Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилди

·23·Техно
Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилди

Apple душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 конференциясида Пҳотос иловаси учун Apple Intelligence технологиясига асосланган бир қатор янги функцияларни эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида суратларни таҳрирлашда янада кенгроқ имкониятларга эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тақдим этилган спатиал “Рефраме” функцияси тасвирларнинг композициясини ўзгартиришга хизмат қилади. Масалан, агар суратга олиш вақтида кадрда ортиқча белгилар қолиб кетган бўлса ёки симметрия бузилган бўлса, ушбу восита муаммони бартараф этади. Фойдаланувчилар суратни шунчаки суриш орқали унинг перспективасини худди камерани бошқа нуқтага кўчиргандек ўзгартиришлари мумкин.

Таҳрирлаш жараёнида сурат четларида пайдо бўладиган бўшлиқларни Apple генератив моделлари автоматик равишда тўлдиради. Бунда тизим фақатгина перспектива ўзгариши натижасида ҳосил бўлган бўш жойларни тўлдириб, тасвирнинг асл саҳнага мос ва табиий қолишини таъминлайди.

Шунингдек, “Эхтенд” воситаси ёрдамида тасвирни кенгайтириш, обектларга кўпроқ жой ажратиш ёки муҳим деталларни қирқиб ташламасдан уфқ чизиғини тўғрилаш мумкин. Фойдаланувчилар бармоқлари билан масштабни кичрайтириш орқали саҳнага янги элементлар қўшиш имконига эга бўладилар.

Илованинг машҳур “Клеануп” воситаси ҳам янгиланди. Эндиликда генератив AI ёрдамида суратдаги халақит берувчи обектларни ўчириш янада сифатли ва реалистик кўринишга келди. Фойдаланувчилар ўчирмоқчи бўлган нарсаларини шунчаки белгилашлари ёки устига босишлари кифоя. Ушбу барча янгиланишлар жорий йил давомида Apple Intelligence доирасида тақдим этилади.

AppleApple IntelligenceПҳотосСунъий IntelлектWWDC 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаMicrosoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаБугун, 20:24Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиApple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиБугун, 20:22Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиApple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус