WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликлар

·464·Техно
WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликлар

Бугун Apple Парк қароргоҳида Apple компаниясининг навбатдаги WWDC 2026 анжумани старт олди. Тадбир Siri овозли ёрдамчиси, янги iOS 27 операцион тизими ва Apple Intelligence сунъий интеллект тизими атрофидаги муҳим эълонлар билан бошланди. Дастурчилар учун мўлжалланган ушбу ҳафталик анжуман компания тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилги тадбир бир неча сабабларга кўра алоҳида аҳамиятга эга. Биринчидан, бу Tim Cook учун бош директор сифатидаги сўнгги чиқишдир; у 1-сентябрдан бошлаб бошқарувни Джон Тернусга топширишини эълон қилган. Иккинчидан, Apple ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги кечикишларини бартараф этиш ва Google билан ҳамкорликдан сўнг Siri имкониятларини тубдан яхшилашни мақсад қилган.

Дизайн борасида ўтган йилги Лиқуид Гласс услуби ҳамма фойдаланувчиларга ҳам маъқул келмаган эди. Apple янги эстетикага тўлиқ ўтмаган бўлса-да, фойдаланувчиларга интерфейс элементларини ўз хоҳишига кўра созлаш имконини берди. Шунингдек, иловалар ичидаги Лиқуид Гласс элементлари учун янги, қатламли ёндашув намойиш этилди.

Компания iOS 27 тизимини "тарихдаги энг кўп фойдаланувчини қамраб олувчи янгиланиш" деб атади. Маълум қилинишича, iPhone 11 ва ундан кейинги барча моделлар ушбу дастурий таъминотни қўллаб-қувватлайди. Тизим унумдорлиги ҳам сезиларли даражада ошган: суратлар 70 фоиз тезроқ очилади, АирДроп орқали маълумот узатиш 80 фоизга тезлашган ва кўп вазифалилик режими учун CPU счедулер такомиллаштирилган.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиБугун, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаБугун, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиБугун, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиБугун, 17:54Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиApple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиБугун, 17:54Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаApple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаБугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус