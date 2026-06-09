Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмади

·0·Техно
Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмади

Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг тугатилиши кутилган узоқ муддатли натижани бермаганини қайд этишмоқда. 2026-йил март ойи охирида халқаро ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан 3 миллиондан ортиқ қурилмани назорат қилган ушбу тармоқлар нейтралланганига қарамай, Россиядаги ДДоС-ҳужумлар билан боғлиқ вазият деярли ўзгармади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СтормВалл таҳлилий маркази маълумотларига кўра, апрель ойида фаолликнинг 26 фоизга пасайиши кузатилган бўлса, май ойига келиб кескин ўсиш қайд этилди. Ҳужумлар сони март ойига нисбатан 94 фоизга ошган, бу эса кибержиноятчиларнинг ўз қувватларини тезда қайта тиклаганидан далолат беради. Амалий даражадаги (Л7) ҳужумларнинг умумий сони камайган бўлса-да, уларнинг чўққи қуввати сезиларли даражада ортган.

Хакерлар тактикасини ўзгартириб, оммавий ва қисқа муддатли зарбаларга ўтишган. Давомийлиги 15 дақиқагача бўлган ҳужумлар сони 30 баравардан кўпроққа кўпайди. Май ойида сониясига 100 мингдан ортиқ сўров юборилган 121 та йирик ҳужум қайд этилди, бу сўнгги уч ойдаги рекорд кўрсаткичдир. Шу билан бирга, бот-трафик манбаларининг географияси ҳам ўзгарган.

Ҳозирда Филиппин, Ветнам ва Россия бот-трафик манбалари бўйича кучли бешликка кирди. Филиппин ИП-манзилларидан амалга оширилган ҳужумлар 959 фоизга, Ветнамдан эса 750 фоизга ошган. СтормВалл асосчиси Ramил Хантимировнинг таъкидлашича, йирик ботнетларнинг йўқ қилиниши гуруҳларга зарар етказган бўлса-да, хакерларнинг тезкор қайта гуруҳланишига тўсқинлик қила олмади.

Экспертларнинг прогнозларига кўра, келажакда ДДоС-ҳужумларнинг ҳам сони, ҳам қуввати ўсишда давом этади. АҚШ ва Бразилия ҳамон ҳужум манбалари бўйича етакчиликни сақлаб қолмоқда, бу эса хавфли инфратузилманинг бир қисми ҳали ҳам фаол эканлигини кўрсатади.

КиберхавфсизликДДоСБотнетСтормВаллИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқдиБугун, 15:50Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиiOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиБугун, 15:22Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиYandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиБугун, 15:21Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус