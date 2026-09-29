Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди

·52·Спорт
Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Кубоги-2027 турнирининг расмий тўпи ХУЗАМА тақдим этилди, у Саудия Арабистонининг миллий маданияти ва анъаналарини ўзида акс эттиради.
  • Тўпга Саудия ҳудудида ўсадиган ёввойи лаванда — хузама номи берилган бўлиб, унинг бинафшаранг ранги маҳаллий урф-одатларда меҳмондўстлик ва ҳурмат рамзи ҳисобланади.

Осиё Кубоги-2027 ҳали бошланмаган бўлса-да, турнирнинг муҳим рамзларидан бири аллақачон футбол мухлисларига намойиш этилди. Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) ва KELME компанияси Саудия Арабистонида ўтказиладиган қитъа чемпионатининг расмий тўпи — KHUZAMAни тақдим қилди.

У нафақат майдондаги ўйин учун мўлжалланган спорт анжоми, балки мезбон мамлакатнинг миллий маданияти ва анъаналарини ўзида акс эттирган махсус дизайнга эга.

Тўпга нега «KHUZAMA» номи берилди?

Турнирнинг расмий тўпига Саудия Арабистони ҳудудида ўсадиган ёввойи лаванда — khuzama номи берилган.

Мазкур ўсимликнинг бинафшаранг туси тўп дизайнининг асосий ғояларидан бирига айланган.

Саудия Арабистонида бинафшаранг маҳаллий урф-одатларда меҳмондўстлик ва ҳурмат рамзи сифатида қаралади. Шу сабабли тўп номи ва унинг ташқи кўриниши мезбон мамлакатнинг маданий хусусиятлари билан уйғунлаштирилган.

Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди

Дизайнда Саудия меъморчилиги акс этган

KHUZAMA тўпининг яна бир эътиборли жиҳати — ундаги геометрик нақшлар.

Улар Саудия Арабистонидаги анъанавий Нажд меъморчилиги эшикларидан илҳомланиб яратилган.

Тўп дизайнида турнирнинг расмий ранглари — тўқ бинафша, яшил ва қумранг уйғунлаштирилган.

Шу тариқа, KHUZAMA оддий футбол тўпи эмас, балки Осиё Кубоги-2027 ўтказиладиган мамлакатнинг маданий қиёфасини майдонга олиб чиқадиган турнир рамзларидан бирига айланади.

Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди

Тўпнинг кўриниши эмас, ўйиндаги хусусиятлари ҳам муҳим

KHUZAMA дизайнида эстетика билан бир қаторда футболчилар учун амалий жиҳатлар ҳам ҳисобга олинган.

Оқ ва тўқ бинафшаранг ўртасидаги юқори контраст тўпни кундузги ёруғликда ҳам, стадионнинг сунъий ёритишида ҳам аниқ кўриш имконини оширади.

Тўпнинг аэродинамик тузилиши эса унинг ҳаводаги ҳаракатида барқарорликни таъминлаш ва футболчиларга назоратни енгиллаштиришга мослаштирилган.

Демак, KHUZAMAнинг асосий мақсади фақат чиройли кўриниш эмас. У юқори даражадаги халқаро мусобақа талабларига мос равишда яратилган.

Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди

Ўзбекистонни Саудия Арабистонида катта синовлар кутмоқда

Осиё Кубоги-2027 2027 йил 7 январдан 5 февралга қадар Саудия Арабистонида бўлиб ўтади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси мусобақанинг «B» гуруҳидан жой олган.

Вакилларимиз гуруҳ босқичида:

  • Баҳрайн;

  • КХДР;

  • Иордания

терма жамоаларига қарши майдонга тушади.

Бу гуруҳдаги ҳар бир учрашув Ўзбекистон терма жамоаси учун қитъа чемпионатидаги навбатдаги муҳим синов бўлади.

Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди

Энди KHUZAMA майдонларда кўринади

Осиё Кубоги бошланишига ҳали вақт бор. Аммо турнир муҳити аста-секин шаклланмоқда.

Мезбон мамлакатнинг рамзларини ўзида мужассам этган KHUZAMA ҳам ана шу жараённинг муҳим қисми.

Тўпдаги бинафшаранг лаванда, анъанавий меъморчилик нақшлари ва Саудия маданиятига хос ранглар бир дизайнга жамланган.

Энди эса футбол мухлисларини қизиқтирадиган асосий савол бошқа: KHUZAMA Ўзбекистон терма жамоаси иштирокидаги ўйинларда қандай тарихга гувоҳ бўлади?

2027 йил январь ойида бу саволга жавоб майдонда берилади. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса янги тўп билан бирга янги Осиё Кубоги саҳифаси ҳам очилади.

Осиё Кубоги-2027KHUZAMAОсиё футбол конфедерациясиСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар10 август 15:35Каннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қиладиКаннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қилади5 август 16:39Жаҳон чемпионатининг расмий тўпи ҳакамларга кўмакчи бўладиЖаҳон чемпионатининг расмий тўпи ҳакамларга кўмакчи бўлади2 июн 15:18Гвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришдиГвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришди21 июл 12:47Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...14 июн 15:13Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашди12 июл 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди