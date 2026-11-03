Осиё кубоги–2027 бир йилга қолдирилди: ОФК ушбу турнирни нега 11,5 ойга кечиктирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси Саудия Арабистонида ўтиши режалаштирилган 2027 йилги Осиё кубоги муддатини 11,5 ойга кечиктирди.
- Турнир эндиликда 2027 йил 23 декабрдан 2028 йил 21 январгача бўлган даврда ташкил этилади.
- Ушбу қарорга Яқин Шарқдаги ҳарбий-сиёсий вазиятнинг кескинлашуви, ракета ва дрон ҳужумлари ҳамда логистика муаммолари сабаб бўлди.
Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) 2027 йили Саудия Арабистони яшил майдонларида бўлиб ўтиши белгиланган Осиё кубогининг ўтказилиш муддатини расман ўзгартирди. Қитъанинг 24 та энг кучли терма жамоаси иштирок этиши кутилаётган нуфузли мусобақа қарийб бир йилга — 11,5 ойга кечиктирилди.
Дастлабки режага кўра, чемпионат 2027 йилнинг 7 январидан 5 февралига қадар ўтказилиши лозим эди. Янги тасдиқланган тақвим асосида турнир 2027 йил 23 декабрдан 2028 йил 21 январгача бўлган оралиқда бўлиб ўтади.
Муддат ўзгаришининг асосий сабаблари: Геосиёсий хавотир ва хавфсизлик
ОФК раҳбарияти ушбу фавқулодда қарорни қабул қилишда бир қатор жиддий омилларни инобатга олганини маълум қилди:
Ҳарбий-сиёсий вазиятнинг кескинлашуви: Яқин Шарқ минтақасидаги беқарор вазият ва хавфсизлик билан боғлиқ юқори хатарлар халқаро тоифадаги мусобақани хавф остига қўймоқда;
Ракета ва дрон ҳужумлари: Сўнгги ҳафталарда Саудия Арабистони ҳудудига уюштирилган ракета ҳамда учувчисиз бошқариладиган қурилмалар (дронлар) ҳужумлари иштирокчи давлатлар, спортчилар ва мухлислар хавфсизлиги бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқарди;
Транспорт ва логистика муаммолари: Минтақадаги ҳаво ҳудудининг вақти-вақти билан ёпилиши ва халқаро қатновларда кузатилаётган узилишлар 24 та миллий терма жамоанинг логистикасини ташкил қилишни мураккаблаштириб юборди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва мусобақа режаларига таъсири
Саналарнинг 2027 йил охирига кўчирилиши қитъа терма жамоалари, шу жумладан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳам стратегик режаларига ўзгартириш киритишни тақозо этади:
Тайёргарлик учун қўшимча вақт: Мусобақанинг бир йил кейинга сурилиши жамоаларга узоқ муддатли тайёргарлик кўриш ва таркибни янада кучайтириш учун қўшимча имконият яратади;
Жаҳон чемпионати саралаши билан уйғунлик: Саралаш босқичлари ва халқаро ўртоқлик учрашувлари тақвими эндиликда янги муддатга мослаштирилади.
ОФК ва Саудия Арабистони ташкилий қўмитаси 2027 йил охирига бориб минтақадаги хавфсизлик кафолатлари тўлиқ тикланишига ва мусобақа юқори савияда ташкил этилишига умид билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…