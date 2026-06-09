Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайди
Apple компанияси дастурчиларни айрим иловалар App Store дўконидан бутунлай олиб ташланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Компаниянинг шу ҳафтада эълон қилинган янгиланган Апп Ревиев Гуиделинес қўлланмасига кўра, узоқ вақт давомида янгиланмаган, такомиллаштирилмаган ёки фойдаланувчиларни жалб қила олмаётган иловалар платформадан ўчирилиши мумкин. Бу Apple сиёсатидаги муҳим ўзгариш бўлиб, илгари компания фақат нусха кўчирилган ёки тўйинган тоифадаги янги иловаларни рад этиш билан чекланар эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илгари Apple йўриқномаси дастурчиларни аллақачон кўп сонли иловалар мавжуд бўлган тоифаларда янги маҳсулот яратмасликка чақирган эди. Аввалги қоидаларда ҳазиломуз тарзда: “App Store дўконида етарлича чироқ (флашlight), фолбинлик, танишув ва ичкиликбозлик ўйинлари мавжуд. Агар улар ноёб ва юқори сифатли тажриба тақдим этмаса, биз бундай иловаларни рад этамиз”, деб ёзилган эди. WWDC конференцияси доирасида янгиланган матнда эса энди мавжуд оммабоп иловаларнинг вариантларини яратишдан тийилиш сўралган.
Янги рўйхатга эндиликда фон расмлари (валлпапер), оддий таймерлар ва товуш эффектлари иловалари ҳам қўшилди. Apple ушбу тоифалар App Store платформасида “яхши шаклланиб бўлганини” ва энди фақатгина “сезиларли даражада фарқ қилувчи ёки яхшиланган” тажриба таклиф этувчи аризалар қабул қилинишини тушунтирди. Акс ҳолда, ушбу иловалар дўкондан олиб ташланиши мумкин.
Ушбу ўзгаришлар Apple компаниясининг App Store дўконида иловаларни қидириш ва топиш тизимини яхшилашга қаратилган ҳаракатлари билан боғлиқ. WWDC тадбирида компания дастурчиларга ўз бизнесларини ривожлантириш ва фойдаланувчиларни қайта жалб қилишга ёрдам берадиган шахсийлаштирилган тавсиялар ва маркетинг воситаларини тақдим этди. Паст сифатли иловаларнинг камайиши сифатли маҳсулот яратаётган дастурчиларнинг ишини осонлаштиради.
Бундан ташқари, Apple паст сифатли ва ўртача даражадаги иловаларни қайта-қайта тақдим этувчи дастурчиларни Apple Девелопер Програм аъзолигидан бутунлай маҳрум қилиш билан огоҳлантирди. Компания фойдаланувчилар учун фақат энг яхши ва фойдали контентни сақлаб қолишни мақсад қилган.
…