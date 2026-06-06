AMD Zen 6 процессорлари 6,5 GHz частотада ишлаши маълум бўлди
Тармоқда AMD компаниясининг Медуса кодли номи остидаги келажакдаги Zen 6 архитектураси ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Таниқли инсайдер Моореъс Лав Ис Деад томонидан улашилган маълумотларга кўра, янги авлод процессорларининг асосий ўзига хослиги рекорд даражадаги такт частоталари бўлади. Zen 6 ядролари базавий 6,5 GHz частотада ишлаши, Боост режимида эса кўрсаткич 6,6 GHz ва ундан ҳам юқори (7 GHz гача) бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AMD бундай натижага TSMC компаниясининг янги 2 нанометрли Н2Х техник жараёнига ўтиш орқали эришмоқчи. Агар ушбу прогнозлар ўзини оқласа, Zen 6 ҳозирги истеъмол бозори рекордчиси бўлган Intel Core i9-14900КС (6,2 GHz) процессорини ортда қолдиради. Шунингдек, янги чиплар унумдорлик ва энергия самарадорлиги борасида ҳам катта сакрашни вада қилмоқда.
Мобил сегментда ҳам қизиқарли ўзгаришлар кутилмоқда. Медуса Поинт модели 10 тагача Zen 6 ядроси ва РДНА 4 графикаси билан оммавий ноутбуклар учун мўлжалланган бўлса, Медуса Ҳало Mini варианти 14 ядроли CPU ва РДНА 5 архитектурасидаги кучли графикага эга бўлади. Тахминларга кўра, ушбу ўрнатилган графика унумдорлиги бўйича NVIDIA GeForce RTX 4060 даражасига чиқиши мумкин.
Флагман ҳисобланган Медуса Ҳало эса 26 ядроли процессор ва янада қувватли график чип билан жиҳозланади. Шунингдек, AMD Алпҳа Трион кодли янги график чиплетлар устида ишламоқда. Ушбу архитектура нафақат видеокарталар ва ноутбукларда, балки келажакдаги Хбох ўйин консолларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Энг арзон сегмент учун эса 6 ядроли Bumbleбее процессори ишлаб чиқилмоқда.
Агар компания режалари ўзгармаса, илк Zen 6 иш столи процессорлари ва мобил Медуса Поинт моделлари 2027-йилнинг биринчи ярмида сотувга чиқади. Янги маҳсулотларнинг расмий тақдимоти катта эҳтимол билан СEС 2027 кўргазмасида бўлиб ўтади.
…