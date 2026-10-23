“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик собиқ футболчи Денис Попов ноябр ойида Тошкентда бўлиб ўтадиган Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви олдидан рақиб жамоанинг салоҳиятини юқори баҳолади.
- Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатига йўлланма олган Ўзбекистон терма жамоаси жиддий кучга эга ва уларнинг натижалари тасодифий эмас.
- Шу билан бирга, мутахассис ўртоқлик мақомидаги баҳсда етакчи футболчилар майдонга тушмаслиги мумкинлигини ҳам қайд этди.
Россиянинг ЦСКА клуби собиқ ҳужумчиси Денис Попов «Евро-Футбол» интернет-нашрига берган интервьюсида ноябрь ойида Тошкентда кечадиган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Таниқли собиқ футболчи 2026 йилги Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган «оқ бўрилар»нинг бугунги даражаси, уларнинг салоҳияти ҳамда бўлажак ўйиннинг ўзига хос жиҳатларига тўхталиб ўтди.
«Жаҳон чемпионатига тасодифан чиқилмайди»: Ўзбекистон салоҳиятига баҳо
Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасини Эрон ёки Нигерия каби жамоалар билан тўғридан-тўғри қиёслаш мураккаб бўлса-да, уларнинг мақомига ҳурмат билан қараш шартлигини таъкидлади:
Мундиал омили: «Уларни тўғридан-тўғри солиштириш осон эмас. Лекин асосий гап шундаки — бу жамоа АҚШда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатига йўл олган. Шунинг ўзиёқ Ўзбекистон маълум даражадаги юқори кучга эга эканини исботлайди, айниқса, улар ўз майдонида тўп суришини ҳисобга олсак;
Саралашдаги маҳорат: Улар саралаш босқичларини амалдаги тизим шароитида муваффақиятли босиб ўтди. Жаҳон чемпионатига тасодифан чиқиб қолишнинг иложи йўқ, бу жиддий меҳнат ва барқарор ўйин натижасидир», — деди собиқ ҳужумчи.
«Етакчилар келмаслиги мумкин»: Ўйин мақоми ҳақида
Шу билан бирга, россиялик мутахассис учрашувнинг ўртоқлик мақомига эга экани футболчилар таркиби ва ўйин шиддатига таъсир қилиши мумкинлигини ҳам қайд этди:
Таркиб борасидаги тахмин: «Бу ўртоқлик ўйини, расмий бўлмаган баҳс эканини унутмаслик лозим. Ўзбекистон терма жамоасининг энг кучли таркиби майдонга тушадими-йўқми, ҳали номаълум. Катта эҳтимол билан етакчи футболчиларнинг ўзи келмаслиги ҳам мумкин;
Диққат марказидаги вазифа: Шахсан мен учун ўз терма жамоамизнинг ўйини ва футболчиларимизнинг майдонда ўзини қандай кўрсатиши муҳимроқ», — дея қўшимча қилди Попов.
Тошкентдаги иккинчи тўқнашув
Сана: 12 ноябрь;
Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони;
Ўзаро тарих: Икки терма жамоа илгари бир маротаба тўқнаш келган. 2022 йилда Тошкентда кечган ўртоқлик баҳсида ҳисоб очилмаган (0:0) эди.
Бу галги тўқнашув эса ҳар икки томон учун ўз имкониятларини қайта кўрикдан ўтказишда муҳим синов вазифасини ўтайди.
Изоҳлар 0
…