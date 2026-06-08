Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгилади

·34·Техно
Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгилади

Агар сиз Apple қурилмалари фойдаланувчиси бўлсангиз ва қачондир ўзингиз қабул қилганингизни аниқ билган электрон хатни ёки олган суратингизни топа олмай қийналган бўлсангиз, компания сиз учун муҳим янгиликни эълон қилди. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида Apple вакиллари қидирув тизими яхши ишламаганини тан олиб, уни бутунлай қайта ишлаб чиққанликларини маълум қилишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

“Ҳаммада шундай ҳолат бўлган: сиз борлигини аниқ билган нарсангизни қидирасиз, лекин у чиқиб келмайди”, — деди ОС дастурлари бошқаруви бўйича вице-президент Стасей Ford анжуманнинг очилиш нутқида. Унинг сўзларига кўра, iOS, iPadOS ва macOS тизимларида Spotlight, Пҳотос ва Маил иловаларини қувватловчи қидирув асоси бутунлай янгиланган.

Янги тизимнинг марказида Сеарч Индех (қидирув индекси) ётади. Бу қурилмангиздаги барча контентлардан ташкил топган бой каталог бўлиб, у нима борлигини ва уни қаердан топишни яхшироқ тушунади. Fordнинг таъкидлашича, компания қидирув архитектурасини шундай ўзгартирганки, у ҳам янги, ҳам эски контентларни қайта индексациядан ўтказади.

Энг умидбахш янгиликлардан бири — Маил иловасида янги “рейтинг тизими”нинг жорий этилишидир. Бу тизим хат қачон юборилганидан қатъи назар, айнан сиз қидираётган хабарни биринчи навбатда кўрсатиши керак. Бу кўп йиллик iPhone фойдаланувчилари учун узоқ кутилган ечим бўлиши кутилмоқда.

Илгари Apple қурилмаларидаги қидирув тизими кўпинча сўралган калит сўзларга алоқаси бўлмаган эски маълумотларни чиқариб бериши билан танқид қилинарди. Эндиликда сунъий интеллект ва янгиланган алгоритмлар ёрдамида нафақат матнли хабарлар, балки суратларни қидириш жараёни ҳам анча осонлашади.

AppleWWDC 2026iPhoneiOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус