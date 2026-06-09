Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай олади
Apple компанияси аёллар саломатлиги йўналишидаги энг сўнгги тенденциялардан бири — перименопауза даврини кузатиш функциясини жорий қилмоқда. Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 тадбирида компания ўзининг мавжуд сикл кузатиш функциясига перименопауза ва менопауза босқичларини қўшганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple 2019-йилдан буён Apple Watch ва iOS тизимларига ҳайз сиклини кузатиш функциясини қўшган ҳолда аёллар саломатлиги соҳасига чуқур кириб бормоқда. Ушбу янгиланиш ҳозирда TikTok, Instagram каби ижтимоий тармоқларда ва машҳур телекўрсатувларда кенг муҳокама қилинаётган долзарб мавзуни қамраб олади.
Компания учун бу нафақат ижтимоий аҳамиятга эга, балки улкан бозор имкониятидир. Тадқиқотларга кўра, ўтган йили дунё бўйлаб 1,1 миллиард аёл постменопауза даврида бўлган. Шу сабабли, ушбу демографик қатламга йўналтирилган рақамли саломатлик воситалари сўнгги йилларда йирик инвестицияларни жалб қилмоқда.
Apple компаниясининг ОС Продукт Манагемент бўйича вице-президенти Стасей Fordнинг сўзларига кўра, аёллар энди сикл ўзгаришлари перименопаузадан далолат берганда махсус билдиришномалар олишлари мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар симптомларни қайд этиб боришлари ва ўз танасидаги ўзгаришлар ҳақида маълумот олишлари мумкин бўлади.
Янги функция фойдаланувчиларга шифокор билан маслаҳатлашишдан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриш ва ўз саломатлиги ҳақида аниқроқ маълумотга эга бўлиш имконини беради. Бу Apple Ҳеалт экотизимини янада кенгайтириб, уни аёллар учун муҳим тиббий ёрдамчига айлантиради.
…