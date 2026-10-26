Осиё кубоги–2027: Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ ўйинлари санаси маълум бўлди
Осиё футбол конфедерацияси (AFC) ҳамда Саудия Арабистонидаги маҳаллий ташкилий қўмита 2027 йил бошида ўтказиладиган қитъа биринчилигининг якуний тақвимини расман тасдиқлади.
Мусобақанинг «B» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий жамоаси плей-офф йўлланмаси учун Иордания, КХДР ҳамда Баҳрайн миллий терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Турнир 2027 йилнинг 7 январидан 5 февралига қадар давом этади ва унда жами 24 та миллий жамоа қитъа чемпионлиги учун кураш олиб боради.
Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳдаги йўли ва рақиблар
Миллий жамоамиз гуруҳ босқичи баҳсларини Саудия Арабистонининг икки йирик шаҳри — Жидда ва Ар-Риёдда ўтказади:
Илк синов — Иорданияга қарши: Вакилларимиз турнирдаги юришини 8 январь куни Жиддадаги муҳташам стадионда қитъанинг кучли жамоаларидан бири Иорданияга қарши бошлайди;
Иккинчи тур — КХДР билан баҳс: 13 январь куни футболчиларимиз пойтахт Ар-Риёдга сафар қилиб, жисмонан кучли ва интизомли ўйини билан ажралиб турувчи Шимолий Корея (КХДР) билан куч синашади;
Ҳал қилувчи тур — Баҳрайн қаршилиги: Гуруҳ босқичининг финал учрашуви 17 январь куни яна Жидда шаҳрида Баҳрайнга қарши ўтказилади.
Осиё кубоги–2027: «B» гуруҳи ўйинлари тақвими
(Барча учрашувларнинг бошланиш вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган)
Тур
Ўйин
Сана
Вақт
Стадион
Шаҳар
1-тур
Ўзбекистон — Иордания
8 январь, 2027
22:30
King Abdullah Sports City
Жидда
2-тур
Ўзбекистон — КХДР
13 январь, 2027
18:30
Kingdom Arena
Ар-Риёд
3-тур
Ўзбекистон — Баҳрайн
17 январь, 2027
18:30
Prince Abdullah Al Faisal
Жидда
Қитъанинг энг нуфузли турнири бошланишига қадар Ўзбекистон миллий жамоаси учун тақвимнинг аниқ бўлиши тайёргарлик ва машғулот режаларини пухта тузиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…