Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқди

·0·Техно
Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқди

Бостон университети олимлари Ерни ҳалокатли қуёш бўронларидан ҳимоя қилишнинг ноодатий усулини таклиф қилишди. Ҳозирда инсоният фақат қуёш плазмаси булутлари яқинлашишини кузатиш билан чекланаётган бўлса, янги концепция фаол аралашувни назарда тутади. СтормВалл (“Бўрон девори”) деб номланган лойиҳа Ернинг табиий магнит ҳимоясини кучайтирувчи ва космик об-ҳаво таъсирини сайёрамизга етиб келмасидан олдин сусайтирувчи сунъий йўлдошлар тизимини яратишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бундай тизим экстремал геомагнит бўронлар қувватини икки баравардан кўпроққа камайтиришга қодир. Бу сунъий йўлдошлар, ГПС навигация тизимлари, алоқа тармоқлари ва энергия тизимларини жиддий носозликлардан ҳимоя қилишга ёрдам беради. Ғоя асосида “магнит қайта уланиши” деб аталадиган ҳодисага қарши кураш ётади. Қуёш шамоли ва Ер магнит майдонлари чизиқлари бир-бирига мос келиб қолганда, улкан энергия оқими учун тўғридан-тўғри коридор очилади. СтормВалл айнан шу жараённи тўхтатишга қаратилган.

Лойиҳа доирасида геостационар орбитага олтита сунъий йўлдошдан иборат гуруҳни чиқариш таклиф этилмоқда. Ҳар бир аппарат барий, литий, натрий ёки кальций каби махсус моддалар захирасини ташийди. Кучли қуёш бўрони яқинлашаётгани ҳақида огоҳлантириш олинганда, сунъий йўлдошлар ушбу моддаларни коинотга пуркайди. Қуёш нурланиши таъсирида улар тезда плазма булутига айланиб, Ер магнитосферасининг қуёшга қараган томонида қўшимча ҳимоя қатламини ҳосил қилади.

Концепцияни текшириш учун тадқиқотчилар 2024-йил май ойида содир бўлган кучли геомагнит бўрон оқибатларини моделлаштиришди. Натижалар шуни кўрсатдики, СтормВалл тизими қуёш бўронини тўлиқ тўхтата олмаса-да, унинг таъсирини 50 фоиздан кўпроққа камайтириши мумкин. Лойиҳа раҳбари Бриан Валшнинг сўзларига кўра, физика нуқтаи назаридан бу ғоя тўлиқ амалга оширилиши мумкин ва замонавий ракеталар қуввати бундай тизимни қуриш учун етарли.

Бироқ лойиҳанинг жиддий камчилиги ҳам бор: тизим амалда бир марталик ҳисобланади. Моддалар пуркалганидан сўнг захира тугайди ва қайта фойдаланиш учун орбитага янги реагентлар етказиб бериш талаб этилади. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, реагентларнинг умумий ҳажми тахминан ўнта йирик автоцистерна юкига тенг. Шунга қарамай, космик инфратузилмага тикилаётган юзлаб миллиард долларлик инвестициялар фонида, бундай ҳимоя тизими иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлаши мумкин.

КосмосҚуёш БўрониСтормВаллТехнологияЕр Ҳимояси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиЭвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиБугун, 09:29Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиApple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиБугун, 08:58Honor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаHonor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаБугун, 08:30Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиXiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиБугун, 08:28Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаSuno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаБугун, 07:52АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаАҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаБугун, 06:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус