқлади
Кожаэлидаги натижанинг энг муҳим жиҳати — Ўзбекистоннинг икки Олимпиада совриндори яна финалга чиқиб, чемпионликни қўлга киритганидир.
Джамалов ва Абдуллаевнинг олтин медаллари, Ярашев ҳамда Саидтўраевнинг совринлари терма жамоада кучли рақобат ва муносиб захира мавжудлигини кўрсатди. Энди асосий вазифа ушбу формани жаҳон ва қитъа миқёсидаги йирик мусобақаларгача сақлаб қолиш бўлади.
Сизнингча, ўзбекистонлик полвонлар орасида кейинги Олимпиадада кимдан олтин медаль кутиш мумкин? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…