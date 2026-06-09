Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмади
Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг тугатилиши кутилган узоқ муддатли натижани бермаганини қайд этишмоқда. 2026-йил март ойи охирида халқаро ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан 3 миллиондан ортиқ қурилмани назорат қилган ушбу тармоқлар нейтралланганига қарамай, Россиядаги ДДоС-ҳужумлар билан боғлиқ вазият деярли ўзгармади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СтормВалл таҳлилий маркази маълумотларига кўра, апрель ойида фаолликнинг 26 фоизга пасайиши кузатилган бўлса, май ойига келиб кескин ўсиш қайд этилди. Ҳужумлар сони март ойига нисбатан 94 фоизга ошган, бу эса кибержиноятчиларнинг ўз қувватларини тезда қайта тиклаганидан далолат беради. Амалий даражадаги (Л7) ҳужумларнинг умумий сони камайган бўлса-да, уларнинг чўққи қуввати сезиларли даражада ортган.
Хакерлар тактикасини ўзгартириб, оммавий ва қисқа муддатли зарбаларга ўтишган. Давомийлиги 15 дақиқагача бўлган ҳужумлар сони 30 баравардан кўпроққа кўпайди. Май ойида сониясига 100 мингдан ортиқ сўров юборилган 121 та йирик ҳужум қайд этилди, бу сўнгги уч ойдаги рекорд кўрсаткичдир. Шу билан бирга, бот-трафик манбаларининг географияси ҳам ўзгарган.
Ҳозирда Филиппин, Ветнам ва Россия бот-трафик манбалари бўйича кучли бешликка кирди. Филиппин ИП-манзилларидан амалга оширилган ҳужумлар 959 фоизга, Ветнамдан эса 750 фоизга ошган. СтормВалл асосчиси Ramил Хантимировнинг таъкидлашича, йирик ботнетларнинг йўқ қилиниши гуруҳларга зарар етказган бўлса-да, хакерларнинг тезкор қайта гуруҳланишига тўсқинлик қила олмади.
Экспертларнинг прогнозларига кўра, келажакда ДДоС-ҳужумларнинг ҳам сони, ҳам қуввати ўсишда давом этади. АҚШ ва Бразилия ҳамон ҳужум манбалари бўйича етакчиликни сақлаб қолмоқда, бу эса хавфли инфратузилманинг бир қисми ҳали ҳам фаол эканлигини кўрсатади.
…