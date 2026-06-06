Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экран
Samsung компаниясининг бўлажак Galaxy S27 Pro смартфони ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Маълумотларга кўра, қурилма 5000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва 6,5 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Бу эса уни Galaxy S27 Ultra моделидан сезиларли даражада ихчамроқ қилади. Кичикроқ экран кундалик фойдаланишда камроқ энергия сарфлаши ҳисобига, Pro версия автономлик борасида Ultra билан тенглашиши ёки ҳатто ундан ўзиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳар иккала смартфон ҳам Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro чипсети билан таъминланиши кутилмоқда. Бу эса қурилмаларнинг унумдорлик ва энергия самарадорлиги даражаси бир хил бўлишини англатади. Samsung янги авлодда асосий эътиборни нафақат қувватга, балки дастурий ва аппарат таъминотининг уйғунлигига қаратмоқда.
Камера борасида Galaxy S27 Pro кутилмаган устунликка эга бўлиши мумкин. Миш-мишларга кўра, у Ultra моделидаги каби асосий ва ўта кенг бурчакли сенсорларни олади, бироқ қўшимча равишда 3,5 карра оптик яқинлаштиришга эга 50 мегапикселли телеобъектив билан жиҳозланади. Таққослаш учун, Ultra модели 10 мегапикселли 3х телеобъективдан воз кечиб, 200 мегапикселли асосий камерадан кадрни қирқиб олиш (кроппинг) технологиясига таяниши айтилмоқда.
Шундай қилиб, Samsung Galaxy S27 Pro кўпчилик фойдаланувчилар учун Ultra моделига қараганда амалийроқ ва қизиқарлироқ танловга айланиши мумкин. Гарчи Ultra сериянинг энг кучли флагмани бўлиб қолса-да, Pro версия ўзининг ихчамлиги ва такомиллашган телеобъективи билан бозорда алоҳида ўрин эгаллаши кутилмоқда.
…