Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ноябр ойида Ўзбекистон миллий жамоаси Саудия Арабистони билан ўртоқлик учрашуви ўтказиши мумкин.
- Саудия Арабистони 2027 йилги Осиё кубогига мезбонлик қилаётгани сабабли, ушбу ўйинлар уларнинг тайёргарлик жараёнининг муҳим қисми ҳисобланади.
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳам бу учрашув қитъадаги рақобатбардошлик даражасини баҳолаш учун яхши имконият бўлади.
Ўзбекистон миллий жамоасини ноябрь ойида яна бир жиддий синов кутмоқда. Саудия Арабистони миллий жамоаси навбатдаги FIFA кунлари доирасида «оқ бўрилар» ҳамда Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувларини ўтказишни режалаштирмоқда.
Саудиянинг бундай танлови тасодифий эмас. Жамоа 2027 йилги Осиё кубогига мезбон сифатида тайёргарлик кўраётган бир пайтда Ўзбекистон ва Жанубий Корея каби кучли Осиё вакиллари билан ўйнаб, ўз имкониятларини жиддий синовдан ўтказмоқчи.
Ўзбекистонга қарши баҳс ноябрда
Саудиянинг «Ар Риёдия» нашри тарқатган маълумотга кўра, миллий жамоа 9–17 ноябрь кунлари давом этадиган FIFA ойнасида иккита ўртоқлик учрашувида майдонга тушади.
Режага кўра, рақиблар Ўзбекистон ва Жанубий Корея бўлади. Ҳар икки учрашув ҳам Саудия пойтахти Ар-Риёддаги Имам университети стадионида ўтказилиши кутилмоқда. Стадион майдонини тайёрлаш ишлари якунланиши мазкур режанинг амалга ошишида муҳим омил бўлади.
ФИФА тақвимига кўра, 9–17 ноябрь оралиғи эркаклар миллий жамоалари учун халқаро ўйинлар ойнаси ҳисобланади ва ҳар бир жамоа бу даврда иккитагача учрашув ўтказиши мумкин.
Саудия энди Осиё кубогини ўйлаяпти
Саудия Арабистонининг ноябрь ойидаги режаси 2027 йилги Осиё кубоги билан бевосита боғлиқ.
Навбатдаги қитъа чемпионати айнан Саудия Арабистонида — Ар-Риёд, Жидда ва Ал-Хобар шаҳарларида ўтказилади. Турнир 2027 йил 7 январдан 5 февралга қадар давом этади.
Мезбонлар гуруҳ босқичидаги биринчи учрашувини 7 январь куни ўтказади. Кейин Саудия терма жамоасини Уммон ва Қувайтга қарши баҳслар кутмоқда.
Шунинг учун Ўзбекистон ва Жанубий Кореяга қарши ўйинлар саудияликлар учун оддий назорат учрашувларидан кўра каттароқ аҳамият касб этади. Жамоа Осиё кубоги олдидан кучли рақиблар фонида ўзининг тайёргарлик даражасини баҳолаш имконига эга бўлади.
Каннаваро шогирдлари учун ҳам муҳим босқич
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳам сўнгги халқаро йиғинларда жиддий рақиблар билан куч синашни давом эттирмоқда.
Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» сентябрь–октябрь ойларидаги FIFA кунларида учта ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Ўзбекистон Эрон ва Сурияни мағлуб этган бўлса, Жанубий Кореяга қарши баҳсда имкониятни бой берди.
Энди ноябрь ойида Саудия Арабистонига қарши баҳс Каннаваро жамоаси учун яна бир муҳим текширув вазифасини ўташи мумкин.
Айниқса, Жанубий Кореяга қарши октябрь ойидаги ўйиндан кейин яна бир кучли Осиё терма жамоаси билан тўқнаш келиш Ўзбекистоннинг қитъадаги рақобатбардошлик даражасини баҳолаш нуқтаи назаридан қизиқарли бўлади.
Саудия ҳам янги синов изламоқда
Қизиғи шундаки, Саудия ноябрь ойида Ўзбекистон ва Жанубий Кореяни танлаши ортида икки томонлама манфаат бор.
Бир томонда — Осиё кубогига мезбонлик қиладиган ва ўз майдонида чемпионлик учун курашадиган Саудия терма жамоаси.
Иккинчи томонда эса жаҳон чемпионати тажрибасига эга, қитъанинг кучли терма жамоалари билан тобора кўпроқ куч синашаётган Ўзбекистон бор.
Шу нуқтаи назардан қараганда, ноябрь ойидаги эҳтимолий баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам натижадан кўра кўпроқ нарсани англатади: тактик қарорларни синаб кўриш, футболчиларнинг ҳолатини баҳолаш ва расмий мусобақалар олдидан кучли рақиб фонида ўз камчиликларини аниқлаш.
«Оқ бўрилар»ни яна бир катта ўйин кутмоқда
Ўзбекистон миллий жамоаси учун бундай ўйинлар айниқса муҳим. Жамоа халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилаётган бир пайтда Саудия ва Жанубий Корея каби рақибларга қарши баҳслар футболчилар учун катта тажриба беради.
Ҳозирча Саудиянинг Ўзбекистон ва Жанубий Кореяга қарши учрашувлари ҳақидаги маълумотлар маҳаллий матбуот хабарларига асосланган. Шу боис баҳсларнинг аниқ санаси ва расмий тасдиғи кейинроқ маълум бўлиши мумкин.
Бироқ режанинг ўзиёқ эътиборга молик: ноябрь ойида Ўзбекистонни яна бир кучли Осиё рақибига қарши ўйин кутиши мумкин. Агар баҳс расман тасдиқланса, Каннаваро шогирдлари учун бу Осиё футболидаги ҳақиқий куч синовларидан бирига айланади.
Изоҳлар 0
…