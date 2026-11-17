Ўзбекистон Саудия Арабистонини сафарда мағлуб этди: Шерзод Эсановдан дубль (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси Доҳа шаҳрида ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувида Саудия Арабистони устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувнинг бош қаҳрамони бўлган Шерзод Эсанов 19 ва 35-дақиқаларда рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилиб, дубл қайд этди.
- Саудия Арабистони сафида Фирас Ал-Бурайкан битта гол урган бўлса, 50-дақиқада Али Лажами қизил карточка олиб, жамоасини бир киши кам бўлиб қолишига сабабчи бўлди.
Ўзбекистон миллий жамоаси Саудия Арабистонига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида муҳим ғалабага эришди. Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтган баҳсда вакилларимиз 2:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашувнинг бош қаҳрамони эса икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган Шерзод Эсанов бўлди.
Бу ғалабанинг эътиборли жиҳати шундаки, Ўзбекистон терма жамоаси биринчи бўлимнинг ўзида икки марта гол уриб, устунликни қўлга киритди. Саудияликлар битта гол билан жавоб қайтарган бўлса-да, ҳисобни ўзгартиришга муваффақ бўла олмади.
Шерзод Эсановдан икки гол: Ўзбекистон биринчи бўлимдаёқ устунликни таъминлади
17 ноябрь куни «Жассим бин Ҳамад» стадионида ўтказилган Саудия Арабистони – Ўзбекистон учрашуви вакилларимизнинг фаол ҳаракатлари билан бошланди.
Ҳисоб 19-дақиқада очилди. Шерзод Эсанов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Ўзбекистонни олдинга олиб чиқди. Бироқ саудияликлар орадан кўп вақт ўтмай, 23-дақиқада Фирас Ал-Бурайканнинг голи орқали мувозанатни тиклади.
Шундан кейин ҳам ўзбекистонлик футболчилар ҳужумкор ўйинни давом эттирди. 35-дақиқада яна Шерзод Эсанов ўзини кўрсатиб, иккинчи голини урди. Натижада биринчи бўлим Ўзбекистоннинг 2:1 ҳисобидаги устунлиги билан якунланди.
Иккинчи бўлимда қизил карточка: Саудия Арабистони бир киши кам бўлиб қолди
Танаффусдан кейин Саудия Арабистони мураббийлари бир қатор ўзгаришларни амалга оширди. Бироқ рақиб жамоа сафидаги футболчилардан бири 50-дақиқада майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди.
Саудиялик Али Лажами ҳакам томонидан қизил карточка билан жазоланди. Шундан сўнг Саудия Арабистони миллий жамоаси учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказди.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳам иккинчи бўлим давомида таркибда ўзгаришларни амалга оширди. 54-дақиқада Аббос Файзуллаев ўрнига Азиз Амонов майдонга тушди. Кейинчалик Умарали Раҳмоналиев ва Ҳусайн Норчаев ҳам алмаштирилди.
Баҳснинг сўнгги қисмида бир нечта футболчи огоҳлантирилди. Жумладан, Рустам Ашурматов, Шерзод Эсанов ва Жаҳонгир Ўрозов ҳакамдан сариқ карточка олди.
Саудия Арабистони – Ўзбекистон: учрашув статистикаси
Кўрсаткич
Маълумот
Учрашув
Саудия Арабистони – Ўзбекистон
Мусобақа
Халқаро ўртоқлик баҳси
Стадион
«Жассим бин Ҳамад»
Шаҳар
Доҳа, Қатар
Ҳисоб
1:2
Голлар
Эсанов (19, 35), Ал-Бурайкан (23)
Қизил карточка
Али Лажами (50)
Ўзбекистон терма жамоасининг ғалабаси
Ушбу учрашувда Шерзод Эсановнинг дубль қайд этиши Ўзбекистон ғалабасининг ҳал қилувчи омили бўлди. Саудия Арабистонининг иккинчи бўлимда бир киши кам бўлиб қолиши ҳам баҳс ривожига таъсир кўрсатди.
Шу тариқа, Ўзбекистон миллий жамоаси Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, халқаро ўртоқлик учрашувини ғалаба билан якунлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…