Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай олади

·14·Техно
Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай олади

Apple компанияси аёллар саломатлиги йўналишидаги энг сўнгги тенденциялардан бири — перименопауза даврини кузатиш функциясини жорий қилмоқда. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида компания ўзининг мавжуд сикл кузатиш функциясига перименопауза ва менопауза босқичларини қўшганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple 2019-йилдан буён Apple Watch ва iOS тизимларига ҳайз сиклини кузатиш функциясини қўшган ҳолда аёллар саломатлиги соҳасига чуқур кириб бормоқда. Ушбу янгиланиш ҳозирда TikTok, Instagram каби ижтимоий тармоқларда ва машҳур телекўрсатувларда кенг муҳокама қилинаётган долзарб мавзуни қамраб олади.

Компания учун бу нафақат ижтимоий аҳамиятга эга, балки улкан бозор имкониятидир. Тадқиқотларга кўра, ўтган йили дунё бўйлаб 1,1 миллиард аёл постменопауза даврида бўлган. Шу сабабли, ушбу демографик қатламга йўналтирилган рақамли саломатлик воситалари сўнгги йилларда йирик инвестицияларни жалб қилмоқда.

Apple компаниясининг ОС Продукт Манагемент бўйича вице-президенти Стасей Fordнинг сўзларига кўра, аёллар энди сикл ўзгаришлари перименопаузадан далолат берганда махсус билдиришномалар олишлари мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар симптомларни қайд этиб боришлари ва ўз танасидаги ўзгаришлар ҳақида маълумот олишлари мумкин бўлади.

Янги функция фойдаланувчиларга шифокор билан маслаҳатлашишдан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриш ва ўз саломатлиги ҳақида аниқроқ маълумотга эга бўлиш имконини беради. Бу Apple Ҳеалт экотизимини янада кенгайтириб, уни аёллар учун муҳим тиббий ёрдамчига айлантиради.

AppleApple ҲеалтWWDC 2026ТехнологияАёллар Саломатлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаMicrosoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаБугун, 20:24Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиApple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиБугун, 19:56Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиApple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус