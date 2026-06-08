Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқда

·29·Техно
Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқда

Apple ўтган йилги WWDC анжуманида Лиқуид Гласс деб номланган янги дизайн концепциясини тақдим этганида, фойдаланувчиларнинг муносабати турлича бўлган эди. Баъзилар шаффоф ва замонавий кўринишни маъқуллаган бўлса, бошқалар матнларни ўқиш қийинлашганидан шикоят қилишди. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида компания ушбу дизайн бўйича муҳим янгиланишларни эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple вакилларининг сўзларига кўра, Лиқуид Гласс асослари ўқиш қулайлигини (реадабилитй) таъминлаш учун қайта кўриб чиқилган. Эндиликда тизим мураккаб контентни орқа фонда хиралаштириш (диффусинг) орқали панеллар ўртасида чуқурлик ва аниқ чегараларни ҳосил қилади. Бу эса фойдаланувчиларга маълумотларни осонроқ қабул қилиш имконини беради.

Энг муҳими, Apple ушбу янги кўринишни мажбурий қилмайди. Компания фойдаланувчиларнинг хоҳишидан келиб чиқиб, махсус слайдер ва созламаларни жорий этди. Энди Лиқуид Гласс кўринишини ўта шаффоф ҳолатдан то тўлиқ рангли ҳолатгача ўзгартириш мумкин бўлади. Бу функция ҳам iOS, ҳам macOS тизимларида амал қилади.

Шунингдек, Apple илова пиктограммаларини (иконс) янада нафис ва яхлит кўринишга келтиришини маълум қилди. Дастурчилар учун эса Лиқуид Гласс созламалари ўз иловаларида дастлабки кунданоқ ишлаши кафолатланган. Компания ушбу ўзгаришларни фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида амалга оширганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

AppleWWDCЛиқуид ГлассiOSМакОС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиБугун, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаБугун, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиБугун, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиБугун, 17:54Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиApple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиБугун, 17:54WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларWWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус