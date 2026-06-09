Apple App Store дўконида иловалар учун умумий обуналар жорий этилади

·0·Техно
Apple App Store дўконида иловалар учун умумий обуналар жорий этилади

Apple компанияси илк бор дастурчиларга ўзаро ҳамкорликда App Store орқали обуна пакетларини (бундлес) таклиф қилиш имкониятини яратмоқда. Бу янгилик фойдаланувчиларга бир нечта иловага алоҳида обуна бўлгандан кўра арзонроқ нархда кириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ўзининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC) тадбирида Апп Бундлес функциясининг кенгайтирилганини эълон қилди. Илгари фақат битта дастурчи ўзига тегишли бир нечта иловани пакет кўринишида сотиши мумкин эди. Эндиликда турли компаниялар бирлашиб, фойдаланувчиларга "камроқ эвазига кўпроқ маҳсулот" тақдим этишлари мумкин бўлади.

Ушбу стратегия оқимли узатиш (стреаминг) ва медиа соҳасида кенг тарқалган усулга ўхшайди. Масалан, ҲБО ва Дисней каби гигантлар ўз обуналарини пакет қилиб сотиш орқали мижозларни ушлаб қолишади. Энди Apple экотизимидаги дастурчилар ҳам ўзаро рақобатлашмайдиган, аммо мижозлар базаси ўхшаш бўлган иловаларни бирлаштира оладилар.

Мисол учун, ижодкорлар учун мўлжалланган пакет ичида камера иловаси, фото ва видео таҳрирлаш воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларга контент жойлаш дастури бўлиши мумкин. Шунингдек, унумдорликни оширишга хизмат қилувчи иловалар ишлаб чиқувчилари ўзларининг вазифалар рўйхати (то-до лист) иловасини бошқа бир дастурчининг тақвим иловаси билан бирлаштириб сотиши мумкин.

Apple маълумотига кўра, дастурчилар "Суитес" деб номланган махсус обуна пакетларини ҳам яратишлари мумкин. Бу пакетлар ичидаги иловаларни алоҳида сотиб олиб бўлмайди, улар фақат тўплам таркибида тақдим этилади. Бу қадам App Store экотизимида фойдаланувчиларнинг содиқлигини оширишга хизмат қилади.

AppleApp StoreiPhoneИловаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиНоутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиБугун, 14:53Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиApple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиБугун, 14:52Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиYandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиБугун, 14:22Россияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиРоссияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиБугун, 14:22Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус