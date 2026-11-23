Ўзбекистон Осиё кубогида чемпионлик учун олтита асосий даъвогар қаторига кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фоотбалл Меец Дата таҳлилий лойиҳаси 2027 йилги Осиё кубогида Ўзбекистон терма жамоасининг чемпионлик эҳтимолини 4,6 фоиз деб баҳолаб, уни мусобақанинг олтита асосий фаворити қаторига киритди.
- Миллий жамоамизнинг ғолиблик имконияти амалдаги чемпион Қатар ва аввалги финалчи Иорданиядан юқори баҳоланди.
- Таҳлилларга кўра, футболчиларимизнинг 1/8 финалга чиқиш эҳтимоли 90 фоизни, чорак финалга етиб бориш имконияти эса 59,1 фоизни ташкил этади.
2027 йилги Осиё кубогида Ўзбекистон терма жамоасининг ғолиб чиқиш эҳтимоли 4,6 фоизга тенглаштирилди. Бу кўрсаткич жамоамизни қитъа биринчилигининг амалдаги чемпиони Қатар ва аввалги финалчиси Иорданиядан юқори поғонага олиб чиқди.
Football Meets Data таҳлилий лойиҳаси 2027 йилги Осиё кубогида иштирок этадиган терма жамоаларнинг имкониятларини моделлаштириб, мусобақа фаворитлари рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси чемпионликка асосий даъвогар бўлган олтита жамоа қаторига кирди.
Таҳлил натижаларига қараганда, футболчиларимиз плей-офф босқичига чиқиш учун жуда юқори имкониятга эга. Бироқ ярим финал ва финалгача етиб бориш йўлида рақобат анча кучли бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги имкониятлари қанча?
Football Meets Data томонидан ноябрь ойида эълон қилинган моделлаштириш натижалари Ўзбекистон терма жамоасининг мусобақадаги истиқболини қуйидагича баҳолаган:
Босқич
Ўзбекистоннинг имконияти
1/8 финал
90 фоиз
Чорак финал
59,1 фоиз
Ярим финал
24,6 фоиз
Финал
11,4 фоиз
Чемпионлик
4,6 фоиз
Кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, таҳлилчилар Ўзбекистоннинг камида 1/8 финалга чиқишини жуда юқори эҳтимол билан баҳоламоқда. Чорак финалга етиб бориш имконияти ҳам 59,1 фоизни ташкил этган.
Бироқ мусобақанинг ҳал қилувчи босқичларига яқинлашган сари рақамлар пасайиб бормоқда. Шунга қарамай, 4,6 фоизлик чемпионлик эҳтимоли терма жамоамизни қитъадаги энг кучли даъвогарлар қаторида сақлаб турибди.
Япония — мусобақанинг асосий фаворити
Football Meets Data моделлаштиришида Япония терма жамоаси Осиё кубогининг энг асосий фаворити сифатида кўрсатилган. Япон футболчиларининг чемпион бўлиш имконияти 33,2 фоизга тенглаштирилган.
Кейинги ўринлардан Австралия, Саудия Арабистони, Эрон ва Жанубий Корея жой олган. Ўзбекистон эса ушбу жамоалардан кейинги ўринларда, олтита асосий даъвогар қаторида қайд этилган.
Ўрин
Терма жамоа
Чемпионлик эҳтимоли
1
Япония
33,2 фоиз
2
Австралия
16,8 фоиз
3
Саудия Арабистони
13 фоиз
4
Эрон
11,7 фоиз
5
Жанубий Корея
8,3 фоиз
6
Ўзбекистон
4,6 фоиз
Эътиборли жиҳати, 2026 йилги жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этган Ўзбекистон терма жамоасининг Осиё кубогида ғолиб чиқиш имконияти аввалги финалчи Иорданияникидан ҳам юқори баҳоланган. Иордания учун бу кўрсаткич 4 фоизни ташкил этган.
Амалдаги чемпион Қатарнинг ғолиблик эҳтимоли эса атиги 0,7 фоизга тенглаштирилган. Бу эса моделда Ўзбекистоннинг қитъа биринчилигидаги салоҳияти анча юқори баҳоланаётганини кўрсатади.
Тожикистон ва Қирғизистоннинг имкониятлари қандай?
Марказий Осиёнинг бошқа вакиллари — Тожикистон ва Қирғизистон терма жамоалари учун таҳлилчиларнинг прогнозлари анча эҳтиёткор.
Тожикистон терма жамоасининг 1/8 финалга чиқиш эҳтимоли 53,3 фоиз, чорак финалга етиб бориш имконияти 13 фоиз, ярим финалда ўйнаш эҳтимоли эса 2,9 фоиз деб баҳоланган.
Қирғизистон учун бу кўрсаткичлар мос равишда 45,4, 12,8 ва 3 фоизни ташкил этади.
Ҳар икки жамоанинг финалга чиқиш эҳтимоли 0,6 фоиздан, чемпион бўлиш имконияти эса 0,1 фоиздан баҳоланган.
Ўзбекистон гуруҳда кимларга қарши ўйнайди?
2027 йилги Осиё кубогининг гуруҳ босқичида Ўзбекистон терма жамоаси Иордания, КХДР ва Баҳрайн билан куч синашади.
Марказий Осиёнинг қолган вакиллари эса қуйидаги гуруҳларда иштирок этади:
Қирғизистон: Эрон, Сурия ва Хитой;
Тожикистон: Австралия, Ироқ ва Сингапур.
Тожикистон учун бўлажак мусобақа тарихдаги иккинчи Осиё кубоги бўлади. Жамоа аввалги иштирокидаёқ чорак финалга қадар етиб борган эди. Қирғизистон эса қитъа биринчилигида учинчи марта қатнашади.
Осиё кубоги қачон ўтказилади?
Мусобақа Саудия Арабистонидаги сиёсий вазият билан боғлиқ ҳолда қарийб бир йилга сурилгани хабар қилинмоқда. Янгиланган тақвимга кўра, Осиё кубоги 2027 йил 23 декабрдан 2028 йил 21 январга қадар бўлиб ўтиши белгиланган.
Албатта, Football Meets Data эълон қилган рақамлар мусобақа натижасини кафолатламайди. Бу — жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва турли омиллар асосида ҳисобланган эҳтимоллар. Ҳақиқий натижа эса майдонда ҳал бўлади.
Шунга қарамай, Ўзбекистоннинг Осиё кубоги ғолиблиги учун олтита асосий даъвогар қаторига киритилиши қувонарли кўрсаткич. Энди терма жамоамиздан ушбу прогнозларни амалда ҳам оқлаш ва қитъа футболидаги энг катта соврин учун муносиб курашиш кутилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…