Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини берди

·0·Техно
Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини берди

Apple компанияси ўзининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC) анжуманида ота-оналарга фарзандларининг iPhone қурилмаларидан фойдаланишини тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи янги воситалар тўпламини тақдим этди. Эндиликда ота-оналар болалари ким билан мулоқот қилиши, қайси иловалардан фойдаланиши ва қайси веб-сайтларга киришини мустақил равишда белгилашлари мумкин. Шунингдек, номақбул хабарларни блоклаш ва экран вақтини бошқариш функциялари янада кенгайтирилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизимда болалар учун ҳисоб қайдномаси очилганда, Apple автоматик равишда ёшга мос хавфсизлик чораларини таклиф қилади. Масалан, катталар учун мўлжалланган сайтлар блокланади ва App Store дўконида фақат ёшга мос контент кўрсатилади. Ота-оналар ушбу созламаларни ўз хоҳишларига кўра ўзгартиришлари ёки вақт ўтиши билан рухсат этилган иловалар рўйхатини кенгайтириб боришлари мумкин.

Айниқса, мактаб ёшидаги болалар учун фойдали бўлган “Аск то Бровсе” функцияси жорий этилди. Бу функция iPhone, iPad ва Мак қурилмаларидаги Сафари браузерида ишлайди ва болаларнинг ижтимоий тармоқларга веб-сайтлар орқали киришини чеклайди. 13 ёшгача бўлган болалар учун ушбу функция ва иловаларни сотиб олиш учун рухсат сўраш тизими (“Аск то Буй”) автоматик равишда ёқилган бўлади.

Apple мутахассислар, жумладан, Америка педиатрия академияси билан маслаҳатлашган ҳолда, боланинг ёшига қараб экран вақти бўйича тавсиялар ишлаб чиқди. Масалан, 13 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш тавсия этилмайди, шу сабабли тизим ушбу тоифадаги иловаларни ўчириб қўйишни таклиф қилади. Скреэн Тиме бўлимининг янгиланган дизайни эса ота-оналарга ҳисоботларни кўриш ва чекловларни бир марта босиш орқали бошқариш имконини беради.

AppleiPhoneСкреэн ТимеТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиБугун, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаБугун, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиБугун, 17:54Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиApple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиБугун, 17:54Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаApple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаБугун, 17:28WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларWWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус