WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликлар
Бугун Apple Парк қароргоҳида Apple компаниясининг навбатдаги WWDC 2026 анжумани старт олди. Тадбир Siri овозли ёрдамчиси, янги iOS 27 операцион тизими ва Apple Intelligence сунъий интеллект тизими атрофидаги муҳим эълонлар билан бошланди. Дастурчилар учун мўлжалланган ушбу ҳафталик анжуман компания тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилги тадбир бир неча сабабларга кўра алоҳида аҳамиятга эга. Биринчидан, бу Tim Cook учун бош директор сифатидаги сўнгги чиқишдир; у 1-сентябрдан бошлаб бошқарувни Джон Тернусга топширишини эълон қилган. Иккинчидан, Apple ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги кечикишларини бартараф этиш ва Google билан ҳамкорликдан сўнг Siri имкониятларини тубдан яхшилашни мақсад қилган.
Дизайн борасида ўтган йилги Лиқуид Гласс услуби ҳамма фойдаланувчиларга ҳам маъқул келмаган эди. Apple янги эстетикага тўлиқ ўтмаган бўлса-да, фойдаланувчиларга интерфейс элементларини ўз хоҳишига кўра созлаш имконини берди. Шунингдек, иловалар ичидаги Лиқуид Гласс элементлари учун янги, қатламли ёндашув намойиш этилди.
Компания iOS 27 тизимини "тарихдаги энг кўп фойдаланувчини қамраб олувчи янгиланиш" деб атади. Маълум қилинишича, iPhone 11 ва ундан кейинги барча моделлар ушбу дастурий таъминотни қўллаб-қувватлайди. Тизим унумдорлиги ҳам сезиларли даражада ошган: суратлар 70 фоиз тезроқ очилади, АирДроп орқали маълумот узатиш 80 фоизга тезлашган ва кўп вазифалилик режими учун CPU счедулер такомиллаштирилган.
…