Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби

·43·Спорт
Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби

30 сентябрь – 3 октябрь кунлари Япониянинг Нагоя шаҳрида Осиё ўйинларининг энг кутилган спорт турларидан бири — кураш баҳслари ўтказилади. Ўзбекистон эркин кураш терма жамоаси ҳам олтита вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб боради.

2026 йилги Осиё ўйинлари 19 сентябрь – 4 октябрь кунлари Япониянинг Айти-Нагоя ҳудудида бўлиб ўтади. Кураш мусобақалари эса 30 сентябрдан 3 октябрга қадар Нагоя шаҳридаги Inae Sports Center спорт мажмуасида ташкил этилади. Бу маълумот Халқаро кураш бирлашган уюшмаси — UWW томонидан ҳам тасдиқланган.

Ўзбекистон терма жамоаси эркин курашда олтита вазн тоифасида татамига чиқади. Таркибда Олимпиада чемпиони Разамбек Джамаловнинг борлиги эса миллий жамоанинг асосий эътибор марказида бўлишини таъминлайди. UWW ҳам Джамаловни Париж Олимпиадаси чемпиони сифатида қайд этган.

Ўзбекистоннинг олтилик таркиби

Миллий жамоанинг эркин кураш бўйича таркиби қуйидагича:

Вазн

Спортчи

57 кг

Ғуломжон Абдуллаев

65 кг

Умиджон Жалолов

74 кг

Разамбек Джамалов

86 кг

Бобур Исломов

97 кг

Шерзод Поёнов

125 кг

Ҳасанбой Раҳимов

Ушбу таркиб UWWнинг Осиё ўйинларига киритилган спортчилар рўйхатида ҳам келтирилган. Бироқ ташкилот мусобақа олдидан иштирокчилар рўйхати ўзгариши мумкинлигини алоҳида қайд этган.

Асосий эътибор — 74 килограммда

Ўзбекистонлик мухлислар учун энг катта қизиқиш уйғотадиган вазнлардан бири, шубҳасиз, 74 кг бўлади.

Бу вазнда мамлакат шарафини Разамбек Джамалов ҳимоя қилади. Париж-2024 Олимпиадасида чемпионликка эришган Джамалов учун Нагоя мусобақаси Осиё миқёсида ўз мақомини яна бир бор намойиш этиш имконияти бўлади. UWW унинг 2026 йилги Осиё ўйинларида 74 кг вазнда иштирок этишини тасдиқлаган.

Бироқ терма жамоанинг мақсади фақат битта номга боғланиб қолмайди.

57 килограммда Ғуломжон Абдуллаев, 65 килограммда Умиджон Жалолов, 86 килограммда Бобур Исломов, 97 килограммда Шерзод Поёнов ва 125 килограммда Ҳасанбой Раҳимов ҳам Ўзбекистоннинг медаль учун асосий умидларидан бўлади.

Олти вазн — олтита имконият

Курашда ҳар бир вазн тоифаси алоҳида турнирга тенг. Биргина омадсиз баҳс бутун мусобақа тақдирини ўзгартириши мумкин. Шу боис Ўзбекистоннинг олти вазнда қатнашиши медаллар учун бир нечта имконият эшигини очади.

Айниқса, 57, 65 ва 74 килограмм каби вазнларда Осиёдаги рақобат анъанавий равишда жуда юқори. UWW эълон қилган дастлабки таркибда Ўзбекистон вакилларига қарши Хитой, Эрон, Япония, Қозоғистон, Қирғизистон, Ҳиндистон, Жанубий Корея ва бошқа кучли кураш мактаблари спортчилари ҳам қайд этилган.

Шунинг учун Нагоядаги ҳар бир ғалаба оддий натижа эмас — континентдаги кучлар нисбати учун муҳим қадам бўлади.

Нагояга катта синов қолди

2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича жами 258 нафар спортчи эркин кураш, аёллар кураши ва юнон-рум кураши йўналишларида иштирок этиши режалаштирилган. Кураш баҳслари 30 сентябрдан 3 октябргача давом этади.

Ўзбекистон эса учала йўналишда ҳам иштирок этади. Эркин курашдаги олти спортчи — миллий делегациянинг медаль учун асосий қуролларидан бири.

Энди навбат тайёргарликни ҳақиқий жангга айлантиришга келади.

Чунки Осиё ўйинларида ном, унвон ёки аввалги натижа эмас, гиламдаги бир неча дақиқа ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

30 сентябрдан бошлаб Нагоя гиламида Ўзбекистоннинг олти вакили ўз вазнида энг кучли бўлиш учун курашади. Улардан бири Олимпиада чўққисини забт этган қаҳрамон, қолганлари эса ўз номини Осиё саҳнасида янада баландроқ ёзиш имкониятига эга.

Энг муҳими — бу шунчаки навбатдаги мусобақа эмас. Бу олти спортчининг Ўзбекистон байроғини Осиё курашида яна бир бор баланд кўтариш учун янги саҳифани бошлаш имкониятидир.

Эслатма: UWW эълон қилган иштирокчилар рўйхати дастлабки ҳисобланади ва мусобақа олдидан ўзгариши мумкин.

Осиё ўйинлариКурашНагояУзбекистонРазамбек ДжамаловUWWМедаллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Бугун, 08:00Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиБугун, 07:58Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаБугун, 07:54Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиБугун, 07:48«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо берди«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо бердиБугун, 07:15Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Бугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди