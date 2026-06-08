Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқда
Apple ўтган йилги WWDC анжуманида Лиқуид Гласс деб номланган янги дизайн концепциясини тақдим этганида, фойдаланувчиларнинг муносабати турлича бўлган эди. Баъзилар шаффоф ва замонавий кўринишни маъқуллаган бўлса, бошқалар матнларни ўқиш қийинлашганидан шикоят қилишди. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида компания ушбу дизайн бўйича муҳим янгиланишларни эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple вакилларининг сўзларига кўра, Лиқуид Гласс асослари ўқиш қулайлигини (реадабилитй) таъминлаш учун қайта кўриб чиқилган. Эндиликда тизим мураккаб контентни орқа фонда хиралаштириш (диффусинг) орқали панеллар ўртасида чуқурлик ва аниқ чегараларни ҳосил қилади. Бу эса фойдаланувчиларга маълумотларни осонроқ қабул қилиш имконини беради.
Энг муҳими, Apple ушбу янги кўринишни мажбурий қилмайди. Компания фойдаланувчиларнинг хоҳишидан келиб чиқиб, махсус слайдер ва созламаларни жорий этди. Энди Лиқуид Гласс кўринишини ўта шаффоф ҳолатдан то тўлиқ рангли ҳолатгача ўзгартириш мумкин бўлади. Бу функция ҳам iOS, ҳам macOS тизимларида амал қилади.
Шунингдек, Apple илова пиктограммаларини (иконс) янада нафис ва яхлит кўринишга келтиришини маълум қилди. Дастурчилар учун эса Лиқуид Гласс созламалари ўз иловаларида дастлабки кунданоқ ишлаши кафолатланган. Компания ушбу ўзгаришларни фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида амалга оширганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
…