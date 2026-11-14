5 та гол ва шиддатли ўйин: Саудия Арабистони Жанубий Кореяни қандай таслим этди?

1 дақиқа ўқиш53
5 та гол ва шиддатли ўйин: Саудия Арабистони Жанубий Кореяни қандай таслим этди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Жанубий Кореяни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мезбонлар сафида Ас Саҳафий, Канно ва Ал Амри гол урган бўлса, кореяликлардан О Ҳён Гю ҳамда Ли ўз номини таблога ёздириб қўйди.
  • FIFA кунлари доирасида ўтказилган бошқа баҳсларда БАА Гондурасни 3:1 ҳисобида енгди, Австралия эса Қатарни 3:0 ҳисобида таслим қилди.

FIFA кунлари доирасида Осиёнинг етакчи терма жамоалари ўз майдонларида навбатдаги ўртоқлик учрашувларини ўтказишди. Мухлислар катта қизиқиш билан кутган баҳсларда шиддатли курашлар ва кўплаб голлар кузатилди.

Саудия Арабистони Жанубий Кореяни таслим этди

Турнинг энг марказий ўйинларидан бири Саудия Арабистони ва Жанубий Корея терма жамоалари ўртасида кечди. Ўз майдонида ҳаракат қилган саудияликлар кучли рақибга қарши муросасиз ўйин кўрсатиб, 3:2 ҳисобида зафар қучишди. Мезбонлар сафида Ас Саҳафий, Канно ва Ал Амри ўз номига гол ёздириб қўйган бўлса, кореяликлардан О Ҳён Гю ҳамда Ли жавоб голларига муаллифлик қилишди.

Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистони 17 ноябрь куни Ўзбекистон миллий жамоасига қарши навбатдаги ўртоқлик баҳсида майдонга тушади.

Учрашувлар

Ҳисоб

Гол муаллифлари

Саудия Арабистони — Жанубий Корея

3:2

Ас Саҳафий (45+1'), О Ҳён Гю (47'), Канно (56'), Ал Амри (59'), Ли (68')

БАА — Ҳондурас

3:1

Ҳаммади (33'), Консейсау (48'), Торо (52'), Мансури (87')

Қатар — Австралия

0:3

Макгри (5'), Йенги (32'), Иранкунда (40')

БАА ва Австралиянинг ишончли ғалабалари

Кун доирасида ўтказилган бошқа учрашувларда ҳам қитъа вакиллари ўз кучларини синовдан ўтказишди. БАА терма жамоаси Ҳондурос билан беллашиб, рақибидан 3:1 ҳисобида устун келди. Мазкур баҳсда Ҳаммади, Консейсау ва Мансури гол уриб, жамоасига ғалаба олиб келди.

Шунингдек, Қатар ўз майдонида Австралияни қабул қилиб, «кенгурулар»га йирик ҳисобда имконият қолдирди — 0:3. Австралия сафида Макгри, Йенги ва Иранкунда рақиб дарвозасини ишғол қилишди.

Сизнингча, Саудия Арабистонининг Жанубий Корея устидан қозонган бундай ғалабаси Ўзбекистонга қарши ўйин олдидан уларга қанчалик руҳий устунлик беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари