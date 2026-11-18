Россиялик футболчи Ўзбекистон ҳақида гапирди: «Нега бундай голлар ўтказиб юбордик?»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Данил Пруцев Тошкентда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон терма жамоасини кучли рақиб сифатида эътироф этди.
- Футболчи 12 ноябр куни «Пахтакор» стадионида кечган баҳсда ўз жамоаси қандай қилиб 2:0 ҳисобидаги устунликни бой бериб, якунда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонганини тушунарсиз ҳолат деб атади.
Россия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Данил Пруцев ноябрь ойида куч синашган Ўзбекистон ва Венесуэла терма жамоаларига баҳо берди. Футболчи ҳар икки рақибнинг кучли эканини таъкидлар экан, Тошкентдаги учрашувда ўтказиб юборилган голларнинг характери ўзи учун ҳам тушунарсиз бўлганини тан олди. Айниқса, Россиянинг 2:0 ҳисобида олдинда бораётган Ўзбекистонга қарши ўйиндаги қийинчиликлари ҳақидаги фикрлари эътиборга молик.
«Нега гол ўтказиб юборганимизни аниқ айта олмайман»
Данил Пруцев Россия терма жамоасининг ноябрь ойидаги икки рақибини таққослар экан, Ўзбекистонни кучли жамоа сифатида эътироф этди.
«Ўзбекистон ҳам жуда кучли терма жамоа, охирги жаҳон чемпионатида иштирок этган. Нега гол ўтказиб юбордик, бу нималар билан боғлиқ — ростини айтсам, аниқ айта олмайман.
Киритилган голларнинг ўзи ҳам бироз ғалати бўлди, десам адашмайман. Биринчи голни бурчак зарбасидан сўнг ўз дарвозамизни ишғол қилиб қўйдик, иккинчисида эса жарима майдонида вазиятни тўғри баҳолай олмадик, тўп шунчаки дарвозага кириб кетди.
Аммо ҳар икки жамоа ҳам жуда кучли, бундай рақибларга қарши ўйнаш ёқимли. Биз яхши ўйин намойиш этдик ва ғалаба қозондик», — деди Пруцев.
Тошкентдаги 2:0 ҳисобидаги устунлик қандай йўққа чиқди?
Эслатиб ўтамиз, 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўзаро куч синашди. Учрашувда ҳамюртларимиз 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб, ғалабага жуда яқин келган эди.
Бироқ баҳснинг сўнгги қисмида вазият кескин ўзгарди. Россияликлар қисқа вақт ичида уч марта дарвозамизни ишғол қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишди. Ўзбекистоннинг икки голлик устунликни сақлаб қола олмагани эса мухлислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Россия терма жамоаси ҳам Тошкентдаги учрашувдаги ўйини учун танқидларга учради. Чунки жамоа баҳснинг катта қисмида рақибдан ортда қолди ва ғалабани фақат учрашувнинг сўнгги дақиқаларида таъминлай олди.
Миранчук Венесуэлага қарши дубль қайд этди
Россия терма жамоаси 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлани қабул қилди. Бу сафар мезбонлар анча ишончли ўйин кўрсатиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Учрашувнинг икки голига ҳам АҚШ чемпионатидан терма жамоага жалб этилган Алексей Миранчук муаллифлик қилди. У 59 ва 75-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол этиб, дубль қайд этди.
Шу тариқа Россия ноябрь ойидаги иккала ўртоқлик учрашувини ҳам ғалаба билан якунлади. Бироқ Данил Пруцевнинг гапларидан кўриниб турибдики, Тошкентдаги баҳс россиялик футболчилар учун осон кечмаган. Ўзбекистон терма жамоаси рақибига жиддий қаршилик кўрсатган ва икки голлик устунликни бой берган бўлса-да, ўзининг салоҳиятини намоён этган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…