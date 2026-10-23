“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади

·21·Спорт
“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик собиқ футболчи Денис Попов ноябр ойида Тошкентда бўлиб ўтадиган Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви олдидан рақиб жамоанинг салоҳиятини юқори баҳолади.
  • Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатига йўлланма олган Ўзбекистон терма жамоаси жиддий кучга эга ва уларнинг натижалари тасодифий эмас.
  • Шу билан бирга, мутахассис ўртоқлик мақомидаги баҳсда етакчи футболчилар майдонга тушмаслиги мумкинлигини ҳам қайд этди.

Россиянинг ЦСКА клуби собиқ ҳужумчиси Денис Попов «Евро-Футбол» интернет-нашрига берган интервьюсида ноябрь ойида Тошкентда кечадиган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Таниқли собиқ футболчи 2026 йилги Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган «оқ бўрилар»нинг бугунги даражаси, уларнинг салоҳияти ҳамда бўлажак ўйиннинг ўзига хос жиҳатларига тўхталиб ўтди.

«Жаҳон чемпионатига тасодифан чиқилмайди»: Ўзбекистон салоҳиятига баҳо

Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасини Эрон ёки Нигерия каби жамоалар билан тўғридан-тўғри қиёслаш мураккаб бўлса-да, уларнинг мақомига ҳурмат билан қараш шартлигини таъкидлади:

  • Мундиал омили: «Уларни тўғридан-тўғри солиштириш осон эмас. Лекин асосий гап шундаки — бу жамоа АҚШда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатига йўл олган. Шунинг ўзиёқ Ўзбекистон маълум даражадаги юқори кучга эга эканини исботлайди, айниқса, улар ўз майдонида тўп суришини ҳисобга олсак;

  • Саралашдаги маҳорат: Улар саралаш босқичларини амалдаги тизим шароитида муваффақиятли босиб ўтди. Жаҳон чемпионатига тасодифан чиқиб қолишнинг иложи йўқ, бу жиддий меҳнат ва барқарор ўйин натижасидир», — деди собиқ ҳужумчи.

«Етакчилар келмаслиги мумкин»: Ўйин мақоми ҳақида

Шу билан бирга, россиялик мутахассис учрашувнинг ўртоқлик мақомига эга экани футболчилар таркиби ва ўйин шиддатига таъсир қилиши мумкинлигини ҳам қайд этди:

  • Таркиб борасидаги тахмин: «Бу ўртоқлик ўйини, расмий бўлмаган баҳс эканини унутмаслик лозим. Ўзбекистон терма жамоасининг энг кучли таркиби майдонга тушадими-йўқми, ҳали номаълум. Катта эҳтимол билан етакчи футболчиларнинг ўзи келмаслиги ҳам мумкин;

  • Диққат марказидаги вазифа: Шахсан мен учун ўз терма жамоамизнинг ўйини ва футболчиларимизнинг майдонда ўзини қандай кўрсатиши муҳимроқ», — дея қўшимча қилди Попов.

Тошкентдаги иккинчи тўқнашув

  • Сана: 12 ноябрь;

  • Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони;

  • Ўзаро тарих: Икки терма жамоа илгари бир маротаба тўқнаш келган. 2022 йилда Тошкентда кечган ўртоқлик баҳсида ҳисоб очилмаган (0:0) эди.

Бу галги тўқнашув эса ҳар икки томон учун ўз имкониятларини қайта кўрикдан ўтказишда муҳим синов вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиДенис ПоповПахтакор стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирдиБугун 09:27Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?13 октябр 07:09«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)1 октябр 21:02Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳсиЎзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси30 сентябр 07:55Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирди15 июн 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди