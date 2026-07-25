SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини учирди, бироқ носозликка дуч келди

·72·Техно
SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини учирди, бироқ носозликка дуч келди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракетаси — Starship қурилмасининг 13-синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Ушбу миссия доирасида коинотга илк бор учинчи авлод (V3) Starlink сунъий йўлдошлари олиб чиқилди. Гарчи асосий мақсадга эришилган бўлса-да, парвоз Super Heavy кучайтиргичининг навбатдаги муваффақиятсизлиги билан ёдда қолди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мексика кўрфази узра амалга оширилган синов давомида ракета кучайтиргичи режалаштирилган юmsҳоқ қўниш маневрини бажара олмади. Ixbt.com маълумотларига кўра, бу Starship V3 прототипи билан боғлиқ иккинчи йирик техник носозликдир. Аввалроқ, май ойида ўтказилган илк парвозда ҳам Super Heavy қурилмаси юқори босқичдан ажралиш жараёнида муаммоларга дуч келган эди.

Техник муаммолар ва муваффақиятсиз қўниш

Аслида ушбу парвоз ўтган ҳафтада амалга оширилиши керак эди, бироқ двигателлардаги носозлик сабабли старт сўнгги сонияларда бекор қилинган. SpaceX муҳандислари парвозгача олтита двигателни бутунлай алмаштиришга мажбур бўлишди. Жума кунги парвозда кучайтиргич белгиланган масофагача етиб борди, аммо сувга қўниш олдидан барча двигателлар ишга тушмади. Натижада қурилма сув юзасига катта тезликда урилиб, портлаб кетди.

Шунга қарамай, ракетанинг юқори босқичи кутилганидан яхшироқ натижа кўрсатди. Май ойидаги синовда битта двигател ишдан чиққан бўлса, бу сафар Starship V3 юқори босқичи ҳеч қандай муаммосиз янги авлод Starlink қурилмаларини очиқ фазога чиқарди. Бу SpaceX учун технологик жиҳатдан муҳим қадам ҳисобланади, чунки янги сунъий йўлдошлар алоқа сифатини тубдан яхшилаши кутилмоқда.

Бозордаги пасайиш ва келажак режалари

Компаниянинг июн ойида амалга оширган тарихий IPO (акцияларни очиқ савдога чиқариш) жараёнидан сўнг, бу Starship учун илк синов эди. Бироқ, SpaceX томонидан қўлланиладиган "уч, хатога йўл қўй ва тузат" (флй, фаил, фих) стратегияси инвесторларни бироз хавотирга солмоқда. Ракета кучайтиргичининг қулаши ортидан компания акциялари нархи пасайишда давом этди.

Ҳозирда SpaceX акциялари ўзининг энг юқори нуқтаси бўлган 200 доллардан 115 долларгача арзонлашган. Жума кунги муваффақиятсиз қўнишдан сўнг биржадан ташқари савдоларда қиймат яна 2 фоизга пасайди. Шунга қарамай, мутахассислар буни вақтинчалик ҳолат деб баҳоламоқдалар, чунки Starship лойиҳаси ҳали ҳам синов босқичида ва ҳар бир хато келажакдаги муваффақиятлар учун хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, коинотга чиқарилган янги Starlink сунъий йўлдошлари тахминан 20 дақиқадан сўнг атмосфера қатламида ёниб кетиши режалаштирилган. Бунинг сабаби, Starship ҳозирча Ер орбитасига тўлиқ чиқиш имкониятига эга эмас ва бу парвозлар фақатгина тизимларни синовдан ўтказиш мақсадида ташкил этилмоқда.

SpaceXStarshipStarlinkИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб