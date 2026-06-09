Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайди

·0·Техно
Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайди

Apple компанияси дастурчиларни айрим иловалар App Store дўконидан бутунлай олиб ташланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Компаниянинг шу ҳафтада эълон қилинган янгиланган Апп Ревиев Гуиделинес қўлланмасига кўра, узоқ вақт давомида янгиланмаган, такомиллаштирилмаган ёки фойдаланувчиларни жалб қила олмаётган иловалар платформадан ўчирилиши мумкин. Бу Apple сиёсатидаги муҳим ўзгариш бўлиб, илгари компания фақат нусха кўчирилган ёки тўйинган тоифадаги янги иловаларни рад этиш билан чекланар эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илгари Apple йўриқномаси дастурчиларни аллақачон кўп сонли иловалар мавжуд бўлган тоифаларда янги маҳсулот яратмасликка чақирган эди. Аввалги қоидаларда ҳазиломуз тарзда: “App Store дўконида етарлича чироқ (флашlight), фолбинлик, танишув ва ичкиликбозлик ўйинлари мавжуд. Агар улар ноёб ва юқори сифатли тажриба тақдим этмаса, биз бундай иловаларни рад этамиз”, деб ёзилган эди. WWDC конференцияси доирасида янгиланган матнда эса энди мавжуд оммабоп иловаларнинг вариантларини яратишдан тийилиш сўралган.

Янги рўйхатга эндиликда фон расмлари (валлпапер), оддий таймерлар ва товуш эффектлари иловалари ҳам қўшилди. Apple ушбу тоифалар App Store платформасида “яхши шаклланиб бўлганини” ва энди фақатгина “сезиларли даражада фарқ қилувчи ёки яхшиланган” тажриба таклиф этувчи аризалар қабул қилинишини тушунтирди. Акс ҳолда, ушбу иловалар дўкондан олиб ташланиши мумкин.

Ушбу ўзгаришлар Apple компаниясининг App Store дўконида иловаларни қидириш ва топиш тизимини яхшилашга қаратилган ҳаракатлари билан боғлиқ. WWDC тадбирида компания дастурчиларга ўз бизнесларини ривожлантириш ва фойдаланувчиларни қайта жалб қилишга ёрдам берадиган шахсийлаштирилган тавсиялар ва маркетинг воситаларини тақдим этди. Паст сифатли иловаларнинг камайиши сифатли маҳсулот яратаётган дастурчиларнинг ишини осонлаштиради.

Бундан ташқари, Apple паст сифатли ва ўртача даражадаги иловаларни қайта-қайта тақдим этувчи дастурчиларни Apple Девелопер Програм аъзолигидан бутунлай маҳрум қилиш билан огоҳлантирди. Компания фойдаланувчилар учун фақат энг яхши ва фойдали контентни сақлаб қолишни мақсад қилган.

AppleApp StoreWWDCТехнологияИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиiOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиБугун, 15:22Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиYandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиБугун, 15:21Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиНоутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиБугун, 14:53Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиApple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус