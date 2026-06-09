Россияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўлади

·0·Техно
Россияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўлади

Россия Давлат думаси киберфирибгарликка қарши курашиш бўйича чора-тадбирларнинг иккинчи пакети доирасидаги қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилди. Ушбу ҳужжатдаги асосий янгиликлардан бири «Госуслуги» давлат хизматлари порталида махсус «хавф тугмаси»нинг жорий этилишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция ёрдамида шубҳали фаолликка дуч келган фуқаролар юзага келиши мумкин бўлган фирибгарлик ҳаракатлари ҳақида тезкор равишда хабар бериш имкониятига эга бўладилар. Фойдаланувчи томонидан юборилган маълумотлар автоматик тарзда «Антифрод» давлат ахборот тизимига йўналтирилади.

Signal қабул қилингандан сўнг, маълумотлар банклар ва алоқа операторларига тақдим этилади. Бу эса ўз навбатида молия муассасалари ва операторларга фирибгарлик ҳаракатларининг олдини олиш учун зарур чораларни кўриш имконини беради.

Ҳозирча мазкур тизимнинг ишлаш механизми ва кўриладиган аниқ чоралар рўйхати Россия ҳукумати томонидан ишлаб чиқилмоқда. Ушбу ташаббус рақамли хизматлар хавфсизлигини ошириш ва фуқароларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга қаратилган.

ГосуслугиКиберхавфсизликАнтифродТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиYandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиБугун, 14:22Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиЭвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиСандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:51Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус