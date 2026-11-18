Пеп Гвардиола Саудия Арабистони ва АҚШ терма жамоалари таклифини рад этди
«Манчестер Сити»нинг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиолага миллий терма жамоалар томонидан жиддий қизиқиш ва таклифлар келиб тушиши давом этмоқда. Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи этиб тайинлангач, АҚШ футбол федерацияси бўш қолган лавозимни айнан испаниялик мутахассисга таклиф қилган, бироқ Гвардиола бунга рад жавобини берган эди. Эндиликда Саудия Арабистони терма жамоаси ҳам худди шундай жавоб олди.
Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг Саудия Арабистони Гвардиолага юзланди
Европа матбуоти тарқатган хабарларга кўра, ноябрь ойидаги сўнгги ўртоқлик учрашувида Қатарда Ўзбекистон миллий терма жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган Саудия Арабистони футбол раҳбарияти бош мураббийлик постига Хосеп Гвардиолани олиб келишга уриниб кўрган. Бироқ мураббийнинг агенти Жозеп Мария Оробитг бу таклиф мутлақо кўриб чиқилмаслигини маълум қилди:
«Сўнгги кунларда воситачилар орқали Саудия Арабистонидан таклиф олдик. Хосеп Гвардиола бу каби таклифларни кўриб чиқишни ҳам истамаяпти.»
— Жозеп Мария Оробитг (Гвардиоланинг агенти)
Саудия Арабистонидаги вазият ва Осиё Кубоги-2027 режалари
Ҳозирда «араб лочинлари»ни 2026 йил 23 апрелдан бери грециялик мутахассис Йоргос Донис бошқариб келмоқда. Унинг қўл остида жамоа жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Испания, Кабо-Верде ва Уругвай билан баҳслашиб, атиги 2 очко билан сўнгги ўринни эгаллади ва плей-оффга чиқа олмади.
Саудия Арабистони раҳбарияти ўз майдонида бўлиб ўтадиган Осиё Кубоги-2027 (2027 йил 23 декабрь — 2028 йил 21 январь) олдидан терма жамоани жаҳон даражасидаги мураббийга топширишни мақсад қилган. Уч карра Осиё чемпиони (1984, 1988, 1996) бўлган саудияликлар сўнгги икки қитъа биринчилигида (2019 ва 2023) 1/8 финалдаёқ мусобақани тарк этишган эди.
Пеп Гвардиола атрофидаги сўнгги маълумотлар ва Саудия Арабистони ҳолати
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Гвардиоланинг сўнгги клуби
«Манчестер Сити» (2026 йил июнь ойида тарк этган)
Ҳозирги ҳолати
Футболдан таътил олган, таклифларни рад этмоқда
Рад этилган терма жамоалар
АҚШ терма жамоаси, Саудия Арабистони терма жамоаси
Саудия Арабистони устози
Йоргос Донис (2026 йил 23 апрелдан буён)
Саудиянинг сўнгги натижаси
Ўзбекистонга 1:2 ҳисобида мағлубият (Қатардаги ўртоқлик ўйини)
Кейинги йирик турнир
Осиё Кубоги-2027 (мезбон — Саудия Арабистони)
Эслатиб ўтамиз, Хосеп Гвардиола 2026 йилнинг июнь ойида «Манчестер Сити» билан хайрлашганидан буён ҳеч қайси жамоада иш бошламади ва маълум вақт катта футболдан дам олишга қарор қилганини таъкидлаб келмоқда.
Сизнингча, Пеп Гвардиола таътилдан сўнг қайси йўналишни танлайди — яна Европа топ-клубларидан бирига қайтадими ёки бирор кучли миллий терма жамоани бошқарадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу қизиқарли хабарни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…