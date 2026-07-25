SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини учирди, бироқ носозликка дуч келди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракетаси — Starship қурилмасининг 13-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Ушбу миссия доирасида коинотга илк бор учинчи авлод (V3) Starlink сунъий йўлдошлари олиб чиқилди. Гарчи асосий мақсадга эришилган бўлса-да, парвоз Super Heavy кучайтиргичининг навбатдаги муваффақиятсизлиги билан ёдда қолди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мексика кўрфази узра амалга оширилган синов давомида ракета кучайтиргичи режалаштирилган юmsҳоқ қўниш маневрини бажара олмади. Ixbt.com маълумотларига кўра, бу Starship V3 прототипи билан боғлиқ иккинчи йирик техник носозликдир. Аввалроқ, май ойида ўтказилган илк парвозда ҳам Super Heavy қурилмаси юқори босқичдан ажралиш жараёнида муаммоларга дуч келган эди.
Техник муаммолар ва муваффақиятсиз қўнишАслида ушбу парвоз ўтган ҳафтада амалга оширилиши керак эди, бироқ двигателлардаги носозлик сабабли старт сўнгги сонияларда бекор қилинган. SpaceX муҳандислари парвозгача олтита двигателни бутунлай алмаштиришга мажбур бўлишди. Жума кунги парвозда кучайтиргич белгиланган масофагача етиб борди, аммо сувга қўниш олдидан барча двигателлар ишга тушмади. Натижада қурилма сув юзасига катта тезликда урилиб, портлаб кетди.
Шунга қарамай, ракетанинг юқори босқичи кутилганидан яхшироқ натижа кўрсатди. Май ойидаги синовда битта двигател ишдан чиққан бўлса, бу сафар Starship V3 юқори босқичи ҳеч қандай муаммосиз янги авлод Starlink қурилмаларини очиқ фазога чиқарди. Бу SpaceX учун технологик жиҳатдан муҳим қадам ҳисобланади, чунки янги сунъий йўлдошлар алоқа сифатини тубдан яхшилаши кутилмоқда.
Бозордаги пасайиш ва келажак режалариКомпаниянинг июн ойида амалга оширган тарихий IPO (акцияларни очиқ савдога чиқариш) жараёнидан сўнг, бу Starship учун илк синов эди. Бироқ, SpaceX томонидан қўлланиладиган "уч, хатога йўл қўй ва тузат" (флй, фаил, фих) стратегияси инвесторларни бироз хавотирга солмоқда. Ракета кучайтиргичининг қулаши ортидан компания акциялари нархи пасайишда давом этди.
Ҳозирда SpaceX акциялари ўзининг энг юқори нуқтаси бўлган 200 доллардан 115 долларгача арзонлашган. Жума кунги муваффақиятсиз қўнишдан сўнг биржадан ташқари савдоларда қиймат яна 2 фоизга пасайди. Шунга қарамай, мутахассислар буни вақтинчалик ҳолат деб баҳоламоқдалар, чунки Starship лойиҳаси ҳали ҳам синов босқичида ва ҳар бир хато келажакдаги муваффақиятлар учун хизмат қилади.
Таъкидлаш жоизки, коинотга чиқарилган янги Starlink сунъий йўлдошлари тахминан 20 дақиқадан сўнг атмосфера қатламида ёниб кетиши режалаштирилган. Бунинг сабаби, Starship ҳозирча Ер орбитасига тўлиқ чиқиш имкониятига эга эмас ва бу парвозлар фақатгина тизимларни синовдан ўтказиш мақсадида ташкил этилмоқда.
…