Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутиси

·103·Авто
Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутиси

Россиянинг РСИ Сервисе муҳандислик компанияси Lada Vesta НГ моделининг мутлақо янги ва қувватли талқинини тақдим этди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади серияли ишлаб чиқарилаётган автомобилнинг динамик кўрсаткичларини тубдан яхшилаш ва уни спорт характерига эга машинага айлантиришдан иборат бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, муҳандислар нафақат двигателга турбо пуфлагич ўрнатишган, балки завод томонидан тақдим этилган вариаторни ишончлироқ механик узатмалар қутисига алмаштиришган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа учун асос сифатида 1,8 литрли ВAZ-21179 EVО двигатели билан жиҳозланган стандарт Lada Vesta НГ танлаб олинди. Завод кўринишида ушбу мотор 122 от кучига эга бўлиб, Хитойнинг ВЛЙ CVT18 вариатори билан бирга ишлайди. Бироқ, мутахассислар қувват оширилгандан сўнг стандарт вариатор бундай юкламага бардош бера олмаслигини инобатга олиб, ундан воз кечишга қарор қилишди.

Техник ўзгаришлар ва қувватнинг ортиши

Асосий ўзгаришлардан бири — вариатор ўрнига беш поғонали ВAZ-21807 механик узатмалар қутисининг ўрнатилиши бўлди. РСИ Сервисе вакилларининг тушунтиришича, стандарт вариатор максимал 180 Н·м айлантирувчи моментга мўлжалланган. Двигателга Гарретт 1752 турбинаси ўрнатилгач эса, бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиб кетган. Турбо пуфлагич 0,75 бар босимда ишлайди ва AI-95 бензини учун мослаштирилган.

Амалга оширилган модернизация натижасида автомобилнинг қуввати 170–180 от кучига, айлантирувчи моменти эса 250–260 Н·м гача кўтарилди. Бу кўрсаткичлар стандарт моделга нисбатан қарийб 50 фоизга кўпдир. Шунингдек, лойиҳа доирасида зангламайдиган пўлатдан ясалган махсус чиқариш коллектори ва кучайтирилган илашиш (стсепление) тизими ўрнатилди.

Динамика ва қўшимча қулайликлар

Автомобилнинг йўлдаги ҳаракати тубдан ўзгарди. Агар стандарт Lada Vesta НГ 100 км/соат тезликка 11,6 сонияда эришса, янги турбо талқин бу масофани атиги 7–7,5 сонияда босиб ўтади. Максимал тезлик эса соатига 180 километрдан 230 километргача ошган. Бу кўрсаткичлар автомобилни ўз сегментидаги кўплаб хорижий моделларга муносиб рақибга айлантиради.

Фақатгина техник қисм билан чекланиб қолмасдан, муҳандислар автомобилнинг бошқарувчанлигига ҳам эътибор қаратишди. Машинага клиренци (ер билан масофаси) пасайтирилган спорт осмаси (подвеска) ўрнатилди. Шунингдек, ҳайдовчи ва йўловчилар қулайлигини таъминлаш мақсадида салон тўлиқ шовқин изолацияси билан қопланди.

Ўзбекистон автомобил бозорида Lada бренди моделлари ҳамон ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, бундай тюнинг лойиҳалари маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, динамик ҳайдашни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун механик узатмалар қутиси ва турбо двигател уйғунлиги кутилган янгилик бўлди.

Lada VestaТурбоАвтоТюнингРСИ Сервисе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан