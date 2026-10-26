Осиё кубоги–2027: Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ ўйинлари санаси маълум бўлди

·7·Спорт
Осиё кубоги–2027: Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ ўйинлари санаси маълум бўлди

Осиё футбол конфедерацияси (AFC) ҳамда Саудия Арабистонидаги маҳаллий ташкилий қўмита 2027 йил бошида ўтказиладиган қитъа биринчилигининг якуний тақвимини расман тасдиқлади.

Мусобақанинг «B» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий жамоаси плей-офф йўлланмаси учун Иордания, КХДР ҳамда Баҳрайн миллий терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Турнир 2027 йилнинг 7 январидан 5 февралига қадар давом этади ва унда жами 24 та миллий жамоа қитъа чемпионлиги учун кураш олиб боради.

Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳдаги йўли ва рақиблар

Миллий жамоамиз гуруҳ босқичи баҳсларини Саудия Арабистонининг икки йирик шаҳри — Жидда ва Ар-Риёдда ўтказади:

  • Илк синов — Иорданияга қарши: Вакилларимиз турнирдаги юришини 8 январь куни Жиддадаги муҳташам стадионда қитъанинг кучли жамоаларидан бири Иорданияга қарши бошлайди;

  • Иккинчи тур — КХДР билан баҳс: 13 январь куни футболчиларимиз пойтахт Ар-Риёдга сафар қилиб, жисмонан кучли ва интизомли ўйини билан ажралиб турувчи Шимолий Корея (КХДР) билан куч синашади;

  • Ҳал қилувчи тур — Баҳрайн қаршилиги: Гуруҳ босқичининг финал учрашуви 17 январь куни яна Жидда шаҳрида Баҳрайнга қарши ўтказилади.

Осиё кубоги–2027: «B» гуруҳи ўйинлари тақвими

(Барча учрашувларнинг бошланиш вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган)

Тур

Ўйин

Сана

Вақт

Стадион

Шаҳар

1-тур

Ўзбекистон — Иордания

8 январь, 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Жидда

2-тур

Ўзбекистон — КХДР

13 январь, 2027

18:30

Kingdom Arena

Ар-Риёд

3-тур

Ўзбекистон — Баҳрайн

17 январь, 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Жидда

Қитъанинг энг нуфузли турнири бошланишига қадар Ўзбекистон миллий жамоаси учун тақвимнинг аниқ бўлиши тайёргарлик ва машғулот режаларини пухта тузиш имконини беради.

Осиё кубоги-2027Ўзбекистон миллий жамоасиОФКСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...8 октябр 18:10Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:25“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49Ўзбекистон шахматчилари учун 2 та йўлланма: Жаҳон кубогига кимлар боради?Ўзбекистон шахматчилари учун 2 та йўлланма: Жаҳон кубогига кимлар боради?18 октябр 20:08Абдукаимовнинг катта режалари: Қирғизистон Осиё Кубогига қандай тайёргарлик кўрмоқда?Абдукаимовнинг катта режалари: Қирғизистон Осиё Кубогига қандай тайёргарлик кўрмоқда?14 октябр 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди