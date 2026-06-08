Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгилади
Агар сиз Apple қурилмалари фойдаланувчиси бўлсангиз ва қачондир ўзингиз қабул қилганингизни аниқ билган электрон хатни ёки олган суратингизни топа олмай қийналган бўлсангиз, компания сиз учун муҳим янгиликни эълон қилди. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида Apple вакиллари қидирув тизими яхши ишламаганини тан олиб, уни бутунлай қайта ишлаб чиққанликларини маълум қилишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
“Ҳаммада шундай ҳолат бўлган: сиз борлигини аниқ билган нарсангизни қидирасиз, лекин у чиқиб келмайди”, — деди ОС дастурлари бошқаруви бўйича вице-президент Стасей Ford анжуманнинг очилиш нутқида. Унинг сўзларига кўра, iOS, iPadOS ва macOS тизимларида Spotlight, Пҳотос ва Маил иловаларини қувватловчи қидирув асоси бутунлай янгиланган.
Янги тизимнинг марказида Сеарч Индех (қидирув индекси) ётади. Бу қурилмангиздаги барча контентлардан ташкил топган бой каталог бўлиб, у нима борлигини ва уни қаердан топишни яхшироқ тушунади. Fordнинг таъкидлашича, компания қидирув архитектурасини шундай ўзгартирганки, у ҳам янги, ҳам эски контентларни қайта индексациядан ўтказади.
Энг умидбахш янгиликлардан бири — Маил иловасида янги “рейтинг тизими”нинг жорий этилишидир. Бу тизим хат қачон юборилганидан қатъи назар, айнан сиз қидираётган хабарни биринчи навбатда кўрсатиши керак. Бу кўп йиллик iPhone фойдаланувчилари учун узоқ кутилган ечим бўлиши кутилмоқда.
Илгари Apple қурилмаларидаги қидирув тизими кўпинча сўралган калит сўзларга алоқаси бўлмаган эски маълумотларни чиқариб бериши билан танқид қилинарди. Эндиликда сунъий интеллект ва янгиланган алгоритмлар ёрдамида нафақат матнли хабарлар, балки суратларни қидириш жараёни ҳам анча осонлашади.
…