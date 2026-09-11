Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби
30 сентябрь – 3 октябрь кунлари Япониянинг Нагоя шаҳрида Осиё ўйинларининг энг кутилган спорт турларидан бири — кураш баҳслари ўтказилади. Ўзбекистон эркин кураш терма жамоаси ҳам олтита вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб боради.
2026 йилги Осиё ўйинлари 19 сентябрь – 4 октябрь кунлари Япониянинг Айти-Нагоя ҳудудида бўлиб ўтади. Кураш мусобақалари эса 30 сентябрдан 3 октябрга қадар Нагоя шаҳридаги Inae Sports Center спорт мажмуасида ташкил этилади. Бу маълумот Халқаро кураш бирлашган уюшмаси — UWW томонидан ҳам тасдиқланган.
Ўзбекистон терма жамоаси эркин курашда олтита вазн тоифасида татамига чиқади. Таркибда Олимпиада чемпиони Разамбек Джамаловнинг борлиги эса миллий жамоанинг асосий эътибор марказида бўлишини таъминлайди. UWW ҳам Джамаловни Париж Олимпиадаси чемпиони сифатида қайд этган.
Ўзбекистоннинг олтилик таркиби
Миллий жамоанинг эркин кураш бўйича таркиби қуйидагича:
Вазн
Спортчи
57 кг
Ғуломжон Абдуллаев
65 кг
Умиджон Жалолов
74 кг
Разамбек Джамалов
86 кг
Бобур Исломов
97 кг
Шерзод Поёнов
125 кг
Ҳасанбой Раҳимов
Ушбу таркиб UWWнинг Осиё ўйинларига киритилган спортчилар рўйхатида ҳам келтирилган. Бироқ ташкилот мусобақа олдидан иштирокчилар рўйхати ўзгариши мумкинлигини алоҳида қайд этган.
Асосий эътибор — 74 килограммда
Ўзбекистонлик мухлислар учун энг катта қизиқиш уйғотадиган вазнлардан бири, шубҳасиз, 74 кг бўлади.
Бу вазнда мамлакат шарафини Разамбек Джамалов ҳимоя қилади. Париж-2024 Олимпиадасида чемпионликка эришган Джамалов учун Нагоя мусобақаси Осиё миқёсида ўз мақомини яна бир бор намойиш этиш имконияти бўлади. UWW унинг 2026 йилги Осиё ўйинларида 74 кг вазнда иштирок этишини тасдиқлаган.
Бироқ терма жамоанинг мақсади фақат битта номга боғланиб қолмайди.
57 килограммда Ғуломжон Абдуллаев, 65 килограммда Умиджон Жалолов, 86 килограммда Бобур Исломов, 97 килограммда Шерзод Поёнов ва 125 килограммда Ҳасанбой Раҳимов ҳам Ўзбекистоннинг медаль учун асосий умидларидан бўлади.
Олти вазн — олтита имконият
Курашда ҳар бир вазн тоифаси алоҳида турнирга тенг. Биргина омадсиз баҳс бутун мусобақа тақдирини ўзгартириши мумкин. Шу боис Ўзбекистоннинг олти вазнда қатнашиши медаллар учун бир нечта имконият эшигини очади.
Айниқса, 57, 65 ва 74 килограмм каби вазнларда Осиёдаги рақобат анъанавий равишда жуда юқори. UWW эълон қилган дастлабки таркибда Ўзбекистон вакилларига қарши Хитой, Эрон, Япония, Қозоғистон, Қирғизистон, Ҳиндистон, Жанубий Корея ва бошқа кучли кураш мактаблари спортчилари ҳам қайд этилган.
Шунинг учун Нагоядаги ҳар бир ғалаба оддий натижа эмас — континентдаги кучлар нисбати учун муҳим қадам бўлади.
Нагояга катта синов қолди
2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича жами 258 нафар спортчи эркин кураш, аёллар кураши ва юнон-рум кураши йўналишларида иштирок этиши режалаштирилган. Кураш баҳслари 30 сентябрдан 3 октябргача давом этади.
Ўзбекистон эса учала йўналишда ҳам иштирок этади. Эркин курашдаги олти спортчи — миллий делегациянинг медаль учун асосий қуролларидан бири.
Энди навбат тайёргарликни ҳақиқий жангга айлантиришга келади.
Чунки Осиё ўйинларида ном, унвон ёки аввалги натижа эмас, гиламдаги бир неча дақиқа ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
30 сентябрдан бошлаб Нагоя гиламида Ўзбекистоннинг олти вакили ўз вазнида энг кучли бўлиш учун курашади. Улардан бири Олимпиада чўққисини забт этган қаҳрамон, қолганлари эса ўз номини Осиё саҳнасида янада баландроқ ёзиш имкониятига эга.
Энг муҳими — бу шунчаки навбатдаги мусобақа эмас. Бу олти спортчининг Ўзбекистон байроғини Осиё курашида яна бир бор баланд кўтариш учун янги саҳифани бошлаш имкониятидир.
Эслатма: UWW эълон қилган иштирокчилар рўйхати дастлабки ҳисобланади ва мусобақа олдидан ўзгариши мумкин.
…