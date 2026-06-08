Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини берди
Apple компанияси ўзининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC) анжуманида ота-оналарга фарзандларининг iPhone қурилмаларидан фойдаланишини тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи янги воситалар тўпламини тақдим этди. Эндиликда ота-оналар болалари ким билан мулоқот қилиши, қайси иловалардан фойдаланиши ва қайси веб-сайтларга киришини мустақил равишда белгилашлари мумкин. Шунингдек, номақбул хабарларни блоклаш ва экран вақтини бошқариш функциялари янада кенгайтирилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизимда болалар учун ҳисоб қайдномаси очилганда, Apple автоматик равишда ёшга мос хавфсизлик чораларини таклиф қилади. Масалан, катталар учун мўлжалланган сайтлар блокланади ва App Store дўконида фақат ёшга мос контент кўрсатилади. Ота-оналар ушбу созламаларни ўз хоҳишларига кўра ўзгартиришлари ёки вақт ўтиши билан рухсат этилган иловалар рўйхатини кенгайтириб боришлари мумкин.
Айниқса, мактаб ёшидаги болалар учун фойдали бўлган “Аск то Бровсе” функцияси жорий этилди. Бу функция iPhone, iPad ва Мак қурилмаларидаги Сафари браузерида ишлайди ва болаларнинг ижтимоий тармоқларга веб-сайтлар орқали киришини чеклайди. 13 ёшгача бўлган болалар учун ушбу функция ва иловаларни сотиб олиш учун рухсат сўраш тизими (“Аск то Буй”) автоматик равишда ёқилган бўлади.
Apple мутахассислар, жумладан, Америка педиатрия академияси билан маслаҳатлашган ҳолда, боланинг ёшига қараб экран вақти бўйича тавсиялар ишлаб чиқди. Масалан, 13 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш тавсия этилмайди, шу сабабли тизим ушбу тоифадаги иловаларни ўчириб қўйишни таклиф қилади. Скреэн Тиме бўлимининг янгиланган дизайни эса ота-оналарга ҳисоботларни кўриш ва чекловларни бир марта босиш орқали бошқариш имконини беради.
…