Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этди
Икки йиллик вадалардан сўнг, Apple компанияси ўзининг WWDC 2026 конференциясида бутунлай янгиланган Siri овозли ёрдамчисини намойиш этди. Эндиликда "Siri AI" деб номланувчи ушбу тизим оддий овозли ёрдамчидан фойдаланувчининг кўп функцияли рақамли ҳамроҳига айланади. Янги ёрдамчи алоҳида Siri иловаси билан бирга фойдаланишга топширилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги Siri дунёдаги жорий маълумотларга таяниб саволларга жавоб бериш билан бирга, фойдаланувчи қурилмасидаги маълумотларга ҳам кириш ҳуқуқига эга бўлади. У экранда нима акс этиб турганини тушунади ва шунга қараб муносабат билдиради. Apple ушбу янгиланиш орқали ChatGPT, Claude ва Gemini каби машҳур платформалар билан рақобатлашадиган тўлақонли чатбот яратишни мақсад қилган.
Дизайн борасида ҳам катта ўзгаришлар амалга оширилди. Замонавий iPhone моделларида Siri энди Dynamic Island ичида жойлашади. Аввалги экран четидаги ёруғлик ўрнига, энди Dynamic Island қисмида янги анимация пайдо бўлади. Шунингдек, фойдаланувчилар "Врите вит Siri" функцияси орқали матн ёзишда ёрдам олишлари мумкин. Тизим фойдаланувчининг мулоқот услубини таҳлил қилиб, Маил ва Мессагес иловаларида мос оҳангда хат ёзиб беради.
Фойдаланувчилар Siri орқали мураккаб вазифаларни, жумладан, календар, контактлар ва аввалги электрон почта хабарларидан маълумотларни йиғиб, махсус хабарлар ёзишни сўрашлари мумкин. Apple ёрдамчининг овози янада табиийроқ чиққанини, нутқ тезлиги ва ифодалилигини созлаш имконияти қўшилганини таъкидламоқда. Тизим бўйлаб диктант қилиш аниқлиги ҳам оширилиб, тиниш белгилари ва катта-кичик ҳарфларни ёзиш янада такомиллаштирилди.
…