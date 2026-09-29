Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Кубоги-2027 турнирининг расмий тўпи ХУЗАМА тақдим этилди, у Саудия Арабистонининг миллий маданияти ва анъаналарини ўзида акс эттиради.
- Тўпга Саудия ҳудудида ўсадиган ёввойи лаванда — хузама номи берилган бўлиб, унинг бинафшаранг ранги маҳаллий урф-одатларда меҳмондўстлик ва ҳурмат рамзи ҳисобланади.
Осиё Кубоги-2027 ҳали бошланмаган бўлса-да, турнирнинг муҳим рамзларидан бири аллақачон футбол мухлисларига намойиш этилди. Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) ва KELME компанияси Саудия Арабистонида ўтказиладиган қитъа чемпионатининг расмий тўпи — KHUZAMAни тақдим қилди.
У нафақат майдондаги ўйин учун мўлжалланган спорт анжоми, балки мезбон мамлакатнинг миллий маданияти ва анъаналарини ўзида акс эттирган махсус дизайнга эга.
Тўпга нега «KHUZAMA» номи берилди?
Турнирнинг расмий тўпига Саудия Арабистони ҳудудида ўсадиган ёввойи лаванда — khuzama номи берилган.
Мазкур ўсимликнинг бинафшаранг туси тўп дизайнининг асосий ғояларидан бирига айланган.
Саудия Арабистонида бинафшаранг маҳаллий урф-одатларда меҳмондўстлик ва ҳурмат рамзи сифатида қаралади. Шу сабабли тўп номи ва унинг ташқи кўриниши мезбон мамлакатнинг маданий хусусиятлари билан уйғунлаштирилган.
Дизайнда Саудия меъморчилиги акс этган
KHUZAMA тўпининг яна бир эътиборли жиҳати — ундаги геометрик нақшлар.
Улар Саудия Арабистонидаги анъанавий Нажд меъморчилиги эшикларидан илҳомланиб яратилган.
Тўп дизайнида турнирнинг расмий ранглари — тўқ бинафша, яшил ва қумранг уйғунлаштирилган.
Шу тариқа, KHUZAMA оддий футбол тўпи эмас, балки Осиё Кубоги-2027 ўтказиладиган мамлакатнинг маданий қиёфасини майдонга олиб чиқадиган турнир рамзларидан бирига айланади.
Тўпнинг кўриниши эмас, ўйиндаги хусусиятлари ҳам муҳим
KHUZAMA дизайнида эстетика билан бир қаторда футболчилар учун амалий жиҳатлар ҳам ҳисобга олинган.
Оқ ва тўқ бинафшаранг ўртасидаги юқори контраст тўпни кундузги ёруғликда ҳам, стадионнинг сунъий ёритишида ҳам аниқ кўриш имконини оширади.
Тўпнинг аэродинамик тузилиши эса унинг ҳаводаги ҳаракатида барқарорликни таъминлаш ва футболчиларга назоратни енгиллаштиришга мослаштирилган.
Демак, KHUZAMAнинг асосий мақсади фақат чиройли кўриниш эмас. У юқори даражадаги халқаро мусобақа талабларига мос равишда яратилган.
Ўзбекистонни Саудия Арабистонида катта синовлар кутмоқда
Осиё Кубоги-2027 2027 йил 7 январдан 5 февралга қадар Саудия Арабистонида бўлиб ўтади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси мусобақанинг «B» гуруҳидан жой олган.
Вакилларимиз гуруҳ босқичида:
Баҳрайн;
КХДР;
Иордания
терма жамоаларига қарши майдонга тушади.
Бу гуруҳдаги ҳар бир учрашув Ўзбекистон терма жамоаси учун қитъа чемпионатидаги навбатдаги муҳим синов бўлади.
Энди KHUZAMA майдонларда кўринади
Осиё Кубоги бошланишига ҳали вақт бор. Аммо турнир муҳити аста-секин шаклланмоқда.
Мезбон мамлакатнинг рамзларини ўзида мужассам этган KHUZAMA ҳам ана шу жараённинг муҳим қисми.
Тўпдаги бинафшаранг лаванда, анъанавий меъморчилик нақшлари ва Саудия маданиятига хос ранглар бир дизайнга жамланган.
Энди эса футбол мухлисларини қизиқтирадиган асосий савол бошқа: KHUZAMA Ўзбекистон терма жамоаси иштирокидаги ўйинларда қандай тарихга гувоҳ бўлади?
2027 йил январь ойида бу саволга жавоб майдонда берилади. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса янги тўп билан бирга янги Осиё Кубоги саҳифаси ҳам очилади.
Изоҳлар 0
…