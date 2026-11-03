Осиё кубоги–2027 бир йилга қолдирилди: ОФК ушбу турнирни нега 11,5 ойга кечиктирди?

·59·Спорт
Осиё кубоги–2027 бир йилга қолдирилди: ОФК ушбу турнирни нега 11,5 ойга кечиктирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё футбол конфедерацияси Саудия Арабистонида ўтиши режалаштирилган 2027 йилги Осиё кубоги муддатини 11,5 ойга кечиктирди.
  • Турнир эндиликда 2027 йил 23 декабрдан 2028 йил 21 январгача бўлган даврда ташкил этилади.
  • Ушбу қарорга Яқин Шарқдаги ҳарбий-сиёсий вазиятнинг кескинлашуви, ракета ва дрон ҳужумлари ҳамда логистика муаммолари сабаб бўлди.

Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) 2027 йили Саудия Арабистони яшил майдонларида бўлиб ўтиши белгиланган Осиё кубогининг ўтказилиш муддатини расман ўзгартирди. Қитъанинг 24 та энг кучли терма жамоаси иштирок этиши кутилаётган нуфузли мусобақа қарийб бир йилга — 11,5 ойга кечиктирилди.

Дастлабки режага кўра, чемпионат 2027 йилнинг 7 январидан 5 февралига қадар ўтказилиши лозим эди. Янги тасдиқланган тақвим асосида турнир 2027 йил 23 декабрдан 2028 йил 21 январгача бўлган оралиқда бўлиб ўтади.

Муддат ўзгаришининг асосий сабаблари: Геосиёсий хавотир ва хавфсизлик

ОФК раҳбарияти ушбу фавқулодда қарорни қабул қилишда бир қатор жиддий омилларни инобатга олганини маълум қилди:

  • Ҳарбий-сиёсий вазиятнинг кескинлашуви: Яқин Шарқ минтақасидаги беқарор вазият ва хавфсизлик билан боғлиқ юқори хатарлар халқаро тоифадаги мусобақани хавф остига қўймоқда;

  • Ракета ва дрон ҳужумлари: Сўнгги ҳафталарда Саудия Арабистони ҳудудига уюштирилган ракета ҳамда учувчисиз бошқариладиган қурилмалар (дронлар) ҳужумлари иштирокчи давлатлар, спортчилар ва мухлислар хавфсизлиги бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқарди;

  • Транспорт ва логистика муаммолари: Минтақадаги ҳаво ҳудудининг вақти-вақти билан ёпилиши ва халқаро қатновларда кузатилаётган узилишлар 24 та миллий терма жамоанинг логистикасини ташкил қилишни мураккаблаштириб юборди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва мусобақа режаларига таъсири

Саналарнинг 2027 йил охирига кўчирилиши қитъа терма жамоалари, шу жумладан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳам стратегик режаларига ўзгартириш киритишни тақозо этади:

  • Тайёргарлик учун қўшимча вақт: Мусобақанинг бир йил кейинга сурилиши жамоаларга узоқ муддатли тайёргарлик кўриш ва таркибни янада кучайтириш учун қўшимча имконият яратади;

  • Жаҳон чемпионати саралаши билан уйғунлик: Саралаш босқичлари ва халқаро ўртоқлик учрашувлари тақвими эндиликда янги муддатга мослаштирилади.

ОФК ва Саудия Арабистони ташкилий қўмитаси 2027 йил охирига бориб минтақадаги хавфсизлик кафолатлари тўлиқ тикланишига ва мусобақа юқори савияда ташкил этилишига умид билдирмоқда.

Осиё кубоги-2027ОФКСаудия АрабистониЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё кубоги–2027: Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ ўйинлари санаси маълум бўлдиОсиё кубоги–2027: Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ ўйинлари санаси маълум бўлди26 октябр 15:21Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28Тошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтдиТошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтди17 октябр 15:38Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этиладиОсиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади5 октябр 11:51Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиТошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиКеча 18:31ЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрди17 октябр 06:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози