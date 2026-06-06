AMD Zen 6 процессорлари 6,5 GHz частотада ишлаши маълум бўлди

·418·Техно
AMD Zen 6 процессорлари 6,5 GHz частотада ишлаши маълум бўлди

Тармоқда AMD компаниясининг Медуса кодли номи остидаги келажакдаги Zen 6 архитектураси ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Таниқли инсайдер Моореъс Лав Ис Деад томонидан улашилган маълумотларга кўра, янги авлод процессорларининг асосий ўзига хослиги рекорд даражадаги такт частоталари бўлади. Zen 6 ядролари базавий 6,5 GHz частотада ишлаши, Боост режимида эса кўрсаткич 6,6 GHz ва ундан ҳам юқори (7 GHz гача) бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AMD бундай натижага TSMC компаниясининг янги 2 нанометрли Н2Х техник жараёнига ўтиш орқали эришмоқчи. Агар ушбу прогнозлар ўзини оқласа, Zen 6 ҳозирги истеъмол бозори рекордчиси бўлган Intel Core i9-14900КС (6,2 GHz) процессорини ортда қолдиради. Шунингдек, янги чиплар унумдорлик ва энергия самарадорлиги борасида ҳам катта сакрашни вада қилмоқда.

Мобил сегментда ҳам қизиқарли ўзгаришлар кутилмоқда. Медуса Поинт модели 10 тагача Zen 6 ядроси ва РДНА 4 графикаси билан оммавий ноутбуклар учун мўлжалланган бўлса, Медуса Ҳало Mini варианти 14 ядроли CPU ва РДНА 5 архитектурасидаги кучли графикага эга бўлади. Тахминларга кўра, ушбу ўрнатилган графика унумдорлиги бўйича NVIDIA GeForce RTX 4060 даражасига чиқиши мумкин.

Флагман ҳисобланган Медуса Ҳало эса 26 ядроли процессор ва янада қувватли график чип билан жиҳозланади. Шунингдек, AMD Алпҳа Трион кодли янги график чиплетлар устида ишламоқда. Ушбу архитектура нафақат видеокарталар ва ноутбукларда, балки келажакдаги Хбох ўйин консолларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Энг арзон сегмент учун эса 6 ядроли Bumbleбее процессори ишлаб чиқилмоқда.

Агар компания режалари ўзгармаса, илк Zen 6 иш столи процессорлари ва мобил Медуса Поинт моделлари 2027-йилнинг биринчи ярмида сотувга чиқади. Янги маҳсулотларнинг расмий тақдимоти катта эҳтимол билан СEС 2027 кўргазмасида бўлиб ўтади.

AMDZen 6МедусаProтсессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиNVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиБугун, 06:22Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиSamsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиБугун, 05:54Samsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиSamsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиБугун, 03:25Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус