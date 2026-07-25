Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутиси
Россиянинг РСИ Сервисе муҳандислик компанияси Lada Vesta НГ моделининг мутлақо янги ва қувватли талқинини тақдим этди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади серияли ишлаб чиқарилаётган автомобилнинг динамик кўрсаткичларини тубдан яхшилаш ва уни спорт характерига эга машинага айлантиришдан иборат бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, муҳандислар нафақат двигателга турбо пуфлагич ўрнатишган, балки завод томонидан тақдим этилган вариаторни ишончлироқ механик узатмалар қутисига алмаштиришган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа учун асос сифатида 1,8 литрли ВAZ-21179 EVО двигатели билан жиҳозланган стандарт Lada Vesta НГ танлаб олинди. Завод кўринишида ушбу мотор 122 от кучига эга бўлиб, Хитойнинг ВЛЙ CVT18 вариатори билан бирга ишлайди. Бироқ, мутахассислар қувват оширилгандан сўнг стандарт вариатор бундай юкламага бардош бера олмаслигини инобатга олиб, ундан воз кечишга қарор қилишди.
Техник ўзгаришлар ва қувватнинг ортишиАсосий ўзгаришлардан бири — вариатор ўрнига беш поғонали ВAZ-21807 механик узатмалар қутисининг ўрнатилиши бўлди. РСИ Сервисе вакилларининг тушунтиришича, стандарт вариатор максимал 180 Н·м айлантирувчи моментга мўлжалланган. Двигателга Гарретт 1752 турбинаси ўрнатилгач эса, бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиб кетган. Турбо пуфлагич 0,75 бар босимда ишлайди ва AI-95 бензини учун мослаштирилган.
Амалга оширилган модернизация натижасида автомобилнинг қуввати 170–180 от кучига, айлантирувчи моменти эса 250–260 Н·м гача кўтарилди. Бу кўрсаткичлар стандарт моделга нисбатан қарийб 50 фоизга кўпдир. Шунингдек, лойиҳа доирасида зангламайдиган пўлатдан ясалган махсус чиқариш коллектори ва кучайтирилган илашиш (стсепление) тизими ўрнатилди.
Динамика ва қўшимча қулайликларАвтомобилнинг йўлдаги ҳаракати тубдан ўзгарди. Агар стандарт Lada Vesta НГ 100 км/соат тезликка 11,6 сонияда эришса, янги турбо талқин бу масофани атиги 7–7,5 сонияда босиб ўтади. Максимал тезлик эса соатига 180 километрдан 230 километргача ошган. Бу кўрсаткичлар автомобилни ўз сегментидаги кўплаб хорижий моделларга муносиб рақибга айлантиради.
Фақатгина техник қисм билан чекланиб қолмасдан, муҳандислар автомобилнинг бошқарувчанлигига ҳам эътибор қаратишди. Машинага клиренци (ер билан масофаси) пасайтирилган спорт осмаси (подвеска) ўрнатилди. Шунингдек, ҳайдовчи ва йўловчилар қулайлигини таъминлаш мақсадида салон тўлиқ шовқин изолацияси билан қопланди.
Ўзбекистон автомобил бозорида Lada бренди моделлари ҳамон ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, бундай тюнинг лойиҳалари маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, динамик ҳайдашни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун механик узатмалар қутиси ва турбо двигател уйғунлиги кутилган янгилик бўлди.
…