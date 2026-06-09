Apple App Store дўконида иловалар учун умумий обуналар жорий этилади
Apple компанияси илк бор дастурчиларга ўзаро ҳамкорликда App Store орқали обуна пакетларини (бундлес) таклиф қилиш имкониятини яратмоқда. Бу янгилик фойдаланувчиларга бир нечта иловага алоҳида обуна бўлгандан кўра арзонроқ нархда кириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ўзининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC) тадбирида Апп Бундлес функциясининг кенгайтирилганини эълон қилди. Илгари фақат битта дастурчи ўзига тегишли бир нечта иловани пакет кўринишида сотиши мумкин эди. Эндиликда турли компаниялар бирлашиб, фойдаланувчиларга "камроқ эвазига кўпроқ маҳсулот" тақдим этишлари мумкин бўлади.
Ушбу стратегия оқимли узатиш (стреаминг) ва медиа соҳасида кенг тарқалган усулга ўхшайди. Масалан, ҲБО ва Дисней каби гигантлар ўз обуналарини пакет қилиб сотиш орқали мижозларни ушлаб қолишади. Энди Apple экотизимидаги дастурчилар ҳам ўзаро рақобатлашмайдиган, аммо мижозлар базаси ўхшаш бўлган иловаларни бирлаштира оладилар.
Мисол учун, ижодкорлар учун мўлжалланган пакет ичида камера иловаси, фото ва видео таҳрирлаш воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларга контент жойлаш дастури бўлиши мумкин. Шунингдек, унумдорликни оширишга хизмат қилувчи иловалар ишлаб чиқувчилари ўзларининг вазифалар рўйхати (то-до лист) иловасини бошқа бир дастурчининг тақвим иловаси билан бирлаштириб сотиши мумкин.
Apple маълумотига кўра, дастурчилар "Суитес" деб номланган махсус обуна пакетларини ҳам яратишлари мумкин. Бу пакетлар ичидаги иловаларни алоҳида сотиб олиб бўлмайди, улар фақат тўплам таркибида тақдим этилади. Бу қадам App Store экотизимида фойдаланувчиларнинг содиқлигини оширишга хизмат қилади.
…